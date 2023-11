La porno a un nouveau visage: le vôtre

C’est ce qu’on appelle «deepfake» (le faux encore plus que faux), une manipulation numérique qui permet d’utiliser et de modifier des photos anodines de vous, trouvées sur les réseaux sociaux, pour créer du matériel porno vous mettant en vedette. (123rf/123rf)

C’est ce qu’on appelle deepfake (le faux encore plus que faux), une manipulation numérique qui permet d’utiliser et de modifier des photos anodines de vous, trouvées sur les réseaux sociaux, pour créer du matériel porno vous mettant en vedette. Le tout est ensuite revendu avec profit à une chaîne spécialisée ou utilisé pour vous faire chanter – ce que les anglophones appellent de la sextortion – ou simplement comme outil de vengeance ou pour vous humilier. Ou encore pour assouvir un fantasme. Ce n’est pas un hasard si nombre de sites «deepfake» présentent des images sexuelles truquées de vedettes de l’heure en pleins ébats, faux bien entendu.

Nous en sommes rendus là. L’exploitation sexuelle des femmes et des enfants – qui ne sont pas épargnés par le deepfake – ne connaît plus de limites, même pas celles qu’imposait autrefois la réalité. L’intelligence artificielle va changer le monde, mais les craintes exprimées par plusieurs à ce sujet se transforment déjà en dangers réels et immédiats.

La CBC a diffusé cette semaine un documentaire, Another Body, qui raconte l’histoire de deux étudiantes américaines en génie (tiens, tiens) visées par un stratagème deepfake mis sur pied par un collègue de classe et ami intime qui aurait voulu se venger d’elles. Plusieurs vidéos pornos d’elles ont été réalisées et mises en ligne avec leur nom et autres informations personnelles. Et personne n’y peut rien. (Le documentaire est disponible en ligne, gratuitement, sur CBC GEM.)

Seule la Californie a légiféré contre le deepfake quand il utilise de manière non consensuelle des photos pour créer du contenu à connotation sexuelle. Partout ailleurs, y compris au Canada, rien n’interdit ces pratiques parce qu’il s’agit de fausses images. Ce ne sont pas de ‘vrais’ corps, donc la porno «deepfake» passe sous le radar du législateur.

Le gouvernement canadien promet depuis trois ans une loi contre les préjudices causés par Internet. Or, nombreux sont ceux et celles, même au sein de gouvernements responsables, qui croient qu’Internet doit demeurer libre de toute «censure». L’arrivée du deepfake changera-t-elle les attitudes bien-pensantes quand on atteint un tel niveau de malfaisance?

Pendant ce temps, les pédophiles se servent du deepfake pour créer des images et des vidéos de synthèse de bébés et d’enfants agressés sexuellement, toujours en utilisant de véritables photos, mais modifiées et insérées dans un contexte pornographique. Si vous cherchiez une bonne raison de ne plus afficher de photos de vos enfants sur Internet, c’est la meilleure. Ou des photos de vous-même ou de vos proches : personne n’est à l’abri du deepfake et la police ne peut rien pour vous.

Vous n’avez peut-être jamais entendu parler de ce nouveau phénomène, mais il est très répandu. On estime qu’il existe environ 10 000 sites web qui diffusent ce genre de matériel. Sans compter les productions maison qui se retrouvent sur PornHub et autres agrégateurs de contenu porno. Partout, en fait. Y compris dans la boîte courriel de votre grand-mère.

Récemment, des programmeurs espagnols ont développé une application toute simple qui permet de déshabiller des individus non consentants et de publier le résultat. J’hésite à donner le nom du site, mais enterrer la vérité ne l’annule pas. Il s’agit de clothoff.com, app qui dénude n’importe qui sur n’importe quelle photo en quelques clics. Vous pouvez donc ainsi créer un faux nu de quelqu’un à qui vous souhaitez nuire, adulte, enfant ou adolescent, et le partager à tout vent.

Et il n’existe aucune façon de se protéger contre ce genre de manipulation, outre de ne jamais partager de photos sur les réseaux sociaux.

Depuis l’arrivée de l’informatique grand public, beaucoup d’efforts sont consacrés à modifier le réel, mais l’époque du Photoshop, quand on s’indignait que des magazines amincissaient les mannequins grâce à ce logiciel, est dépassée. Aujourd’hui, tout peut devenir faux, sans que l’on s’en rende compte.

Imaginez un instant qu’un chef d’État, disons un faux Poutine, annonce sur Facebook qu’il s’apprête à lancer une bombe atomique. À l’époque des réseaux d’information en continu et de nouvelles instantanées planétaires, ce n’est pas tout le monde qui aurait le temps de vérifier la véracité de la nouvelle. La course aux profits et le deepfake s’allient désormais pour créer de la richesse en trompant l’humanité. Beau programme.

Aujourd’hui, on se sert du deepfake pour alimenter l’industrie de la porno (et la pulsion du mal chez certains). Demain, on parlera peut-être de fausses accusations criminelles en créant et diffusant une photo qui vous montre une arme fictive à la main. Il n’y a pas de limites au mensonge numérique et peu d’intérêt de la part des gouvernements de légiférer à temps pour empêcher des dérives encore plus graves.

Mais pourquoi ce manque d’intérêt? Une piste : 90% des victimes de porno deepfake sont des femmes. Et 99% de ceux qui en profitent sont des hommes…