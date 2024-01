Au coeur du métier

À l’époque des photos développées sur pellicule. Des grosses presses dans la bâtisse. Des équipes journalistiques nombreuses. Du papier qui tache les doigts. Du journal grand format qui prend la moitié de la table une fois déplié. Du coup de minuit qui sonne l’heure de tombée.

J’étais au milieu de mon parcours universitaire, je devais enchaîner une session de cours après un stage d’hiver en communication, au loin. Une semaine avant le début des classes, une fenêtre imprévue s’est entrouverte. La possibilité d’un autre stage, tout l’été, dans la salle de rédaction de La Tribune.

C’était aussi inattendu qu’attrayant.

J’ai plongé.

Les semaines qui ont suivi, je m’en souviens comme d’un incessant tourbillon. D’un enchaînement de sujets à couvrir, de textes à écrire. De journées de travail jamais pareilles, mais toujours longues comme ça.

Je m’en souviens comme d’un enchantement, pour tout dire.

Il y avait cette possibilité d’apprendre chaque jour. D’aller à la recherche des faits. De transmettre l’information. De mettre en exergue ce qui dérange autant que ce qui inspire. De raconter l’histoire au quotidien en allant à la rencontre des gens. De leurs histoires.

À l’orée de l’automne, la fenêtre sur le métier s’est transformée en porte ouverte. Je l’ai franchie, je suis restée. J’ai terminé mes études en travaillant au journal, dans une salle de rédaction immense, au cœur d’une équipe formidable de talent et d’expérience. C’était du temps plus que plein dans un univers que je savais ne plus vouloir quitter.

Parce que le temps d’un été, j’étais tombée en amour avec le métier. Avec ses possibles. Avec ce qu’il signifiait. Avec ce qu’il pouvait. Les grands idéaux de justice, d’équité, de collectif et de mieux social qui habitaient ma très jeune vingtaine trouvaient leur place dans ce travail terrain où les gens sont au cœur de tout.

Longtemps, le papier journal était l'écrin dans lequel voyageaient les histoires récoltées quotidiennement par les journalistes. (123rf)

Il y a plus de 25 ans maintenant que j’ai signé mon premier papier. C’est autant d’années où la profession a suivi la cadence qu’ont imposée les changements technologiques des dernières décennies.

La photo digitale a remplacé les chambres noires. Les équipes journalistiques ont fondu au fil des ans. Le modèle d’affaires a changé. Pas le choix. Les presses ont cessé de chanter rue Roy. L’édition numérique quotidienne a damé le pion au journal papier livré chaque matin à la porte de chez soi. Le web a imposé moteurs de recherche et nouvelle vitrine.

Le milieu journalistique a suivi la parade, il s’adapte, il maintient le cap. En 25 ans, tant de choses ont changé dans l’industrie.

On est complètement ailleurs. Et en même temps, c’est paradoxal, on ne l’est pas du tout.

C’est la réflexion qui m’habite à la veille de clore notre toute dernière édition papier. Les choses changent, et en même temps, elles ne bougent pas tant que ça.

Parce que peu importe le contexte dans lequel on pratique le journalisme, l’essence du métier reste la même.

Malgré tous les changements auxquels il se frotte, malgré les tempêtes qui le secouent ces dernières décennies, malgré la rupture du modèle économique dans lequel il se pratiquait.

Il y a tout ce qui le sous-tend qui ne fléchit pas. Tout ce qui fait ses fondements qui reste inchangé.

Au coeur du métier, il y a les gens qu'on rencontre, qu'on vous raconte ensuite. (Simon Séguin-Bertrand/Le Droit)

C’était vrai à l’époque des gazettes écrites à la main autant qu’à l’ère des typographes et à celle des dactylos : on avait, on a collectivement toujours besoin de savoir. Et savoir, ça passe par l’information. Une info fiable, pertinente, fouillée. Qui est passée par la lorgnette de questions posées sans complaisance. Ces questions qui embêtent. Qui dérangent. Qui pointent l’indécent autant que le lumineux. Qui s’intéressent aux gens, à ce qu’ils vivent. Ces questions qui éclairent l’histoire qu’on traverse, l’histoire qui nous traverse, l’époque dans laquelle collectivement on s’inscrit et on navigue.

L’idée centrale, le pilier fort du journalisme, son moteur, c’est toujours, encore, l’intérêt public. Celui du lecteur à qui on s’adresse, et pour qui, avant tout, on pratique le métier.

Ce lecteur au cœur de tout, c’est vous qui êtes là, au rendez-vous. Ce sont aussi les gens qu’on rencontre et qu’on vous raconte. L’humain dans tout ce qu’il est, dans tout ce qu’il fait, le beau comme le laid. Avant comme maintenant, il y a 100 ans et dans 100 ans, l’essence du métier, la boussole qui le guide, ce sera toujours et encore ça. Parce qu’au coeur du métier, il y a vous, les autres, les gens, l’humain.

Beaucoup de choses ont changé dans l'industrie médiatique, mais l'essence du métier journalistique, elle, ne change pas. Ce sont les gens qui sont au coeur de sa pratique. Toujours. (Simon Séguin-Bertrand/Le Droit)

***

Et je laisse le mot de la fin à une voix d’avant, une voix d’il y a plus de 100 ans.

Ce dont un journal a besoin dans ses nouvelles, dans ses titres et sur sa page éditoriale, c’est du laconisme, de l’humour, de la puissance descriptive, de la satire, de l’originalité, du bon style littéraire, de la condensation intelligente et de la justesse, de la justesse, de la justesse.

Joseph Pulitzer, journaliste, 1847-1911

