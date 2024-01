«J'ai vraiment apprécié le niveau très élevé des échanges et des actions sur le terrain, des parties à la grève», écrit Konrad Sioui. Ci-dessus, une manifestation du Front commun de l'Assemblée nationale le 23 novembre. (Yan Doublet/Le Soleil)

L’année qui se terminait n’avait pas toujours été facile et les pronostics pour la nouvelle année ne nous disaient rien qui puisse nous encourager à envisager l’avenir avec trop d’optimisme.

Cependant, comme nous sommes des combattants, nous avons quand même pris le temps de préparer les meilleurs repas des Fêtes et nous avons voulu recréer cet esprit du temps de Noël et du Jour de l’an, afin que les enfants puissent vivre cette féérie aux milles couleurs, dans la paix et le bonheur, ensemble.

Grèves, itinérance et espoir

Bien sûr nous avons constaté avec un nouveau regard tout ce qui se passait autour de nous et nous ne pouvions demeurer neutres devant les cris du cœur de tant de travailleurs demandant de revoir le contrat social qui, avec le temps, s’était essoufflé au point de manquer d’air.

La colonne vertébrale de notre société ne soutenait plus à elle-seule le poids des misères du monde et il fallait voir avec quelle dignité tous les groupes impliqués dans la manifestation pacifiste, s’exprimaient en revendiquant des droits humains peut-être trop longtemps ignorés.

Dehors, il y avait aussi les itinérants dont il fallait s’occuper afin qu’ils puissent passer ce nouvel hiver, avec un peu de chaleur et des soins prodigués avec humanisme.

À la fin de ma longue journée à donner mon cours à l’ENAP, traitant de la Réconciliation et la Déclaration de l’ONU, sur le respect des droits des peuples indigènes du monde, j’ai bifurqué à ma droite sur le boulevard Charest pour me retrouver devant le nouvel emplacement du Centre de jour Maison de Lauberivière, un refuge pour sans-abri.

J’ai été saisi de froid en voyant tant de monde, dont la plupart étaient des jeunes qui se tenaient çà et là, tout autour du carré faisant office de parc, attendant une main bienveillante.

D’autres étaient toujours à l’abri dans leurs tentes de fortune, recouverts d’un manteau et d’une toile bleue, dormant dans l’attente également.

Et moi qui venait de parler des conditions inhumaines dont sont traités tant d’indigènes partout dans le monde, déplacés de leur milieu, sans égard à leur culture ou à leurs besoins fondamentaux.

Des milliers, chaque jour, quittent leurs réserves ou leurs villages, partout dans le monde, pour se rendre dans les grandes villes, croyant pouvoir y trouver une possibilité d’avenir meilleur pour les leurs.

Malheureusement, ils y trouvent trop souvent de l’extrême pauvreté et une rue ouverte à la misère et à la criminalité. Bien sûr, ils auront accès aux banques de nourriture et aux services sociaux que l’État livre aux plus nécessiteux. Mais l’exil n’aura-t-il promis que ce précipice aux allures de tremplin?

Ce qui nous réconforte un peu à l’intérieur de ce temps incertain et maussade, c’est qu’il existe toujours cette espèce humaine qui croit encore aux valeurs universelles de partage et continue à vouloir construire un espace assez vaste où la sécurité de tous est la valeur qui offre le meilleur gage de paix et de respect.

Personnellement, j’ai vraiment apprécié le niveau très élevé des échanges et des actions sur le terrain, des parties à la grève générale, face à un gouvernement engagé à maintenir le calme et la discussion franche dans le seul objectif commun de prendre soin de notre démocratie, fragilisée, mais combien essentielle au maintien de notre société libre et généreuse.

Je ne saurais terminer cette chronique sans avoir une pensée toute spéciale pour nos personnes âgées qui, avec le panier d’épicerie toujours moins lourd pour le même prix, méritent que l’on porte attention à eux avec encore plus d’acuité et surtout lorsqu’ils vivent seuls. La pensée circulaire prend ici tout son sens et surtout son importance.

Nous nous souhaitons une bonne et heureuse nouvelle année : Ahsontate’ahsontatoyenhtih! Tsatonnhrahrenh! De aweti eskwatenhndinonha! Ahskennon’nia!

* Célébrons le nouveau cycle de vie