IA générative et identité culturelle: les enjeux de la prochaine ère technologique

L’IA actuelle, formée sur des données linguistiques souvent centrées sur l’Amérique, révèle des biais culturels qui soulèvent des interrogations quant à son aptitude à s’adapter à des contextes culturels variés. Les implications vont au-delà de la simple reconnaissance linguistique, touchant à la manière dont les modèles d’IA interprètent et reproduisent la diversité culturelle. La compréhension de la culture, qui influence nos récits, nos valeurs, et nos interactions, devient un enjeu majeur dans le développement et l’adoption de l’IA générative. Dans cette ère où la technologie joue un rôle croissant dans la définition de la culture, se pose la question éthique sur la manière dont l’IA peut respecter et préserver la richesse des identités culturelles, sans sacrifier la créativité humaine au profit de la standardisation algorithmique.

Le 30 novembre dernier, le Dr Werner Vogels, directeur de la technologie chez Amazon, partageait ses prévisions technologiques pour l’année 2024 sur son blogue, allthingsdistributed.com. La journée même, j’ai eu l’opportunité de rencontrer le Dr Vogels lors d’une session privée spécialement organisée pour les médias canadiens dans le cadre de l’événement AWS re:Invent qui se déroulait à Las Vegas.

L’IA générative est promue à un brillant avenir, mais son utilisation à grande échelle suscite certaines interrogations quant à sa capacité de comprendre certains contextes culturels et géopolitiques. Selon le Dr Vogels, les modèles d’IA actuels sont extrêmement biaisés, car ils sont formés sur ce que l’on appelle le langage courant dont la composition est principalement centrée sur l’Amérique sans tenir compte de l’incorporation culturelle.

«La culture influence tout. Les histoires que nous racontons, la nourriture que nous mangeons, la façon dont nous nous habillons, nos valeurs, nos manières, nos préjugés, la façon dont nous abordons les problèmes et prenons des décisions. C’est le fondement de la manière dont chacun d’entre nous existe au sein d’une communauté. La culture fournit des règles et des lignes directrices qui informent et régissent nos comportements et nos croyances – et ce contrat change en fonction de l’endroit où nous sommes et des personnes avec qui nous sommes. Dans le même temps, ces différences peuvent parfois donner lieu à de la confusion et à des interprétations erronées. En tant qu’humains, nous sommes habitués à travailler à travers les cultures et, à ce titre, nous pouvons contextualiser ces informations, les synthétiser, ajuster notre compréhension et réagir de manière appropriée. Alors, pourquoi en attendons-nous moins des technologies que nous utilisons et sur lesquelles nous comptons dans notre vie quotidienne ? Dans les années à venir, la culture jouera un rôle crucial dans la manière dont les technologies sont conçues, déployées et consommées ; ses effets seront plus évidents dans l’IA générative.»

Dr Werner Vogels, directeur de la technologie chez Amazon (Courtoisie)

L’IA se doit d’être culturellement adaptée

Le discours du Dr Vogels est fort intéressant, car il démontre une certaine ouverture de la part d’AWS sur le plan technique afin de tenir compte des nuances culturelles dans l’élaboration des modèles d’IA. Prenez le cas du Québec. Si l’IA utilise uniquement le français comme principale référence, les réponses seront dans un français de France dénudé des subtilités québécoises. Le Québec est culturellement unique et pour obtenir des résultats crédibles, l’IA doit tenir compte de ce paramètre majeur. D’ailleurs, l’assistant vocal Alexa d’Amazon est adapté au Québec avec des réponses en québécois. Au-delà du côté technique de l’Intelligence artificielle, il y a toutefois matière à réflexion sur le plan éthique vis-à-vis de la culture.

La technologie influence la culture

La culture n’est pas imprescriptible, par contre, pendant longtemps, son évolution fut relativement lente, elle était essentiellement le fruit des religions et des mouvements migratoires. Mais au milieu du 20e siècle, des technologies comme le cinéma et la radio ont permis une diffusion rapide de mouvements comme le rock and roll qui sont devenus planétaires quasi instantanément. Sans la technologie, Elvis et les Beatles seraient possiblement demeurés des artistes locaux. Avec la diffusion du son et de l’image, ces artistes ont fait prendre à la culture l’équivalent de plusieurs siècles d’évolution en quelques années seulement. Alors qu’à l’époque, certains craignaient la fin de la culture québécoise, la beatlemania a donné naissance à une multitude de groupes musicaux qui sont aujourd’hui partie prenante de la culture québécoise. L’humain est influencé par les cultures étrangères depuis la nuit des temps, la technologie accélère le métissage culturel sans toutefois assimiler la culture propre à un peuple. La culture est censée être le reflet d’un peuple, de ses stigmates et de ses racines alors qu’aujourd’hui, la culture se définit de plus en plus par les algorithmes et l’intelligence artificielle. Suis-je alarmiste comme l’étaient mes prédécesseurs dans les années 1960 vis-à-vis le rock and roll ?

Imposer la culture artificiellement

Contrairement au rock and roll qui influença les créations des artistes de partout dans le monde, l’intelligence artificielle vient substituer ce facteur humain qui vient enrichir la culture par la création. L’intelligence artificielle générative permet de créer une chanson en quelques secondes avec les paroles et la musique. Idem pour la rédaction de textes, du simple courriel au roman. L’intelligence artificielle peut composer à une vitesse inédite. Nous n’en sommes qu’aux balbutiements du phénomène et les librairies Internet regorgent maintenant d’ouvrages entièrement rédigés par l’IA. À force d’être envahis par du contenu fabriqué de toute pièce par l’IA et mis de l’avant par les algorithmes, allons-nous perdre notre capacité à développer notre propre culture ? Allons-nous perdre cet esprit créatif si distinctif de la race humaine, au profit de machines élaborées par une poignée de grandes corporations ? Sommes-nous la genèse de la Matrice?