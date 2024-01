Violence conjugale: l’histoire de Lydia

Derrière les chiffres et les données, il y a de la souffrance. Des femmes qui ont frôlé le pire, qui ont eu peur, qui vivent encore parfois avec la crainte des gestes que pourrait poser leur ex-conjoint.

Lydia est l’une de celles qui a partagé son quotidien avec un homme violent. Elle connaît la peur, elle la ressent encore. Avec aplomb, avec courage, elle m’a raconté un bout de son histoire. Un bout difficile.

«J’en parle parce que j’ai l’impression que si moi j’avais su davantage reconnaître les signes d’une relation toxique, j’aurais peut-être vu les drapeaux rouges avant de m’enfoncer dans ce cycle de violence.»

Lydia, ce n’est pas son vrai prénom. Elle préfère taire son identité pour préserver l’anonymat de son enfant et parce que, même s’il y a plusieurs années qu’elle ne vit plus avec son ex-conjoint, tout n’est pas encore réglé.

Elle avait la jeune vingtaine lorsqu’elle l’a rencontré, au hasard d’un voyage à l’étranger. La romance d’été a vite pris les allures d’une relation plus sérieuse.

«Rapidement, il a parlé de mariage. Il me disait que j’étais la femme de sa vie.»

Lydia a multiplié les efforts pour permettre à sa nouvelle flamme de venir s’établir au Québec. Il est venu la rejoindre en Estrie.

Ils ont été ensemble 15 ans.

Quinze ans pendant lesquels ils ont eu un enfant. Quinze ans pendant lesquels rien n’était au beau fixe.

«Dès le départ, il voulait beaucoup tout contrôler. Des petites choses d’abord. Avec le recul, maintenant, je vois tout ce qui laissait présager une relation malsaine. À l’époque, à l’âge que j’avais et amoureuse comme je l’étais, je ne m’en rendais pas compte.»

Les phases lune de miel et celles où la tension monte s’imbriquaient. La confusion de Lydia grandissait. Plus les années passaient, pire c’était.

«Je savais qu’il avait certains traumas d’enfance, alors j’excusais beaucoup, beaucoup de choses. J’étais prise là-dedans», soupire-t-elle.

Le soir où elle est partie, elle a appelé la police. Il menaçait de se suicider, elle s’est assurée qu’il soit accompagné et conduit à l’hôpital.

Lydia, elle, est allée vivre avec son enfant dans une maison d’hébergement pour femmes victimes de violence.

Là, pendant des semaines, elle a commencé à se reconstruire. Lentement. Six ans plus tard, elle se sent beaucoup plus forte, mais elle n’a pas fini de rebâtir sa confiance.

«C’est long, parce qu’une relation abusive, ça vient jouer dans tout ce que tu es. Mais tu vois, je suis maintenant capable d’en parler, j’ai gagné en force de caractère.»

Lydia se souvient du premier électrochoc, lorsqu’elle a trouvé le courage de confier ce qu’elle vivait à une intervenante.

«Elle avait une grille pour analyser ce que je lui nommais.»

Les mots de l’intervenante ont secoué Lydia : «La prochaine étape, dans une situation comme la mienne, c’était l’homicide involontaire. »

Homicide. Le mot fait peur. Ce que Lydia a traversé aussi.

L’intervenante lui a conseillé de partir de chez elle. Sans tarder. Et de ne pas aller habiter chez ses parents, là où son conjoint pourrait la retrouver facilement.

«Ce que je vivais, c’était des agressions, mais ce n’était pas des coups. Il m’avait déjà serré un bras, poussé un peu, mais ce n’était pas tellement de la violence physique.»

C’est l’emprise psychologique qui était immense. Violente.

«Je me souviens d’une fois où il a lancé quelque chose sur le mur, juste à côté de mon visage. Si fort que le cadre a éclaté.» — Lydia

Physiquement, Lydia n’était pas blessée. À l’intérieur d’elle-même, tout tremblait.

«Il me menaçait, m’isolait en m’éloignant de ma famille et de mes amis, il me manipulait constamment. Il m’empêchait de dormir, il contrôlait mon quotidien. Il pouvait bouder plusieurs jours et m’ignorer complètement comme si je n’existais plus ou bien faire mal au chien, ou encore piquer une grosse colère et démolir un objet avec agressivité.»

Un instant, tout allait bien, et la minute d’après, c’était la crise. Une crise immense, intense, qui pouvait durer des jours.

La violence conjugale ne se traduit pas toujours par des coups. «Ce que je vivais, c’était des agressions, mais ce n’était pas des coups. Il m’avait déjà serré un bras, poussé un peu, mais ce n’était pas tellement de la violence physique, c'était plutôt une grande emprise psychologique», raconte Lydia. (Jean Roy/La Tribune)

«Tout ça, c’est très pernicieux. Tu en viens à perdre tes repères, à ne plus savoir du tout comment agir parce que ça te joue dans la tête. Tu te sens responsable de ce qui se passe, même si tu ne comprends rien de ce qui se passe. C’est extrêmement déstabilisant.»

Lydia secoue la tête, me raconte cette fois où ils sont allés consulter. Une thérapie de couple pour sauver leur mariage.

« À un moment, mon ex est sorti de la pièce. La psychologue m’a regardée dans les yeux et m’a dit que ma priorité, c’était de nous sauver, mon enfant et moi. »

C’est ce que Lydia a fait, finalement, après avoir enduré longtemps. Trop longtemps. Encore aujourd’hui, elle bénéficie d’indemnités de l’IVAC.

