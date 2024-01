Raisonnables ou discriminatoires les mesures imposées à une étudiante de Bishop’s?

Éloïse Brisson le sait. Elle tient quand même à exposer sa situation parce qu’elle estime que, sous prétexte de la protéger, les conditions que lui a imposées l’Université Bishop’s sont infantilisantes et discriminatoires. Et, pense-t-elle, elles ont à voir avec son handicap. Éloïse est atteinte d’amyotrophie spinale.

«Ça fait en sorte que mes muscles sont très faibles, que je me déplace en fauteuil roulant et que j’ai besoin d’aide pour différentes choses du quotidien.»

Ce qui est particulièrement délicat, c’est le contexte, c’est la situation. En novembre, voyez-vous, Éloïse a fait une tentative de suicide, dans l’appartement-résidence qu’elle loue à l’Université Bishop’s.

Éloïse Brisson est atteinte d’amyotrophie spinale. (Jocelyn Riendeau/La Tribune)

C’est une amie et la mère de celle-ci qui l’ont trouvée, qui ont appelé le 911.

Ça s’est passé un mercredi. Le vendredi, l’étudiante de 23 ans obtenait son congé de l’hôpital.

«Les psychiatres ont considéré que je pouvais retourner dans mon appartement, que ce qui était arrivé était un moment de faiblesse psychiatrique attribuable au stress, qu’il n’y avait pas de facteurs de risque.»

En arrivant aux résidences, son chez elle depuis maintenant quatre ans, Éloïse a constaté avec étonnement que sa carte magnétique ne fonctionnait pas.

«Je suis allée voir la sécurité, puis la vice-directrice des affaires étudiantes. On m’a dit que je n’avais pas le droit de rentrer. Que je devais aller chez mes parents, qui demeurent à Saint-Camille. J’ai dû beaucoup insister pour qu’on me laisse finalement aller prendre une douche chez moi.»

La jeune femme a pourtant un bail signé en bonne et due forme. Mais elle a appris ce soir-là qu’elle pouvait être expulsée à tout moment.

«Ce sont des pages et des pages de règlements. En parcourant le document, j’ai vu qu’ils ont le droit de me mettre dehors, et que ce sont eux qui jugent selon quels motifs ils peuvent le faire.»

Éloïse Brisson se sent mieux maintenant, mais elle déplore le stress engendré par les mesures que lui a imposées l'Université Bishop's. (Jocelyn Riendeau/La Tribune)

La permission de rester a finalement été accordée à Éloïse. Mais à des conditions strictes.

«Ils m’ont dit que je pouvais rester si je signais un contrat. Et que si je brisais une condition, je devrais partir.»

Ainsi, pour se conformer aux demandes de l’université, Éloïse a dû appeler «plusieurs lignes de détresse pour obtenir des évaluations de son état.»

«Ça a multiplié les intervenants dans mon dossier. En tout, la première semaine, quatre travailleurs sociaux me suivaient. J’ai dû raconter mon histoire à chacun. Et je devais répondre s’ils me téléphonaient», souligne Éloïse, qui estime qu’un suivi avec la travailleuse sociale de l’université, avec laquelle elle est déjà en lien, aurait été suffisant.

L’établissement d’enseignement a aussi insisté : l’étudiante devait être accompagnée toute la journée. Du lever au coucher. Sans exception.

«J’ai déjà des préposées qui sont engagées pour m’aider, mais j’avais quand même environ deux heures par jour où j’étais seule. Là, je ne pouvais plus l’être. C’était très envahissant. Je suis introvertie et je n’avais plus un moment où je pouvais être seule. Pendant quelques semaines, c’était comme si je devais avoir une gardienne.»

Éloïse, je le rappelle, a 23 ans. Imaginez-vous un instant, comme adulte, devoir composer avec des contraintes pareilles. Même si on vous disait que c’est pour votre bien. Et voyez un peu comment vous vous sentiriez dans tout ça.

« Ça m’a au surplus obligée à refaire des horaires avec les étudiantes embauchées, c’est compliqué. Et ce n’était au départ pas très clair si c’est moi qui allais devoir payer ou si l’institution allait assumer ces frais», me dit Éloïse.

Elle a des courriels qui témoignent de ce qu’elle avance. L’établissement a finalement confirmé qu’elle paierait les sommes, qui représentent environ 1600$ par semaine, selon les calculs de l’étudiante. Celle-ci en a néanmoins contre les multiples mesures qui lui ont été imposées.

Éloïse Brisson estime qu'on l'a traitée de façon infantilisante en raison de son handicap. (Jocelyn Riendeau/La Tribune)

«L’université a émis différentes directives. Mes préposées et moi-même, on a dû suivre une formation sur la consommation d’alcool, par exemple. C’est vraiment très infantilisant.»

Ça l’est, oui.

La situation a été réévaluée, depuis, me dit Éloïse. Celle qui a déjà un baccalauréat en psychologie et qui poursuit des études au deuxième cycle a finalement pu retrouver un quotidien presque normal.

Certaines mesures sont encore en place, mais depuis la mi-décembre, elle n’a plus besoin d’être accompagnée jusqu’à l’heure du coucher. C’est un soulagement.

«Mais pour moi, ce qui s’est passé, c’est un abus de pouvoir. C’est difficile de ne pas penser que ce n’était pas lié à ma condition, donc ça m’apparaît discriminatoire. Ça m’a ajouté un stress dont je n’aurais pas eu besoin, un stress qui ne m’aidait pas. »

La direction, elle, assure s’être conformée au protocole établi en pareil cas.

