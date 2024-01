« Une partie de mon coeur est en Équateur»

Annabel Moya Saltos et Luc Veilleux devant la ville de Guayaquil, là où l'évasion d'un dangereux chef de gang a déclenché une crise sans précédent, en Équateur. (Annabel Moya Saltos et Luc Veilleux)

«On va bien, on est en sécurité là où on est présentement», me précise la propriétaire de la Crémerie AMS de Sherbrooke dès le début de notre appel vidéo.

À ses côtés, son conjoint et complice d’affaires, Luc Veilleux, opine de la tête.

Ensemble, ils sont partis en novembre dernier pour une tournée du pays. Ils ont sillonné diverses régions du territoire avant de venir se poser à Ambato, en début de semaine. Heureux coup du destin : iIs ont quitté Quito quelques heures à peine avant que la capitale ne s’embrase.

Propriétaire de la Crémerie AMS et native d'Équateur, Annabel Moya Saltos a fait visiter son pays d'origine à son partenaire de vie et d'affaires, Luc Veilleux, ces dernières semaines. Le couple est toujours là-bas, alors qu'une vague de violence sans précédent secoue le pays d'Amérique du Sud. (Annabel Moya Saltos et Luc Veilleux)

«On n’avait évidemment aucune idée que pareille crise éclaterait. Il n’y a rien qui le laissait présager, ça a pris tout le monde par surprise. C’est notre chauffeur de taxi qui nous a appris ce qui se passait», note Annabel Moya Saltos.

Tout a basculé là-bas après l’évasion du dangereux chef de gang Adolfo Macias, qui purgeait une lourde peine à la prison de haute sécurité de Guayaquil.

Depuis, l’instabilité et la terreur règnent.

«Il y a des bombes, des feux, des explosions, des actes terroristes dans la population. Les bandes criminelles ont pris les rues d’assaut, ils se sont installés dans les prisons, ils ont fait sauter un pont. Les gens ont peur», raconte Annabel Moya Saltos.

Elle, elle a eu peur pour son frère, hospitalisé dans un établissement qui a été assailli par des criminels.

«Ils ont menacé tout le monde, ils ont dit qu’ils allaient poser des bombes. Les équipes médicales ont fui. Ma belle-sœur est restée sur place en disant que si elle devait mourir, elle mourrait en même temps que son mari.»

La police est finalement intervenue.

«Mon frère et sa femme vont bien. Mais c’était angoissant pour leurs deux enfants qui voyaient ça se passer aux nouvelles et qui savaient que leurs parents étaient là.»

La violence des derniers jours désarçonne et attriste l’entrepreneure sherbrookoise.

Luc Veilleux et Annabel Moya Saltos ont visité l'Équateur ensemble avant que les tensions n'éclatent au pays. Ils ont marché près du volcan Cotopaxi. (Annabel Moya Saltos et Luc Veilleux)

«C’était un beau petit pays sans problème, ici. Un pays où il n’y avait pas toute cette violence. J’ai de la peine, je prie pour que ça se résorbe.»

Dans la région où Luc et Annabel se trouvent, à environ deux heures et demie de la capitale, le quotidien est moins perturbé que dans les grandes villes.

«On avait déjà prévu terminer le voyage ici pour faire des rénovations dans la demeure de mes parents, que je suis en train d’acheter, exprime Annabel. On ne sent pas les mêmes tensions, alors on va faire nos courses dans la journée, et après, on revient à la maison. On ne traîne pas dans les banques, il y a eu des attaques dans certaines d’entre elles.»

À 17h, les quartiers se vident.

«Il n’y a plus personne dans les rues, même si le couvre-feu imposé partout est de 23h à 5h du matin.»

Un paysage d'Ambato, la ville d'où est native Annabel Moya Saltos. (Annabel Moya Saltos et Luc Veilleux)

Comme l’ensemble des citoyens, le couple craint la suite. L’escalade de violence possible. Déjà, au moins 14 personnes sont décédées. Mercredi, le président élu depuis 50 jours à peine, Daniel Noboa, a décrété que son pays était en état de guerre.

