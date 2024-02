Métier de journaliste: quand l’adrénaline se change en stress permanent

Mais c’est l’intervention de Mélissa Fauteux qui m’est restée en tête. Parce que la cheffe d’antenne a émis des inquiétudes en osant le pas de plus. En nommant un grand souci qu’elle avait. Celui du bien-être et de la santé mentale des équipes d’information.

Quand je lui ai ouvert la porte pour en jaser, elle a tout de suite dit oui.

«Mais je t’avoue, je n’ai pas l’habitude de m’ouvrir sur le sujet, parce qu’on a d’ordinaire une réserve par rapport à notre métier, ça fait partie du boulot.»

Là, il y a le contexte qui bouscule tout. La tempête qui secoue l’ensemble du milieu médiatique et qui fait dire à Mélissa qu’il faut prendre parole si on veut que ça bouge.

«Il faut qu’il se passe quelque chose. On en est là. On en parle peu, publiquement, mais à force de coupures et de coupures, dans tous les médias, on est de moins en moins de monde pour faire toujours davantage. Ce n’est pas sans conséquence.»

À un moment donné, l’équation ne fonctionne plus. C’est aussi simple que ça.

«On a l’impression de constamment marcher sur un fil. Et c’est vrai partout. À la télé, à la radio, à l’écrit.»

Au final, ce sont les artisans de l’information qui écopent, mais c’est aussi la population, l’information à laquelle elle a accès. Ou pas.

«C’est grave, parce que l’information, ce n’est pas un produit comme les autres. C’est essentiel à une société.»

Les mots de Mélissa sont pesés, mesurés. C’est une journaliste d’expérience et de talent, une femme qui en a vu d’autres dans le métier. Elle est passée par la radio, La Tribune et Radio-Canada avant d’atterrir à TVA, il y a quatre ans.

«L’année 2024 sera costaude à TVA, mais on n’en sait pas plus qu’avant les Fêtes. On nous avait parlé du 22 février pour la mise en place des changements. C’est encore de l’inconnu.»

À terme, elle sait que son mandat changera. La présentation du bulletin de nouvelles des stations régionales sera rapatriée à Québec. Des chefs d’antenne, localement, il n’y en aura plus.

«Pour moi, ce sera un deuil, parce que j’aime beaucoup ce que je fais, mais j’aime également le travail terrain. C’est un scénario qui me va d’y retourner.»

Là où elle a envie d’insister davantage, c’est sur l’impact plus large des changements annoncés.

La cheffe d'antenne Mélissa Fauteux verra son mandat changer au terme des suppressions de postes chez TVA. (Jean Roy/La Tribune)

«C’est une perte pour les communautés, pour les gens de nos régions. Je pense par exemple à Sonia, au Saguenay. Les gens la connaissent, la reconnaissent, ils vont lui parler. Parce qu’elle est celle qui, chaque jour, leur transmet les nouvelles de leur coin.»

Mélissa a l’élégance de me parler de Sonia, mais en Estrie, c’est elle, le visage qu’on reconnaît, celle qui se fait accoster au centre commercial ou au restaurant.

Depuis l’annonce des coupes, les réactions des téléspectateurs qui l’abordent sont marquées par la déception et l’incompréhension.

«Je pense que ce qui a frappé l’imaginaire cette fois, c’est que TVA a toujours appartenu aux gens. C’est une station dont la signature est accessible, une station qui fait partie du quotidien des gens. Et là, c’est comme si on leur enlevait une partie de ça.»

Ça a eu l’effet d’un électrochoc.

«C’est comme si, soudainement, la population se disait: “OK, là, ça ne va vraiment pas bien dans les médias“. Moi, je me dis qu’il devra se passer quelque chose à court ou à moyen terme, parce qu’il va y avoir un point de rupture où on n’arrivera pas, ça ne fonctionnera pas.»

La réflexion en est une de société. L’information, c’est un ancrage dans une communauté. Un ancrage important.

«On a à décider, collectivement, où on s’en va, de quoi on a besoin, ce qu’on veut. L’état des médias actuel est préoccupant parce que les ressources diminuent, et en réponse à ça, il y a une centralisation de l’information.»

La manœuvre est monétairement logique. Sur le terrain, c’est autre chose.

«Moi, j’ai le goût de faire mon métier ici, dans ma communauté, dans ma région. C’est ça que j’ai choisi. Mais je fais toujours le même constat: c’est comme si les médias régionaux étaient considérés comme une sous-classe du journalisme, alors qu’ils jouent pourtant un rôle essentiel.»

Si on les gomme du portrait, ce sont les citoyens qui écopent. Et quand on envoie une partie du travail à Québec, quand on délocalise le pivot d’un bulletin, on joue dans l’ADN d’un rendez-vous important.

«Ça fait mal au cœur et ça m’atteint parce que c’est notre rendez-vous, localement, qui change. C’est comme si on disait aux gens qu’ils ne méritent pas leur voix de proximité. Je sais que certaines habitudes de consommation de l’info changent, elles aussi, mais il reste que pour une frange de la population, le bulletin de nouvelles est encore une référence.»

Une référence que les équipes en poste portent déjà à bout de bras.

«On est moins nombreux, alors la pression, elle est pesante, elle repose sur moins d’épaules qu’avant. Et la télé, le direct, ça ne pardonne pas. Quand tu entres en ondes, tu plonges sans filet. Avant, on avait davantage le temps d’analyser, de faire des entrevues, de fouiller.»

Là, tout va vite. De plus en plus vite.

