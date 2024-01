Annie Faucher | Faire fi du karma qui s’acharne

La copropriétaire du Liverpool a la voix fatiguée de celle qui a peu dormi. Elle a quand même la générosité de raconter, encore, ce qui a meublé les dernières 24 heures.

«On est restés devant le brasier qui a ravagé l’immeuble voisin du Liver jusqu’aux petites heures du matin. On a pu entrer rapidement, on a vu que le système informatique du premier étage n’était pas endommagé. On n’a pas pu se rendre au deuxième, mais on se doute qu’il y a de l’eau et des dégâts.»

Le violent incendie qui a ravagé un immeuble locatif du centre-ville de Sherbrooke a causé des dommages aux immeubles voisins. (Maxime Picard/La Tribune)

Au petit matin, après une courte nuit, le café était aussi bon que nécessaire. L’attente, elle, est pleine d’incertitudes.

«Les pompiers ont quand même été rassurants. Ils nous ont dit que la bâtisse était solide. On partage un mur mitoyen avec l’édifice voisin, alors on attend de savoir si l’immeuble est suffisamment intact pour qu’on puisse lancer les travaux», exprime l’entrepreneure.

Si la bâtisse est finie, c’est la fin des émissions pour le Liverpool, laisse-t-elle entendre.

«Ce sera un message de la vie pour me dire de faire autre chose. Peut-être que je me présenterai à la mairie», lance-t-elle avec un petit sourire dans la voix.

Ce qu’elle souhaite, ce qu’elle espère, c’est que les nouvelles soient bonnes. Que la reconstruction soit possible.

Le Liverpool a subi des dommages lors de l'incendie qui a ravagé les immeubles voisins. (Jean Roy/La Tribune)

«Si tout est correct, on repart. On était très bien couverts par nos assurances, heureusement. On sait qu’on a les reins assez solides pour relancer. On en a eu la confirmation ce matin. Ça, c’est un grand soulagement.»

Dans l’attente, elle n’ose pas trop s’avancer sur les étapes à suivre.

«On sait que ce sera long, mais il faut prendre les choses une à la fois, une heure à la fois.»

Elle se trouvait en Beauce pour de petites vacances lorsque les flammes ont débuté.

«On n’avait à peu près pas de réseau. Ce sont des amis qui nous ont d’abord envoyé des photos. On a filé au chalet qu’on avait loué et là, quand on nous a dit que l’incendie prenait de l’ampleur, on a décidé de revenir. On est partis vite, en laissant tout là-bas. Le trajet a été plutôt silencieux. Charles (son conjoint) et moi, on était tous les deux perdus dans nos pensées.»

Sur place, Annie Faucher s’est approchée de la brûlure du brasier. Mais c’est la chaleur humaine qu’elle retient.

«Nos employés étaient tous au Subway, où ils nous attendaient. Sur Facebook, j’ai reçu 12 500 messages de partout. C’est une énorme vague d’amour.»

Parce qu’elle ne pouvait pas répondre à chacun, elle a réalisé une vidéo en direct. Pour donner des nouvelles. Pour garder contact avec la marée humaine qui la porte à distance.

«Ça fait chaud au cœur de sentir que les gens sont derrière nous.» — Annie Faucher

C’est d’autant plus réconfortant quand on a le sentiment que le karma s’acharne.

«Je me sens un peu coupée de mes émotions, en ce moment, je fonctionne en cochant les choses à faire sur ma liste, mais je pense que c’est un mécanisme de protection. Depuis cinq ans, on a traversé toutes sortes de choses, comme entrepreneurs.»

Un important dégât d’eau avait forcé la fermeture temporaire du commerce en 2019. La pandémie est arrivée ensuite, et avec elle, le ballet des ouvertures-fermetures imposées par le gouvernement.

«On est rendus des pros des réouvertures!» blague-t-elle.

Encore récemment, Annie Faucher et son conjoint, Charles Gauthier, avaient injecté 500 000 $ en travaux de rénovation dans leur institution de la rue Wellington Sud.

Les immeubles incendiés et rasés laissent un trou béant au centre-ville de Sherbrooke. (Jean Roy/La Tribune)

«On l’a fait pendant que la Ville poursuivait un important chantier de construction sur la rue. Il fallait y croire, quand même. Ça fait tellement d’années qu’on attend que le secteur soit beau. Et là, il arrive ceci. Ça va faire un trou…»

Le découragement n’a pas le temps de s’inviter longtemps dans la conversation. Annie rebondit sur la porte ouverte, la possibilité qui se dessine : «C’est peut-être l’occasion de rebâtir quelque chose. Il faut le voir comme ça, je pense».

Pas le premier feu

Elle le sait, parce que ce n’est pas son premier barbecue. Ni son premier feu.

«On a connu ça, exactement au même endroit. À l’époque, c’est le restaurant La petite bouffe qui s’y trouvait. Il appartenait au père de Charles. Moi, j’y travaillais.»

Un incendie avait avalé l’entreprise familiale. Et c’est le Liverpool qui est né de ses cendres, il y a plus de 30 ans.

Rebâtir, elle le sait, ça se peut.

«Ça commande de l’énergie, et j’en ai, je suis une fille d’action. Mais ça demande aussi du temps. On en a pour bien plus que deux semaines. Il y aura de la décontamination à faire, sûrement. Je pense à nos employés qui seront sans travail pendant je ne sais pas combien de temps. Ça me désole. On a tellement une belle équipe, engagée et motivée.»

Annie revient sur le côté humain de l’affaire. Sur la communauté qui l’appuie. Sur la grande chance dans cette malchance : personne n’a été blessé. Ni les locataires ni les pompiers.

«C’est ça l’essentiel, c’est ça le plus important. Moi, j’ai toujours mes deux bras, mes deux jambes. Je suis prête à me relever les manches et travailler. Je suis une fille qui s’investit en y mettant du cœur parce que j’aime les gens, j’aime ma communauté. Sentir aujourd’hui les gens qui sont derrière nous, c’est aidant, ça me montre à quel point on est tous tissés serrés.»

Pour réagir à cette chronique, écrivez-nous à opinions@latribune.qc.ca. Certaines réponses pourraient être publiées dans notre section Opinions.