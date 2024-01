«En 10 minutes, le feu était rendu partout»

Je les croise sur le pas du Centre Julien-Ducharme, transformé en centre d’hébergement d’urgence pour la soirée. Les deux hommes patientent en attendant un taxi. Pour les trois prochaines nuits, ils dormiront à l’hôtel. Après, ça reste à voir. C’est de l’inconnu. La Croix-Rouge leur a remis une couverture chaude, une trousse de toilette, une carte d’achat pour des repas, des vêtements. C’est tout ce qu’ils possèdent désormais. Les deux Sherbrookois osent quelques blagues et essaient de faire contre mauvaise fortune bon cœur. Mais le cœur, ils l’ont un peu lourd.

Yann Stringer et Sylvain Précourt ont tout perdu dans l’incendie qui a ravagé leur immeuble. (Karine Tremblay/Karine Tremblay)

«On est vivant et en sécurité, on a une place où dormir, c’est ce qui compte, mais il faut recommencer. Chacun, on l’a déjà fait, on est capable. Mais c’est quand même une épreuve. On garde le moral, mais des fois, on se tanne de recommencer», soupirent les deux voisins.

Ils étaient chacun dans leur appartement de la rue Wellington sud quand l’alarme de feu a retenti. «On a entendu le propriétaire crier qu’il fallait évacuer la bâtisse», me racontent-ils.

Après, tout est allé très vite.

«J’ai regardé par la fenêtre, derrière mon appartement. Elle était complètement noire. J’ai su qu’il n’y avait pas une minute à perdre. J’ai attrapé mon portefeuille, j’ai sauté dans mes bottes», raconte Yann Stringer.

Il est sorti sans rien emporter. Pas le temps. Dehors, il y a eu ce qui ressemble à une explosion. « Une voiture avalée par les flammes, je pense.» Avec d’autres locataires, il a passé l’après-midi au Subway du coin. Devant le café qui refroidissait, il a regardé l’immeuble partir en fumée. En sachant que tous ses biens, tous ses souvenirs s’évaporaient eux aussi.

Le feu a vite gagné tout l'immeuble où résidaient Yann et Sylvain. (Maxime Picard/La Tribune)

«Même si c’était rénové à l’intérieur, c’était une vieille bâtisse. On l’a bien vu à la vitesse où ça a flambé. En 10 minutes, le feu était rendu partout», souligne-t-il.

Sylvain Précourt secoue la tête, dit tout haut ce qui lui trotte dans la tête quand il repense aux dernières heures: «Jamais je n’aurais imaginé que ça pouvait brûler si vite. Une chance que ce n’est pas arrivé en pleine nuit... Je ne suis pas certain que tous auraient eu le temps de sortir.»

C’est une chance dans le tragique: tout le monde a pu être évacué. Les pertes sont quand même grandes. Parfois irremplaçables.

«Je n’ai pas pu sauver mon chat, confie Yann. Il a eu peur quand l’alarme s’est mise à sonner, il est allé se cacher sous le sofa. J’ai essayé de l’attraper, mais je n’ai pas réussi. Après, je n’avais plus de temps, il fallait que je sorte. Ça me fait de la peine. Je l’aimais, mon chat.»

Des émotions vives qui s’invitent, Yann sait qu’il y en aura au cours des prochains jours.

Yann Stringer sait que les prochains jours seront chargés d'émotions: «Il faut accepter de les traverser, on n'a pas le choix». (Karine Tremblay/La Tribune)

«Il faut accepter de les traverser, on n’a pas le choix. Je pense à la petite urne de mon père. Elle m’accompagnait partout. Et elle est restée là-bas. C’est le feu qui nous aura finalement séparés... J’ai traversé d’autres événements difficiles dans ma vie. Je sais que je vais être capable de traverser celui-là aussi. J’ai perdu beaucoup de choses et je n’accorde pas d’importance aux biens matériels, mais c’est un deuil qui commence, je le sais. Je vais prendre les choses 24 heures à la fois. Si c’est trop, j’irai pour 12 heures à la fois. Ou 6, même.»

Entre les deux portes du centre récréatif, il aperçoit une voisine, à l’intérieur. La tête entre les mains, elle semble visiblement atterrée.

«Elle est jeune, elle est triste. C’est un dur coup.»

Comme Yann et Sylvain, elle fait partie de la vingtaine de personnes qui ont temporairement trouvé refuge au centre d’accueil où les attendaient repas chaud, aide psychosociale et bénévoles attentifs.

Tous les locataires ont ensuite pu être logés chez des proches ou à l’hôtel. Le centre de fortune a fermé boutique en soirée. L’entraide, elle, n’a pas pris congé. Elle continuera de se déployer au cours des prochains jours.

Sylvain Précourt est reconnaissant de l'aide reçue. (Karine Tremblay/La Tribune)

«On a quand même le privilège d’être dans une société qui nous aide à nous remettre sur pied après un sale coup du destin», remarque Sylvain.

À nos côtés, des citoyens entrent et sortent, sac à l’épaule et bâton de hockey en main. Je comprends que les activités du complexe sportif ont été maintenues, le temps de voir l’ampleur des mesures à mettre en place.

«On avait avisé qu’on fermerait peut-être les installations sportives plus tard, si nécessaire, mais on n’a pas eu à le faire», m’informe le chef de division du Service de protection contre les incendies de Sherbrooke, Dany Robitaille.

Celui-ci ne se souvient pas de la dernière fois où pareil centre de crise a dû être mis sur pied à la suite d’un feu. C’est dire combien c’est rare. Et combien le brasier qui a ravagé l’immeuble de 14 logements était violent.

Le feu qui a ravagé un immeuble de 14 logements sur la rue Wellington Sud a nécessité la mise en place d'un centre d'hébergement d'urgence. (Maxime Picard/La Tribune)

«C’est tragique, commente-t-il. La plupart des gens ont tout perdu, ils se retrouvent à la rue, en plein hiver. Certains sont seuls pour traverser tout ça. Et plusieurs n’avaient pas d’assurances. La Croix-Rouge prend les choses en charge pour les premières 72 heures, mais nous, dès demain, on va se retrousser les manches afin de les aider pour la suite.»

Différentes ressources pourraient être mises à contribution, dont le service d’aide aux néo-canadiens. Parce que plusieurs des personnes sinistrées sont des immigrants.

«On aura peut-être besoin d’interprètes, pour pouvoir communiquer de façon plus précise. Certains n’ont plus de papiers, plus de passeport. Et ils sont loin de leurs proches», précise Dany Robitaille.

Ils repartaient déjà à neuf dans un nouveau pays.

«Là, nous tous, on repart à zéro», note Sylvain.

Un taxi arrive à ces mots. Avec lui, la promesse d’un peu de repos, après des heures mouvementées. Les deux amis filent. Je leur dis bonne chance, bon courage, tous ces mots-là qu’on espère un peu réconfortants.

«Ça va aller, me glisse Yann. Je vais laisser le temps au temps. Ça, du temps, au moins, j’en ai encore.»

