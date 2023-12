Pour ceux qui sont moins familiers avec le terme, un jeu roguelike signifie que le joueur recommence sans cesse un même niveau généré de façon procédurale et tente à chaque fois d’atteindre la fin sans mourir. S’il échoue, il doit recommencer du début. La plupart des jeux permettent au joueur d’acquérir des objets ou des compétences permanentes ce qui permet de se rendre chaque fois un peu plus loin. Hades, Dead Cells, Faster Than Light ou Darkest Dungeon en sont de bons exemples. De son côté, le style création de deck signifie simplement que le jeu utilise un système de carte pour contrôler les personnages.

Contrairement à plusieurs roguelike, les combats de Botanical Warden se dérouleront sur une grille. (Fournie)

C’est donc à ce style bien précis, mais très populaire qu’appartiendra Botanical Warden. On est toutefois complètement ailleurs en termes de visuel de système puisque le jeu se déroule sur une grille et est inspiré de la botanique.

« On a un système d’hybridation, explique David Martin, cofondateur du studio, qui habite à Sherbrooke. On peut carrément prendre un paramètre d’une carte et l’appliquer sur une autre. On a aussi un système de sélection artificielle qui permet de choisir l’évolution des plantes. Avec ces deux systèmes, on peut faire des trucs assez flyés et on n’a pas besoin de beaucoup de cartes de base pour permettre une diversité de stratégie. »

Le jeu pourrait paraître au plus tôt à la fin 2024. (Studio Barnaque)

Une première bande-annonce vient tout juste de sortir tandis qu’une version bêta et une démo suivront dans les prochains mois. Ils permettront au studio d’avoir des commentaires des joueurs et d’ainsi peaufiner le jeu notamment en ce qui concerne la force et l’utilité de chaque carte.

« Il y a plusieurs leviers qu’on peut utiliser pour balancer les cartes, indique David. Si elles ont des coûts par exemple ou si on permet à telle carte d’apparaître à un moment donné. Mais les joueurs sont assez ouverts au chaos. C’est quand même le fun de trouver une combinaison surpuissante dans un certain contexte, mais que ça ne se reproduira plus jamais. Ce n’est pas comme un jeu de combat où si ce n’est pas parfaitement balancé, les gens vont être fâchés et ce ne sera pas le fun. »

Plusieurs jeux sous la cravate

Ce qui risque de contribuer au succès de Botanical Warden, c’est que le studio Barnaque n’en est pas à son premier jeu. David Martin et Émeric Morin, qui ont commencé en faisant des mods de Minecraft, ont déjà publié sur Steam le jeu 900 ainsi qu’Infini en plus d’avoir créé plusieurs dizaines de micros jeux à travers les années.

« C’est Botanical Warden qu’on pousse le plus, souligne David. C’est un jeu dans un genre précis et qui est le plus accessible. On a appris beaucoup de chose en faisant Infini aussi. »

Botanical Warden propose un système de sélection artificielle qui permet de choisir l’évolution des plantes. (Fournie)

Les deux fondateurs travaillent à temps plein pour Barnaque, ce qui est plutôt rare pour un tout petit studio.

« On fait aussi des contrats dans le milieu du jeu vidéo ou en arts interactifs, résume David. On a travaillé dans des écoles notamment. C’est notre manière de stabiliser l’entreprise. »