«On doit rapporter des faits de façon rapide, mais il faut quand même les vérifier, les valider. L’équilibre est fragile. On se dit qu’en étant toujours moins, on n’y arrivera pas. Et pourtant, on réussit. Encore. Chaque fois.»

En rognant parfois sur le temps perso. Le soir. Les week-ends.

Ce qui aide à garder le cap tient en un mot. Souvent galvaudé. Précieux quand même: la bienveillance.

«Autant l’équipe est petite, autant on est tissé serré. On fait attention les uns aux autres.»

C’est une clé. Une bouée importante dans les remous.

«Ça fait la différence. Parce que ce qu’on décrivait auparavant comme une adrénaline à laquelle on carbure se change en stress permanent. Gérer ce stress, c’est exigeant. Beaucoup de journalistes ont décidé de partir parce que ce n’était juste plus possible pour eux de composer avec ça. On a perdu des collègues talentueux et expérimentés qui n’en pouvaient plus de cette cadence.»

Pourquoi tu continues, toi, Mélissa?

«Ça reste le plus beau métier du monde.»

Sourire, haussement d’épaules, réponse affirmée. Qui vient quand même avec un complément, une nuance.

«Mais j’ai déjà pensé changer de voie. Quand je suis passée de Radio-Canada à TVA, en 2020, je me suis posé la question. Le rythme était déjà fou.»

Même à ce rythme-là, Mélissa était convaincue, toujours, de la pertinence du métier. Et que c’est là où elle pouvait faire une différence, peut-être.

Malgré la crise médiatique actuelle, Mélissa Fauteux reste profondément attachée au métier de journaliste ainsi qu'aux valeurs qui le sous-tendent. (Jean Roy/La Tribune)

«J’ai soif de justice, c’est ce qui m’appelait dans ce boulot. Les inégalités m’ont toujours dérangée. En faisant du journalisme, on a ce devoir d’être là pour les gens, on devient la voix de personnes qui, autrement, n’auraient pas les moyens de se faire entendre et qui resteraient seules devant leurs problèmes. Ça, pour moi, ça touche à des valeurs fondamentales. Ça m’enracine à mon métier.»

Cet enracinement-là reste solide. Même si les conditions de pratique de la profession se détricotent.

Une fois les coupes complétées, ils seront quatre journalistes, deux caméramans à Sherbrooke. Avec un bulletin du midi, un autre du soir et le réseau LCN à nourrir.

«On a beaucoup de difficulté à comprendre comment ça va pouvoir fonctionner. On va donner la chance au coureur, mais je reviens à la nécessité de prendre soin des équipes, de la santé mentale des journalistes. Il faut avoir la couenne dure pour continuer. Et un bon équilibre aussi, je dirais. Après ça, on le choisit, c’est vrai. Parce qu’après tout, c’est le plus beau métier du monde.»

Son équilibre à elle, Mélissa le trouve auprès de sa famille. Entre autres.

«Les enfants, la vie en dehors du métier, c’est un bon antidote au stress qui avale tout.»

Les bébés chiens aussi, m’apprend Mélissa.

Depuis le 28 décembre dernier, Mélissa Fauteux et ses deux filles, Elisabeth et Marion, prennent soin d'une portée de 10 petits Golden Retriever. (Jean Roy/La Tribune)

«Lorsque j’étais jeune, mes parents ont eu un élevage canin pendant un temps. Ça fait longtemps que je pensais me lancer dans une aventure comme celle-là. Lorsqu’on a eu notre premier Golden, à la maison, je me suis dit que ça pourrait être un éventuel projet.»

Un projet de longue haleine, à mille lieues du journalisme.

Il y a trois ans, l’Estrienne a fait d’intenses recherches pour finalement acheter une femelle Golden Retriever auprès d’un éleveur… en Roumanie. Au terme de minutieuses démarches et de tout un processus d’adoption, la petite chienne blondinette est arrivée par avion.

«C’était toute une aventure! Je suis allée la chercher à l’aéroport avec mes deux filles, en pleine pandémie, alors qu’il fallait revenir avant le couvre-feu.»

Moment mémorable.

Au terme d’une longue ronde de tests étalés sur plusieurs mois, les certifications nécessaires pour l’élevage ont toutes été obtenues. L’entreprise Golden Hour pouvait voir le jour. Le 28 décembre dernier, la belle Bea a donné naissance à une première portée de chiots. Dix petites boules de poil couleur blé qui font la joie de la maisonnée.

«Pendant que se succédaient les mauvaises nouvelles à propos des médias, cet automne, moi, j’avais ça qui se dessinait. C’était un réel baume.»

C’est toujours une douceur dans le quotidien. De la zoothérapie, presque.

Mélissa Fauteux amorce un projet parallèle à sa carrière journalistique en se lançant dans l'élevage de Golden avec sa nouvelle entreprise, Élevage Golden Hour. En décembre dernier, sa chienne Bea a donné naissance à une première portée, sous le regard émerveillé d'Elisabeth et Marion, les deux filles de Mélissa. (Jean Roy/La Tribune)

«Ça ramène à l’essentiel, à ce qui se passe dans l’instant, là, de façon très tangible.»

À la force de la nature, à la beauté du monde animal. Ça ajoute de la joie, peut-être. Pour autant, ça ne change pas les plans professionnels.

«Les chiens, c’est un projet parallèle à mon métier de journaliste, que je souhaite continuer à pratiquer, et que je vais continuer à défendre parce que je crois profondément à ses fondements.»

Et parce que, malgré tout, «c’est le plus beau métier du monde.»

