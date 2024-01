Une main tendue, en souvenir des victimes

«C’était un dimanche, note le directeur général d’Actions culturelles. Tout est très précis dans ma mémoire. Je ne suis pas souvent sur les réseaux sociaux, mais ce soir-là, j’ai reçu un message de la conseillère Annie Godbout sur mon téléphone.»

Ça parlait d’un drame. Dans une mosquée. Ici. Au Québec.

«J’ai ouvert la télévision. Aux nouvelles, c’était partout. Ce que j’ai ressenti, à ce moment-là, oui, c’est un grand choc. Beaucoup d’incompréhension aussi. Comment quelqu’un pouvait-il faire quelque chose comme ça?»

Le tireur était entré au Centre culturel islamique de Québec, carabine au poing. Il avait 27 ans, des idées de tuerie plein la tête, la haine comme moteur.

«Ce n’est pas que de la haine. C’est aussi de l’ignorance», nuance Mohamed.

C’est vrai. Souvent, l’une et l’autre se nourrissent.

«Les cérémonies de commémoration sont importantes. Parce qu’il faut toujours se souvenir de ce qui s'est passé si on veut réduire les risques que pareil drame se reproduise», note le directeur général d'Actions interculturelles, Mohamed Soulami. (Maxime Picard/La Tribune)

Ce soir-là, en 2017, tout juste après la prière du soir, six personnes sont mortes sous les balles, cinq autres ont été blessées. Toute une communauté a absorbé le coup, elle en porte encore des blessures invisibles.

«C’est une tragédie qui s’est produite dans une autre ville, mais qui a laissé une marque profonde, comme l’a fait la tuerie de Polytechnique», rappelle Mohamed Soulami.

Très vite après le geste terroriste, les réactions ont commencé à fuser sur le web. Parmi les mots de réconfort, il y a eu des percées de lumière. Un baume. L’initiative de deux Québécoises, deux femmes qui n’étaient pas musulmanes et qui invitaient les citoyens de Sherbrooke à une vigile, le lendemain.

L’incompréhensible venait de se produire, mais la solidarité trouvait son chemin dans la noirceur.

Lors d'une cérémonie de commémoration, à Sherbrooke, un enfant dépose une bougie en mémoire des victimes de l'attentat survenu à la grande mosquée de Québec, le 29 janvier 2017. (Maxime Picard/La Tribune)

«Voir les gens présents, le lendemain, être témoin de ce partage et de cette humanité, c’était grand», souligne-t-il.

Sept ans plus tard, la volonté de réunir les uns et les autres est encore aussi grande, elle aussi.

«Parce qu’il faut toujours se souvenir de ce qui s’est passé si on veut réduire les risques que pareil drame se reproduise.»

Chaque année, avec Abdelilah Hamdache, président de l’Institut du monde arabe et musulman de l’Estrie, Mohamed Soulami pilote le comité organisateur de l’activité de commémoration.

En tout, cette fois, 12 organismes ont pris part à l’événement, dont la Fédération des communautés culturelles de l’Estrie, l’Association éducative transculturelle, le diocèse de Sherbrooke et le cimetière islamique du Sud-est du Québec.

Dans le ventre de la chaleureuse église Plymouth-Trinity, plus d’une cinquantaine de personnes ont salué la mémoire des victimes, lundi soir. Des gens de différentes origines, de diverses confessions religieuses.

Nesrine et Jessica font toutes deux partie du projet Les voix de la diversité, porté par Actions interculturelles. Elles ont animé la cérémonie de commémoration rendant hommage aux victimes de l’attentat du 29 janvier 2017, à la grande mosquée de Québec. (Maxime Picard/La Tribune)

C’est une cérémonie comme celles qui ont eu cours les années d’avant. Et en même temps, peut-être pas tout à fait. Parce qu’il y a tout ce que dessine le contexte mondial des derniers mois.

Impossible de passer à côté de la guerre qui secoue le Proche-Orient. Les bombes qui pleuvent sur la population de Gaza et la souffrance à grande échelle qu’elles répandent ont maintes et maintes fois été dénoncées par les communautés musulmanes d’ici, d’ailleurs.

«Cette guerre, c’en est une de territoire. C’est une guerre sale, totalement inacceptable, qui viole les valeurs humaines et universelles établies par tous les pays depuis 1945», note Mohamed Soulami.

Une guerre dont tous appellent la fin.

