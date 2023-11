Sont-ils tous tombés sur la tête?

Le chef de l’exploitation du Groupe Sports et divertissement de Québecor, Martin Tremblay, le président des Kings, Luc Robitaille, le ministre des Finances, Eric Girard, et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale du Québec, Jonathan Julien. (Patrice Laroche/Archives Le Soleil)

On dit que c’est pour attirer l’attention de la Ligue nationale de hockey afin que les marionnettistes qui dirigent les destinées de notre sport national finissent par comprendre que la ville de Québec mérite à nouveau une équipe professionnelle. Un rêve qui a déjà mené à la construction, à grands coups d’argent public, du Centre Videotron, ce qui, disait-on, allait faire fondre le cœur des comptables new-yorkais incapables de comprendre notre passion pour un sport qu’ils contrôlent depuis des tours de verre anonymes.

Je n’ai rien, en principe, contre le retour d’une équipe de hockey professionnelle à Québec, grand bien lui en fasse, à condition que le contribuable québécois, déjà saigné à blanc, ne contribue pas un maigre dollar à cette entreprise. Nous avons assez «investi» à ce jour et si l’amphithéâtre n’a pas joué son rôle d’aimant pour Gary Bettman, ce n’est pas en payant des millions aux Kings pour qu’ils viennent jouer à Québec qu’on fera changer la direction du vent. Non, mais qui veut à ce point voir les Kings déployer leur équipe B à Québec?

Comment imaginer un instant que la décision d’inviter les Kings de Los Angeles à Québec, à nos frais, passerait comme une lettre à la poste? (Patrice Laroche/Archives Le Soleil)

On peut toujours rêver, direz-vous, mais comment comprendre qu’un gouvernement, que le ministre des Finances, Éric Girard (et «ministre» des Nordiques, le comble de l’inutilité) ne voit pas le ridicule de la chose. Ce n’est pas le montant, insignifiant en rapport au budget de la province, qui fait hurler, c’est le principe.

En période d’inflation, de hausse des taux d’intérêt, d’insécurité alimentaire, de négociations ardues avec les employés de l’État, comment imaginer un instant que la décision d’inviter les Kings de Los Angeles à Québec, à nos frais, passerait comme une lettre à la poste? Quel conseiller a crié au génie en voyant cette proposition indécente qui bénéficie à une équipe milliardaire? Comment le premier ministre Legault, qui aime se croire proche du peuple, a-t-il cru un instant que «l’investissement» en valait la peine? Je n’arrive pas à m’expliquer cette conclusion. Le gouvernement doit reculer, mais je doute qu’il le fasse, ne voulant pas perdre la face devant Bettman, l’homme qui tient, on pourrait le croire, l’avenir de Québec entre ses mains!

Le gouvernement Legault semble avoir perdu ses repères. Bien plus grave que l’affaire des Kings, la décision d’augmenter le salaire des députés de 30% à quelques mois d’une négociation syndicale difficile avec des employés qui faisaient entendre, dès le début, haut et fort leur mécontentement, demeure incompréhensible. Sans oublier l’augmentation de 21% offerte aux agents de la Sureté du Québec qui a été refusée parce que trop basse.

Au royaume des bizarreries, comment qualifier la décision du premier ministre de réveiller le monstre du 3e lien après la défaite de la CAQ dans Jean-Talon? Nous sommes en droit de se demander s’il est tombé sur la tête.

Pas besoin d’être un crack des affaires publiques pour savoir que la grogne règne dans la population, que nos institutions sont fragilisées par des décisions farfelues de la part des élus bien plus branchés sur leur nombril que sur l’humeur des Québécois. Que la démocratie est sous surveillance. Que la droite populiste avance.

Le gros bon sens a ses limites comme mesure d’analyse, mais, populiste ou non, son absence totale du débat politique ne sert personne. Comment le gouvernement ne peut-il pas voir qu’il se tire dans le pied avec cette histoire des Kings? Est-il à ce point déconnecté des priorités des citoyens qui commencent à trouver qu’on les prend pour des imbéciles?

Et ce n’est pas qu’une question d’argent, mais aussi d’imputabilité: nous apprenions cette semaine que le fiasco de la Société de l’assurance automobile du Québec a coûté 40 millions de dollars aux Québécois et n’est pas encore totalement résolu. Éric Caire, le ministre responsable, est toujours en poste. Mieux (ou pire, c’est selon), le président déchu de la SAAQ, Denis Marsolais, a été relocalisé au ministère de la Justice – c’est un notaire – afin «d’appuyer le sous-ministre dans les mandats en lien avec la réduction des délais en matière criminelle et pénale.» Il conserve par le fait même son ancien salaire de 253 942$ et reçoit le message qu’il est l’homme de la situation de la part de son nouveau ministre, Simon Jolin-Barrette, avant même d’avoir (re)fait ses preuves.

Nous vivons dans un cartoon, chers lecteurs.

Lise Ravary est journaliste depuis 40 ans et a tout fait dans le métier, que ce soit à la radio ou dans des magazines et des journaux, de Montréal à Toronto, en passant par Londres et Alexandria, avant de devenir observatrice et commentatrice à temps plein. On peut lire ses opinions dans nos pages deux fois par semaine.