IA et médias: une bataille pour le futur de l’information

Avec ChatGPT, vous n’avez qu’à poser une question à la machine et une réponse vous sera rédigée dans les secondes qui suivent. Contrairement à un moteur de recherche comme Google qui indexe le contenu sur Internet, l’IA générative compose ses réponses à partir de l’entraînement et de l’apprentissage. Pour réussir à répondre de manière précise, le robot conversationnel doit scruter les méandres de l’Internet afin de s’abreuver de connaissances.

Pour régurgiter des réponses crédibles et fiables, l’IA doit ingurgiter le contenu des médias traditionnels et agences de presse s’alimentant ainsi d’informations, mais aussi de structures grammaticales afin de perfectionner sa capacité rédactionnelle.

Dans sa poursuite, le New York Times affirme que les outils d’IA générative développés par OpenAI et Microsoft résument avec précision le contenu du journal, allant même jusqu’à imiter son style, copiant parfois des parties intégrales de textes. Selon l’avocat du Times Ian B. Crosby: «Ces robots sont en concurrence avec le contenu sur lequel ils sont formés». Ce qui veut dire que les utilisateurs peuvent obtenir de l’information sans avoir à consulter les médias traditionnels. Par contre, si vous interrogez ChatGPT, les chances d’obtenir de l’information erronée sont encore relativement élevées, mais les modèles d’apprentissages se perfectionnent, améliorant ainsi la précision des réponses. Certains groupes de médias comme Associated Press et Axel Springer (Politico et Business Insider) ont signé des accords permettant à ChatGPT d’utiliser leur contenu.

Exclure les médias traditionnels?

Même si l’IA peut remplacer certaines tâches au sein même des médias, elle ne peut toutefois pas remplacer le journaliste sur le terrain. Les médias traditionnels sont encore une fois appelés à s’adapter, mais le facteur humain demeure la clé pour rapporter l’information. Ceci étant dit, exclure les médias traditionnels n’est certainement pas la solution pour rendre l’IA plus crédible et précise.

Même si la majorité des géants technologiques n’en ont rien à cirer des médias traditionnels, ils ne ménagent pas leurs efforts pour piller leur contenu. Plusieurs nations se penchent actuellement sur les fondements de l’IA éthique en établissant certaines balises à respecter, dont la véracité du contenu généré. Cette véracité ne peut être obtenue que par des sources crédibles d’informations dont font partie les médias traditionnels, les sites gouvernementaux et organismes. La prolifération des contenus générés par l’IA, combinée à la fragilisation des médias traditionnels va probablement nous mener dans un monde où l’information sera majoritairement générée par les machines reléguant l’humain et son droit d’auteur à un rôle d’observateur de second plan.

Les médias régionaux ne sont pas épargnés

La version gratuite de ChatGPT (3.5) n’est pas directement connectée sur Internet et le contenu après janvier 2022 est totalement absent tandis que la version payante (4.0) est reliée directement sur Internet. En interrogeant ChatGPT (3.5), j’ai été en mesure d’obtenir de l’information sur certains sujets propres aux Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais l’outil est incapable de me fournir ses sources. Je présume que certaines de ses informations ont été acquises en scrutant les sites d’informations régionales notamment Le Quotidien. Tandis qu’en utilisant ChatGPT 4.0 j’ai été en mesure d’obtenir certaines informations précises provenant directement du Quotidien sans avoir à passer par le site Internet du journal court-circuitant ainsi l’abonnement et réduisant par le fait même l’achalandage du site. Par contre, comme les sites des journaux des Coops nécessitent un abonnement, il est plus difficile pour ChatGPT d’extraire de l’information récente.

L’intelligence artificielle générative est un autre coup dur pour les médias traditionnels qui devront une fois de plus adapter leur modèle d’affaires. Dans les prochaines années, il faudra se pencher sur le rôle des journalistes dans un monde où une bonne proportion du contenu sera généré artificiellement. Le journaliste sera appelé à fouiller, à vérifier et valider l’information, mais la rédaction risque de devenir la tâche de la machine. Chaque disparition d’un média représente une brique de moins au rempart de la démocratie. Dans un monde où les fausses informations se propagent beaucoup plus rapidement que la vérité, où les médias sociaux polarisent les populations et où certains politiciens de droite souhaitent la disparition de la presse traditionnelle, ne serait-il pas le temps en tant que peuple démocratique d’appuyer nos médias ?