On est conscient qu’il ne faut pas mélanger les choses. Nous, aujourd’hui, ce qu’on souhaite, c’est rappeler les valeurs inclusives et pacifistes de notre société. C’est un appel qui veut enrayer les gestes d’islamophobie autant que ceux d’antisémitisme, un appel qui veut enrayer toute discrimination. Ce qu’on prône, c’est le vivre-ensemble. — Mohamed Soulami, directeur général d'Actions interculturelles

Ce vivre-ensemble, il est parfois malmené.

«Malheureusement, des actes qu’on peut qualifier de racistes de discriminatoires, en lien avec l’emploi, par exemple, il y en a. On en a des échos, on œuvre à réparer. Mais ça va, quand même, dans la région. Avec la Ville, avec d’autres organismes, on travaille beaucoup sur l’éducation et la sensibilisation, autant auprès des nouveaux arrivants qu’auprès de la société d’accueil.»

Tisser des ponts, nouer des liens, c’est aussi aplanir les préjugés. Ça peut faire beaucoup. Ça ne gomme pas toutes les épines.

Mohamed évoque un incident de l’automne, un geste d’intolérance survenu dans le très public Carrefour de l’Estrie. Une famille musulmane a été prise en grippe par un citoyen qui s’est mis à insulter parents et petite fille.

«Ils étaient au Québec depuis un mois et demi seulement. Je suis intervenu, ça a permis de calmer les choses, de les mettre en contact avec d’autres personnes qui ont formé autour d’eux un précieux réseau, une petite communauté.»

Lors de la célébration, Mohamed Soulami a pris la parole devant une assemblée d'une cinquantaine de personnes. (Maxime Picard/La Tribune)

Le tissu social, la solidarité humaine et la main tendue comme remède à la morosité et aux préjugés, Mohamed Soulami y croit. Le pasteur Samuel V. Dansokho aussi. C’est dans son église que se déploie la cérémonie. Pendant que les gens prennent place, lui et moi, on jase.

Il y a deux jours, il célébrait les commémorations de la Shoah. Aujourd’hui, ce sont les victimes d’islamophobie à qui il témoigne sa solidarité. Dans trois jours, ce sera le début du mois de l’histoire des afro-descendants.

«Ce sont différents événements qui nous appellent à dépasser tout ce qui nous divise pour connecter à tout ce qui nous unit. C’est chaque fois un combat contre la haine, chaque fois un combat pour la paix, l’entente, l’harmonie.»

Sous ses lunettes, l’homme d’Église a le regard lucide. Les tumultes qui secouent la planète, il les trouve préoccupants.

«On ne peut pas ne pas être inquiet quand on regarde l’état du monde. Ça bouge partout. La montée de l’extrême droite en Europe et ailleurs, la possible réélection de Trump, les convulsions qui bousculent des sociétés de tous les continents, tout ça, on ne peut pas y être indifférent.»

Plusieurs organisateurs ont mis l'épaule à la roue pour orchestrer la cérémonie de commémoration, dont Mohamed Soulami, Samuel Dansokho, Ahmed Chraïbi, Aurélie Caldwell et Gérard Côté. (Maxime Picard/La Tribune)

Regard circulaire sur la demi-lune que forment les bancs, devant nous. Il n’y a absolument rien d’homogène dans l’assemblée qui a pris place.

Il est là, le facteur d’espérance, pour Samuel V. Dansokho. Dans la fraternité au-delà des différences.

C’est simple comme une main tendue. Juste ça.

Je repense à ce qu’a évoqué Mohamed Soulami, un peu plus tôt. La chose qu’il conseille à tout le monde, qui tient en une phrase et qui résume pas mal tout : «La personne devant vous est une richesse à connaître.»

À reconnaître, aussi. Le collectif rassemblé pour l’habituel recueillement du 29 janvier a choisi d’aller un pas plus loin, cette année, et d’interpeller le politique.

«Le gouvernement fédéral a déjà institué le 29 janvier comme étant la Journée nationale de commémoration de l’attentat à la mosquée de Québec et d’action contre l’islamophobie. On souhaiterait que Québec emboîte le pas, que cette journée contre l’islamophobie soit aussi reconnue par le gouvernement provincial et par les municipalités», précise Mohamed Soulami.

C’est tout simple, c’est une main tendue. Et un geste attendu.

Juste avant une symbolique minute de silence et de recueillement, des bougies à la mémoire des victimes de l'attentat de la grande mosquée de Québec ont été allumées par des jeunes de la communauté musulmane. (Maxime Picard/La Tribune)

