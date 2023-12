L’agressivité est à la mode

Cette semaine, j’ai dû traiter avec deux clients agressifs au téléphone qui n’ont rien trouvé de plus utile, pour obtenir satisfaction, que d’engueuler la réceptionniste, en l’occurrence moi, dans un langage ordurier et menaçant, pour faire connaître leur déplaisir. (Simon Séguin-Bertrand/Le Droit)

La consigne dans cet établissement est de raccrocher dès qu’un client se met à crier. La patronne ne tolère pas qu’on enguirlande ses employés. Pour ma part, j’aime bien, avant de raccrocher, demander aux gens – et ce ne sont pas que des hommes – pourquoi ils se croient permis d’agir ainsi et leur dire, poliment, que ce n’est pas bien. Ce qui les rend encore plus furieux. Ils finissent par raccrocher.

J’ai dû avertir un de mes deux interlocuteurs mal embouchés cette semaine que j’allais mettre fin à la conversation s’il s’obstinait à m’invectiver. Sa réponse: «Ah oui? Vous êtes tout un numéro, vous. Dites à votre patron que je ne remettrai plus jamais les pieds chez lui». C’était moi le numéro, pas lui.

(Il est passé plus tard chercher sa luxueuse berline – tout sourire pour le boss – et j’ai vu que c’était un homme dans la soixantaine, habillé de façon très élégante, les ongles manucurés, les souliers qui brillent malgré la pluie. La preuve que la goujaterie ne se détecte pas à l’œil nu.)

Les malappris ont toujours existé, mais la «répression sociale» faisait d’eux des infréquentables. Ils étaient l’exception. Personne ne les encourageait à persister dans cette voie. On mettait leur manque de savoir-vivre sur le dos d’un déficit d’éducation, ou d’une frustration passagère. Aujourd’hui, comme l’a démontré l’excellente série sur la crise de la courtoisie parue dans ces pages cet automne, les enragés sont partout. À l’école, dans les commerces, les bureaux, au bout du fil. Ils sont de toutes les classes sociales, de tous les âges, dans tous les milieux, crachant leur venin au visage de ceux et celles qui osent leur tenir tête ou tout simplement leur dire «nous n’avons pas ce que vous cherchez».

Certains en tirent une certaine fierté. Comme si être baveux était un badge d’honneur.

L’organisme Détail Québec a lancé cette semaine une campagne de promotion de la courtoisie dans les magasins. Ce n’est pas une blague. Des employés de commerces de détail de toutes sortes se font harceler, intimider, engueuler, menacer par des clients mécontents. Et cela va encore plus loin: des employés sont retracés et harcelés sur les réseaux sociaux, ou attendus devant la porte du commerce à l’heure de la fermeture, pour continuer la «discussion».

Le directeur de Détail Québec, Manuel Champagne, confirme que l’agressivité atteint des «niveaux inimaginables».

On a beau blâmer les frustrations nées de la pandémie ou le manque de personnel, cela n’excuse rien. Je souhaite du succès à la l’initiative de Détail Québec, mais le mal est plus profond que l’incivilité dans les magasins. Dans nos salles de classe, même chez les tout-petits, on lance des chaises aux enseignants, on leur crache dessus, on les mord. Ce n’est pas de la fiction. À moins que la société ne se ressaisisse d’ici là, je suis pessimiste. Je ne vois pas de gestes significatifs posés en ce sens. Notre impuissance nous paralyse. Nous préférons regarder dans l’autre direction. C’est comme l’environnement, quoi.

Quand un député de Québec solidaire crie deux fois «f..k you» à un élu de la CAQ en pleine Assemblée nationale, ce qui est arrivé cette semaine, c’est qu’on est en train de perdre un certain contrôle. On aura beau dire «tolérance zéro», pour l’instant, rien ne change. Et comme j’aime le répéter, si rien ne change, rien ne change.

Mais voilà, personne ne sait vraiment comment s’y prendre pour mieux contrôler et réduire l’agressivité environnante. La police? Elle a d’autres chats à fouetter et elle n’est pas toujours elle-même un modèle de politesse. L’école? Les enseignants sont dépassés, vidés. Rendus impuissants. Les politiciens? Le politique a un rôle à jouer pour endiguer cette colère généralisée, mais n’est-il pas source de tensions sociales? Et les parents? Tout commence là, c’est l’évidence, mais quand des parents d’élèves engueulent des profs, quel message vont-ils transmettre à leurs enfants?

Bien entendu, la majorité des gens ne se comportent pas ainsi. Mais l’agressivité ambiante augmente. Va-t-il falloir attendre que des gens meurent pour que des efforts substantiels soient consentis pour faire baisser la colère ambiante? En fait, gens meurent déjà: pensons à la rage au volant.

J’ai une piste de réflexion, mais qui, je vous avertis, ne sera pas populaire. Depuis les années 60, les sociétés occidentales privilégient le ressenti, qui serait garant d’authenticité et les émotions qu’il faudrait privilégier sur le réfléchi pour vivre en équilibre psychologique. La retenue est suspecte aux yeux des abonnés des croissances personnelles, elle serait même source de maladies physiques.

Autrement dit, pour vivre heureux, il faut se lâcher lousse. Mettre nos tripes sur la table. S’exprimer à tout vent et vivre libéré du jugement des autres.

Mais personne ne dit qu’il devrait y avoir des limites à ne pas dépasser, mais voilà, les limites, c’est tellement dépassé.