Mais si Éloïse n’avait pas été en fauteuil roulant, si elle n’avait pas déjà eu des préposées qui l’accompagnent pendant la journée, vous auriez mis les mêmes conditions? C’est ce que j’ai demandé à Stine Linden-Andersen, la directrice adjointe aux affaires étudiantes.

«Je ne peux pas parler de cas spécifique, mais nous avons des protocoles basés sur ce qu’énonce Suicide Action Montréal, et nous les suivons, m’a-t-elle répondu. Nous sommes aussi en contact avec JEVI. Nous savons qu’il y a une fenêtre plus grande de possibles récidives au cours des huit premières semaines qui suivent une tentative de suicide. Nous ne prenons donc aucun risque avec ça et depuis plus de 10 ans maintenant, nous n’avons pas eu de suicide dans les résidences.»

Mais habituellement, après une tentative, les étudiants sont toujours ainsi chaperonnés?, ai-je à nouveau insisté.

«Habituellement, les étudiants retournent chez eux, à la maison, ils ne reviennent pas sur le campus de l’université.»

C’est en soi une explication.

À l'Université Bishop's, on prétend qu'on applique à l'endroit d'Éloïse Brisson un protocole qui s'appuie sur ce que préconisent Suicide Action Montréal et JEVI. (Jean Roy/La Tribune)

J’ai contacté la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Ils n’ont pas voulu commenter ce cas spécifique.

Du côté de JEVI, on évite aussi de se prononcer sur le protocole mis en place par l’Université Bishop’s.

«Je ne peux pas discuter de cette situation très précise, je n’ai pas le portrait complet, mais il peut y avoir des choses à mettre en place après une tentative, un filet de sécurité raisonnable qui vient soutenir la personne», note Tania Boilard, directrice générale à JEVI.

L’obligation de consulter un intervenant n’est toutefois pas une pratique courante, d’après ce que j’en comprends.

«À moins d’un danger grave ou immédiat pour la santé, la consultation avec un professionnel de la santé se fait sur une base volontaire. Si la personne refuse des services ou une consultation, c’est son droit, on ne peut pas l’y obliger», indique Mme Boilard.

UNE PLAINTE DÉPOSÉE

Je fais un retour en arrière, ici. Parce qu’il y a autre chose dont m’a parlé Éloïse. La façon dont les choses se sont passées, le soir où son amie l’a trouvée, et qui ajoute à son inconfort.

La réaction de la gestionnaire des services psychosociaux aux étudiants qui est arrivée sur place semble avoir été inappropriée, sinon carrément insensible.

J’ai parlé à l’amie d’Éloïse, Sarina Gaudreau, ainsi qu’à sa mère, Tina Maclure, qui étaient là ce soir-là. Toutes deux faisaient partie de l’équipe de préposées qui travaillent auprès d’Éloïse.

Elles ont la même version.

«Avec Sarina et sa sœur Liana, qui s’est fait fermer la porte au nez par la même intervenante, j’ai déposé une plainte officielle aux ressources humaines, note Éloïse. Ce soir-là, cette personne a lu à voix haute le message que j’avais laissé. Elle a dit à mon amie : pourquoi tu pleures? Tu n’as pas de raison, ce n’est pas quelqu’un de ta famille.»

Avec deux autres étudiantes, Éloïse Brisson a déposé une plainte aux ressources humaines de l'Université Bishop's. (Jocelyn Riendeau/La Tribune)

Sarina me le confirme : «J’ai essayé de ne pas pleurer, mais j’étais en panique. J’ai 20 ans, je vis quelque chose du genre pour la première fois, et j’étais très inquiète pour Éloïse. La responsable m’a regardée et m’a dit : ‘’pourquoi tu pleures? C’est ta cliente, pas ton amie.’’ J’étais sous le choc, c’était une attitude inhumaine. Éloïse, je la connais depuis deux ans. On a un lien d’amitié.»

La mère de Sarina a aussi ressenti un grand malaise devant l’attitude de la responsable.

«Quand Sarina et sa sœur ont dit qu’elles s’en allaient à l’hôpital, cette femme leur a répondu qu’elles n’avaient pas d’affaire là. Elle était très autoritaire et très froide dans son approche», m’a confié Tina Maclure.

Stine Linden-Andersen n’a évidemment pas voulu revenir sur ces événements: «La plainte suit son cours comme il se doit, mais c’est une employée qui a une grande expertise en travail social, et ce, depuis 20 ans. C’est le genre de situation pour laquelle elle a beaucoup d’expérience.»

Ce que décrivent Éloïse, son amie et la mère de celle-ci est d’autant plus préoccupant, alors.

« Dans toute cette histoire, et en raison de la façon dont les choses se sont passées, je me suis sentie attaquée dans mes droits. C’est comme si j’étais une ennemie. L’institution affirme qu’elle a voulu me protéger. J’ai plutôt l’impression qu’elle a voulu se protéger elle-même avant toute chose.»

Vous avez besoin d’aide:

Info sociale: 811 option 2

Tel-Jeunes: 1-800-263-2266

JEVI: 819-564-1354

«L'institution affirme qu’elle a voulu me protéger. J’ai plutôt l’impression qu’elle a voulu se protéger elle-même avant toute chose», résume Éloïse Brisson. (Jocelyn Riendeau/La Tribune)

