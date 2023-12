Les enjeux autochtones qui ont marqué 2023

Le TGV de la vie nous entraîne dans sa course sans relais et nous devons nous accrocher aux rampes du tramway vers cette station d’arrêt qui nous ouvre ses portes pour les refermer aussitôt notre destination atteinte.

Nous sommes maintenant au moment de l’année propice à un bilan de ce dernier cycle qui nous en a fait voir de toutes les couleurs.

Cindy Woodhouse, nouvelle Cheffe

D’abord au niveau national, après plus de deux ans de tergiversations, nous avons réussi à régler le dossier de la légitimité du chef national de l’Assemblée des Premières Nations. Cindy Woodhouse devient la deuxième femme à occuper le poste de Cheffe nationale après RoseAnne Archibald.

Sa plus urgente mission est de s’assurer du bien-être des enfants aux prises avec des problèmes de soins et de sauvegarde, placés dans des foyers loin de leur environnement et de leur milieu culturel. La lutte contre la pauvreté et l’absence d’infrastructures adéquates relève également de ses priorités immédiates.

Notons aussi l’immense tâche qui l’attend afin de convaincre tous les autres paliers de gouvernement pour que le logement au sein des différentes communautés devienne accessible aux jeunes familles, qui choisissent trop souvent l’exode vers les grandes villes comme moyen de s’en sortir.

La Cheffe nationale Woodhouse ne peut pas éviter de prioriser aussi toute la question de l’application de la justice face aux trop nombreux problèmes sociaux engendrés par le désœuvrement et le manque de développement économique au sein des villages.

Des corps de police composés de membres des Premières Nations, dûment formés et habilités à répondre adéquatement aux problèmes endémiques, doivent être financés et mis en place urgemment afin de tenter d’éradiquer la violence et toutes ses conséquences.

Enfin, de façon plus précise, la nouvelle Cheffe nationale vise directement le gouvernement fédéral dont la responsabilité constitutionnelle lui exige un rôle de fiduciaire pour le million de citoyens des 600 communautés au sein des 53 Nations composant l’ensemble des Premières Nations au Canada.

Wab Kinew est accueilli par des partisans en liesse, à Winnipeg, après avoir été élu premier ministre du Manitoba. (David Lipnowski/PC)

L’élection de Wab Kinew

Tout comme pour Elijah Harper et d’autres leaders provenant du Manitoba, dont la nouvelle Cheffe Cindy Woodhouse, il faut applaudir l’élection du premier ministre de la province du Manitoba, l’honorable Wab Kinew, de la nation Anishinaabek. Pour la première fois au Canada, un élu d’une Première Nation occupe le plus haut poste d’une législature provinciale. Il s’est conservé de plus le ministère responsable de la Réconciliation avec les peuples indigènes ainsi que les Relations internationales. Sa plus importante priorité est celle de la réforme du système de santé.

L’affaire Buffy Sainte-Marie

Avec l’affaire Buffy Sainte-Marie, tout le dossier de la légitimité est revenu hanter ceux et celles qui passent des lois (autant du côté fédéral que de certaines provinces) qui ont pour effet de prôner l’identification volontaire en tant que personne autochtone. Ainsi, n’importe qui peut s’inscrire comme métis par exemple, sous la prétention factice d’avoir un ancêtre indigène à même son arbre généalogique. Notons qu’ici au Québec, la résolution de l’Assemblée nationale de 1985 reconnaît neuf nations et le peuple inuit.

Quelques années plus tard, après de nombreuses démarches politiques et des échanges de correspondance entre mon bureau et les différents paliers de gouvernement, en étroite collaboration avec feu le grand-chef Jean-Marie Aubin, à Uashat, sous les auspices du chef Chrysologue Ambroise, les chefs des Premières Nations au Québec, unanimement, votèrent pour l’adhésion de la nation malécite, au sein de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador.

La chanteuse Buffy Sainte-Marie (Archives La Presse Canadienne)

Par la suite, nous avons fait le nécessaire afin d’ajouter le nom et le sigle de la nation malécite sur notre effigie officielle, tout en invitant le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec à reconnaître désormais la résurgence de nos frères et sœurs membres de la nation malécite.

Voilà un geste significatif qui démontre la nécessité absolue de ne jamais permettre à quiconque ni à aucune institution extérieure à nos instances gouvernementales de décider qui est membre ou pas de nos Premières Nations. C’est également un message clair que nous faisons parvenir au bureau du registraire du Canada, que nous n’acceptons pas sa loi de terminaison de nos peuples basée sur des principes racistes et inhumains.

La politique discriminatoire qui découle du paternalisme colonial importé d’outre-mer ne sert qu’à nous diviser et nous réduire en poussière, en tant que peuple seul libre de ses choix. Par exemple, nous ne sommes pas des Wendat seulement sur le seul territoire immensément petit de Wendake. Notre territoire national est diamétralement plus étendu et tous nos membres méritent de bénéficier des mêmes programmes et services que ceux et celles qui habitent la communauté de Wendake.

La sobriété comme résolution

Enfin, cette année 2023 qui se termine nous a certainement rappelé que le chemin vers la Réconciliation, d’abord entre les différentes Premières Nations elles-mêmes et ensuite avec nos voisins des autres municipalités, villages et villes, exige encore beaucoup d’efforts de compréhension de part et d’autre. Ainsi, puisque nous recherchons tous et toutes les mêmes aspirations visant le bonheur et la paix, nous devrons prendre la sobriété comme résolution de 2024.

Par sobriété, à part le fait de faire preuve de retenue lorsque nous sommes au volant d’un véhicule, nous avons aussi l’obligation de reconnaître les besoins des autres qui nous côtoient. En ces temps où le monde est en chamaille, rien ne peut mieux assurer le bien-être de tous les nôtres que de partager le repas avec tous ceux et celles qui, comme disait mon grand-père Paul, ne sont pas dans l’assiette au beurre. Joyeux Noël et bonne et heureuse nouvelle année dans la paix, l’harmonie et la redistribution.