« Tu sais, la fameuse question : ‘’mais pourquoi tu restais? ‘’ Je trouve ça encore difficile d’y répondre. C’est tellement insidieux, ça te gruge petit à petit. Tu ne réalises pas ce qui se passe pendant que tu es dans une relation abusive. Je savais mon conjoint impulsif et colérique, mais je lui trouvais de bonnes raisons d’agir comme il le faisait. Et comme tout n’était pas toujours noir, je nourrissais l’espoir que ça aille mieux, que les choses se replacent. »

Jusqu’à ce que la mère de famille constate que la situation affectait son enfant.

«C’est pour ça que je suis partie, ça a été ça, le véritable élément déclencheur : lorsque mon conjoint se fâchait, mon enfant me prenait la main et voulait qu’on sorte de la pièce tous les deux.»

Lydia a demandé le divorce.

«Ce n’est toujours pas réglé.»

Ça fait plus de cinq ans maintenant et elle attend encore la signature qui officialiserait la rupture. Lui bénéficie de l’aide juridique, pas elle.

«Je suis encore à assumer des frais d’avocat qui représentent l’équivalent de mon épicerie, semaine après semaine.»

Lorsqu’elle vivait avec son ex-conjoint, Lydia était propriétaire d’une maison, c’est elle qui payait tout.

«Et j’ai tout perdu. Je pense qu’il voulait me mener à la faillite, j’ai réussi à l’éviter.»

Les intervenantes qui ont accompagné la jeune femme l’ont aidée à traverser l’épreuve. Elles lui ont aussi fait prendre conscience de la gravité de la situation.

«Elles avaient des années de métier, elles m’ont dit qu’elles n’avaient jamais vu un degré de manipulation aussi élevé», dit celle qui a obtenu la garde exclusive de son enfant. Son conjoint a un droit de visite supervisée. Deux heures par semaine.

C’est encore ce qui a cours en ce moment.

« Il a des problèmes de consommation et de jeu, il a fait de la prison, la conjointe avec laquelle il a été après moi a porté plainte pour violence conjugale. Il n’a pas changé. »

L'ex-conjoint de Lydia a continué de s'enliser dans la violence. Il a fait de la prison. (123RF)

Une personne proche de lui a contacté Lydia pour lui dire d’être prudente parce qu’il nourrissait une obsession à son endroit.

«Ce n’est plus mon quotidien, mais il reste toujours une crainte. C’est déjà arrivé qu’il me suive. Il est encore dans cette colère, dans cette idée de vengeance.»

Il a posté une vidéo sur les réseaux sociaux. Je l’ai visionnée. J’en ai eu la chair de poule. Les mots sont violents, la voix est trafiquée et la menace du discours est patente. Mais la police ne peut rien faire.

«Ce n’est pas recevable en preuve. Lorsqu’il est question de violence, j’ai l’impression que tout est mis en place pour punir, mais pas pour prévenir», déplore Lydia.

Si elle est inquiète? Même pas besoin de poser la question.

«Je me suis rebâtie, mais le trauma était tellement grand... Je fais de l’insomnie, j’appelle les lignes d’aide en pleine nuit encore fréquemment. J’ai une bonne boîte d’outils, je suis capable de fonctionner, mais oui, je traîne cet énorme poids, ce boulet. Il n’y a pas de baguette magique pour gommer l’hypervigilance avec laquelle je compose, certains jours plus que d’autres.»

La peur pour elle-même se conjugue avec celle qu’elle ressent pour son enfant. C’est que l’ex-conjoint de Lydia a demandé la levée des visites supervisées. Elle anticipe la suite. L’idée qu’il a peut-être de retourner vivre dans son pays d’origine, au Maghreb, avec leur enfant. Les facteurs de risque d’un enlèvement international existent. Ils ajoutent un stress à l’inquiétude déjà grande.

«Sortir du pays, avec une double nationalité, ce n’est pas si compliqué. Et après ça, une fois ailleurs, ce sont les lois du pays qui s’appliquent.»

Avec son avocate, l’Estrienne essaie d’obtenir les rapports de supervision.

«Pour le juge qui va examiner ça et qui va prendre une décision, je suis un dossier. Mais moi, c’est ma vie, c’est mon enfant.»

Les yeux de la jeune femme se voilent à ces mots.

«Je fais tout pour ne pas transmettre mes inquiétudes à mon enfant, mais je crains pour ma sécurité, oui, je suis en situation de peur constante. Si mon ex-conjoint m’avait démontré sa bonne volonté, s’il m’avait fait la démonstration qu’il a changé, qu’il peut être un bon père, je serais la première à souhaiter qu’il puisse nourrir une belle relation avec notre enfant. Mais je sais qu’il a le potentiel de faire mal. Et je ne sais pas jusqu’où il pourrait aller.»

Aujourd’hui, Lydia est de nouveau en couple, dans une relation saine. Elle est bien, oui, même s’il y a toujours cette ombre qui plane.

«J’ai beaucoup de chance dans ma malchance parce que je suis bien entourée, j’ai une famille qui m’a aidée. La violence, ce n’est plus mon quotidien. Je suis ailleurs. Mais en même temps, je n’ai jamais pu retrouver une véritable paix d’esprit. J’aimerais ça, ne pas avoir ce nuage au-dessus de la tête. Pouvoir profiter d’un bonheur tranquille, tout simple, sans m’inquiéter, sans craindre le pire. Juste ça, ce serait beaucoup.»

Pour réagir à cette chronique, écrivez-nous à opinions@latribune.qc.ca. Certaines réponses pourraient être publiées dans notre section Opinions.