«C’est préoccupant, précise Annabel. On vit une certaine insécurité. On ne sait pas comment ça va tourner ni ce qui peut arriver. Le gouvernement a perdu le contrôle de la situation, il a dû appeler les forces armées en renfort. L’état d’urgence est décrété pour 60 jours, mais 60 jours, ce n’est probablement pas suffisant pour éradiquer tous les problèmes.»

Il y a de la corruption, en Équateur. De la pauvreté, aussi. Et des gangs terroristes nombreux, très nombreux, à s’entretuer pour avoir la main mise sur le lucratif trafic de narcotiques.

«En tout, il y a 22 gangs de rue au pays. Ensemble, ils regroupent plus de 20 000 criminels actifs», résume Luc.

C’est une mafia qui fait des ravages. À la clé des tensions, au cœur de cette toile tissée à travers tout le territoire, il y a la drogue qui transite de la Colombie et du Pérou, par voie maritime.

En 2023, m’indique Annabel, «220 tonnes de drogues ont été saisies et il y a eu 400 morts parmi les prisonniers». Même entre les murs du pénitencier, la rivalité des gangs criminels continue de faire des siennes.

La ville de Quito, en Équateur. (Annabel Moya Saltos et Luc Veilleux)

«Tout au long de notre voyage, je n’ai pas eu peur, même si on m’avait dit qu’il fallait être prudent parce qu’il y avait davantage de criminalité», indique Annabel Moya Saltos.

Là, elle est inquiète. Pour ses concitoyens.

«Parce que dans une situation comme celle-là, quand la population est prise en otage, ce sont les gens qui paient de leur vie, et ce sont souvent des innocents qui sont les victimes.»

À l’écran, Annabel baisse le regard. Sa voix tremble un peu lorsqu’elle parle de ses proches, de ses racines.

«Quand je reviens ici, je suis Équatorienne. Pleinement. Chaque fois que je prends l’avion, quand j’atterris sur la terre de mon enfance, j’ai le cœur qui se gonfle. C’est chez moi. Le Canada aussi, maintenant, bien sûr. Mais revenir en Équateur, c’est comme me retrouver chez ma mère.»

Luc, lui, mettait les pieds au pays pour la première fois.

«Jusqu’ici, tout était parfait. Avec ses montagnes, son désert, ses volcans, la mer, l’Amazonie, l’Équateur est un endroit magnifique à découvrir, un endroit parfait pour l’écotourisme», souligne le Sherbrookois.

Annabel Moya Saltos a fait visiter son pays à Luc Veilleux. Ils se sont notamment rendus dans la lagune de Cuicocha, au nord de Quito. (Annabel Moya Saltos et Luc Veilleux)

Le retour du couple au Québec est prévu à la toute fin du mois de janvier. Ce sera déjà le temps, alors, de se lancer dans les préparatifs de la prochaine saison estivale, à la crémerie.

«Le boulot nous attend, mon fils aussi», souligne Annabel Moya Saltos.

Pour l’instant, il y a des avions vers le Canada.

«Mais la France et les États-Unis interdisent tout vol en provenance de l’Équateur. Et les frontières avec le Pérou et la Colombie sont fermées. On va suivre ce qui se passe. Moi, je sais qu’un quotidien tranquille dans un pays en paix m’attend. Mais j’ai peur que l’instabilité s’installe pour longtemps, qu’il puisse y avoir une guerre civile. Je pense à ma famille, à mes amis, aux gens qui vivent en Équateur. Ça me peine.»

Parce qu’une partie de son cœur est ici.

Pour réagir à cette chronique, écrivez-nous à opinions@latribune.qc.ca. Certaines réponses pourraient être publiées dans notre section Opinions.