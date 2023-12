AWS, un rendez-vous incontournable de la tech

(Steeve Fortin)

PartyRock

Un kiosque qui a retenu mon attention est celui de PartyRock, un site Internet qui vous offre la possibilité de créer votre propre application en quelques étapes, et ce, sans avoir aucune connaissance en programmation ! Grâce à l’intelligence artificielle générative, vous pouvez créer une application en quelques minutes seulement. Pour y arriver, vous n’avez qu’à décrire de la manière la plus détaillée possible quelle sera votre application et le tour est joué. Même si l’interface de PartyRock est en anglais, vous pouvez tout de même décrire votre application et effectuer la majorité des réglages en français. L’utilisation est très simple et peut s’avérer un excellent moyen de développer la créativité des enfants. Sur le plan technique, PartyRock est alimenté par Amazon Bedrock, un service entièrement géré qui met à disposition des modèles de fondation (FM) d’Amazon et de sociétés majeures de l’IA via une API. L’application est offerte gratuitement pour le moment et il est même possible d’essayer les applications conçues par les autres utilisateurs de la plateforme. https://partyrock.aws/

(Steeve Fortin)

(Steeve Fortin)

Achetez et partez sans passer par la caisse

Il est désormais possible de faire vos courses, de sortir d’un commerce avec de la marchandise sans avoir à passer par une caisse enregistreuse ou présenter vos achats à un commis. La technologie AWS Just Walk Out est au cœur d’une petite révolution du commerce au détail. Déployée actuellement dans certains amphithéâtres de sports professionnels, cette technologie permet à un grand volume de spectateurs d’effectuer leurs achats rapidement s’affranchissant ainsi des interminables files d’attente. Pour entrer dans les magasins, les consommateurs doivent tout d’abord s’authentifier via une application mobile, une carte de crédit ou même, dans certains cas, avec la paume de la main, mais cette dernière fonctionnalité nécessite Amazon One qui n’est pas disponible au Canada pour le moment. De cette manière, le client est authentifié et son parcours dans le magasin est suivi jusqu’à sa sortie. Des caméras spécialisées, des tablettes avec balances ou de l’étiquetage par radio fréquence (RFID) sont nécessaires pour le bon fonctionnement du système. Au Canada, les amphithéâtres des Flames de Calgary et des Maple Leafs de Toronto ont déployé cette technologie dans certaines de leurs boutiques.

Intelligence artificielle: point tournant pour la voiture électrique

Électrification des transports ne se limite pas seulement à faire la transition de la voiture à moteur thermique pour une bagnole électrique. Cette migration énergétique nécessite une refonte totale de la manière dont la voiture est conçue, utilisée et recyclée. Les batteries représentent un enjeu majeur dans la pérennité de la voiture électrique. L’utilisation de la chaîne de bloc (blockchain) pourra permettre de suivre et authentifier certains paramètres des batteries tel un suivi de l’usure, des bris et des réparations afin d’éviter les fraudes lors de la revente des véhicules, mais aussi donner une seconde vie aux batteries retirées des véhicules envoyés au recyclage. De cette manière une batterie usagée pourra être utilisée dans un autre véhicule en ayant son pedigree précis et authentique. Pour prévenir les pannes et allonger la durée de vie des batteries, le recours à l’intelligence artificielle permet de suivre en temps réel une kyrielle de paramètres permettant d’anticiper les pannes et la durée de vie de celles-ci. Les voitures électriques embarquent un attirail technologique impressionnant et plusieurs problèmes des véhicules peuvent être réglés via des mises à jour logicielles. Selon Richard Felton, directeur principal du secteur automobile chez AWS, les manufacturiers automobiles ont accès à des outils leur permettant de réduire considérablement les délais pour effectuer des mises à jour logicielles ou même l’ajout de nouvelles fonctionnalités. C’est ainsi qu’en quelques jours seulement un manufacturier peut créer et déployer une nouvelle fonctionnalité ou une mise à jour sur des véhicules ciblés.

L’ampleur du AWS re:Invent reflète bien la taille du lucratif marché que représente l’infonuagique. Même si vous ne connaissez probablement pas AWS, vous en êtes assurément client par ricochet, car Facebook, Netflix, plusieurs banques et services gouvernementaux sont hébergés par AWS. Au-delà de l’hébergement Internet classique, AWS propose une gamme d’outils permettant aux entreprises d’avoir accès aux technologies de dernière génération sur demande. Prenez par exemple l’intelligence artificielle, elle nécessite de si grandes ressources matérielles, que les entreprises doivent se tourner vers des géants comme Amazon et Microsoft afin d’être en mesure de suivre la cadence. La majorité de l’économie numérique repose entre les mains de quelques géants seulement ce qui fait un peu peur, mais ça, c’est une autre histoire !