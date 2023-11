La Sphère de Vegas: au-delà du tape-à-l’œil

Encore le Québec !

Après le Cirque du Soleil et Céline Dion, le Québec rayonne encore une fois sur Vegas, cette fois-ci avec l’entreprise SACO technologies qui a conçu et fabriqué les rondelles DEL qui recouvrent non seulement l’extérieur de la Sphère, mais aussi l’intérieur de la salle de spectacle. Si l’affichage extérieur de la Sphère vous impressionne, vous n’avez encore rien vu, car une bonne partie de l’intérieur de la salle de spectacle est également recouvert du système d’éclairage au DEL de SACO Technologies.

Ce gigantesque écran d’une stupéfiante est d’une résolution de 16K x 16K, la plus grande résolution DEL actuellement en service au monde. Non seulement la salle est munie d’un écran immersif unique, elle possède également un système sonore tout aussi unique composé de 167 000 haut-parleurs afin de permettre à chaque siège de bénéficier de la même qualité sonore.

(Steeve Fortin)

Avec ses 112 mètres de haut et ses 157 mètres de large, l’imposante structure renferme une salle de spectacle avec une seule, mais immense rangée de gradins. Cette configuration sans balcon fait en sorte que le spectateur n’a pas l’impression d’être dans un lieu pouvant accueillir 18 000 personnes. Le projet dont le coût initial en 2018 était évalué à 1,2 milliard de dollars a finalement coûté la coquette somme de 2,3 milliards de dollars (3,32 milliards en dollars canadiens)

Immersif comme jamais

J’ai assisté au film d’une cinquantaine de minutes Postcard From Earth, tourné spécifiquement pour la Sphère par le réalisateur Darren Aronofsky à qui l’on doit entre autres Black Swan et The Whale. La trame de fond du film est celle de deux protagonistes dans un futur apocalyptique, envoyés aux confins de l’univers afin de coloniser une nouvelle planète.

Ces Adam et Ève du futur ont droit à une carte postale de la terre, une vidéo implantée directement dans leur cerveau et c’est à ce moment que l’expérience immersive débute. Postcard From Earth est une ode à cette grande sphère bleue qu’est la terre et les êtres vivants qui l’habitent.

La qualité d’image est tout simplement exceptionnelle et n’a absolument rien à voir avec la qualité d’image de l’extérieur de la Sphère, nous sommes ici à un autre niveau. Le film est conçu d’abord et avant tout comme une expérience immersive et il réussit à merveille cette mission amenant le spectateur dans un tour du monde ahurissant. L’immersion est totale et parfaite, autant au niveau de l’image que du son.

(Steeve Fortin )

Postcard From Earth est une magnifique expérience qui démontre tout le potentiel de la Sphère (imaginez un Star Wars sur cet écran!). La Sphère est désormais synonyme d’immersion dans l’industrie du spectacle ! Cependant, j’aurais bien aimé voir le groupe irlandais U2 en résidence à la Sphère pour les prochains mois, mais il n’était pas à l’affiche les soirs où j’étais à Vegas. Ce n’est que partie remise!

Ce type de salle de spectacle immersive risque de se propager un peu partout dans le monde, mais le côté tape-à-l’œil de l’écran qui recouvre entièrement sa surface extérieure ne séduit pas tout le monde. Un projet similaire vient d’être rejeté par les élus de Londres.