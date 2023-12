Père Noël Franklin, semeur de joie

Ce Noël-là, donc, Franklin Dorey a enfilé le rouge habit bordé de blanc pour ses enfants. L’émerveillement dans leur regard, il s’en souvient encore. Il m’en parle avec une étincelle dans l’œil.

Jusque-là, c’est du courant, de l’attendu. Combien de pères, oncles, grands-pères ont fait la même chose, ce soir-là?

Ce qui est moins courant, c’est la suite. Parce que Franklin n’a jamais remisé son costume au vestiaire. L’année d’après, et toutes celles qui ont suivi, il a remis la tuque et le manteau, il a ressorti son tonique Hohoho!

Il est devenu celui qui, dans la région, s’est fait connaître sous le nom de père Noël de Magog. Maintenant, on l’appelle davantage père Noël Franklin.

Depuis 23 ans, en novembre et en décembre, son quotidien se conjugue en mode Noël.

Ses enfants sont grands, maintenant, bien sûr. C’est dans les yeux de ceux des autres qu’il fait naître la magie. Sans compter son temps, et dans un costume désormais fait sur mesure.

Quand il me raconte à quoi ressemblent ses dernières semaines, j’ai un peu le tournis. C’est un marathon d’événements, une enfilade de rendez-vous où son personnage est chaque fois le point de mire.

On réussit à s’attraper entre deux de ceux-ci. C’est un petit miracle, je le comprends quand il m’expose tout ce à quoi il participe.

« Il y a des journées où je peux avoir trois ou quatre événements dans la même journée. Un truc à Orford le matin, un autre à Coaticook en après-midi, un à Montréal ensuite. Ça n’arrête pas. La mère Noël et moi, on met nos propres festivités en veilleuse pour animer celles des autres. »

On a posé les vraies questions au père Noël Franklin. Visionnez notre vidéo juste ici! (Chroniqueuse : Karine Tremblay | Vidéaste : Maxime Picard | Réalisation et montage : Mòrag Bélisle)

Son personnage est partout en demande. Dans les parades de la région jusqu’à celle de Saint-Jean-sur-Richelieu, dans les visites aux enfants malades, dans les commerces et les écoles, dans les distributions de jouets de diverses fondations et jusque dans les mariages.

« Ça, le mariage, c’était tout récemment. À l’invitation d’une femme qui m’avait croisé alors que je faisais le père Noël au centre-ville de Magog. Elle capote sur Noël, alors toute sa réception était basée sur ce thème. »

Ça se passait au chic Ritz-Carlton. Dans un décor aussi grandiose que féérique.

« On se serait cru dans un film du temps des Fêtes. Et moi, j’étais le père Noël invité. C’est quand même assez formidable de vivre quelque chose du genre. »

Et c’est magique de sentir qu’on génère du beau autour de soi. Ça, Franklin me le répète plusieurs fois. La joie que son personnage fait naître, c’est un moteur important. Le sourire des petits et des grands, la lumière qui se dessine sur leur visage, la bonne humeur quasi immédiate, tout ça, c’est du précieux.

« Avoir le sentiment qu’on fait du bien, c’est nourrissant. »

Ça donne encore plus d’élan et d’énergie que les traditionnels biscuits pour composer avec l’agenda ministériel du père Noël. Surtout lorsque, comme Franklin Dorey, on a un horaire déjà bien garni.

Le père Noël Franklin a un agenda plus que chargé, en décembre, mais il a tout de même trouvé le temps de répondre à nos questions filmées, en rafale. (Maxime Picard/La Tribune)

Voyez-vous, l’Estrien est président du Club de boxe de Sherbrooke depuis plusieurs années. Il est aussi représentant dans le domaine funéraire, chez Cercueils Magog.

Des sphères qui n’ont rien à voir avec Noël, me direz-vous. Mais en même temps, dans le sport, il y a cette idée du dépassement de soi, du meilleur qu’on donne le temps d’une plongée dans l’arène. Et dans le monde funéraire, il y a les sentiments humains, leur universalité.

« Je ne compose pas avec la mort ou avec les gens endeuillés au quotidien comme le font ceux qui sont directeurs funéraires, mais je gravite quand même dans cet univers, c’est vrai. Je pense que ça me fait apprécier davantage la valeur de l’existence, ça amène une conscience peut-être plus aigüe de l’importance de profiter de la vie, là, maintenant. Le paradis, en fait, c’est sur terre qu’il se passe, pendant qu’on est vivant. »

La générosité s’invite tout naturellement dans cette vision du monde, avec cette idée de répandre du bon, pendant qu’on est là, vivant.

« J’ai des contrats de père Noël, des événements pour lesquels on m’engage. Mais je fais aussi beaucoup de bénévolat parce que pour moi, c’est naturel, ça va de soi. »

Il y a dans son calendrier des incontournables. Des moments émouvants. Des rendez-vous où, il le sait, il aura l’œil humide.

« Chaque année, avec Leucan Estrie, je vais visiter les enfants atteints de cancer. Ils ont souvent perdu leurs cheveux, ils ont parfois encore le papillon dans le bras, au cas où il faudrait leur donner de la médication. Ça fait mal de voir des enfants malades comme ça, parce que c’est injuste, mais je les trouve si forts, si résilients. Je vois ça comme un grand privilège, aller les rencontrer, leur amener un peu de réconfort, peut-être. »

Du réconfort, Franklin aimerait en déployer ailleurs aussi. En Ukraine, par exemple. Un jour qu’il espère pas si lointain.

« Comme tout le monde, je pense à comment ça doit être difficile et douloureux de vivre avec la guerre depuis plus d’un an. J’ai vu qu’en Ukraine, ils ont des traditions qui ressemblent aux nôtres, dans le temps des Fêtes. J’aimerais ça apporter ma petite contribution, aller semer quelques sourires là-bas, après le conflit. Ça fait partie des idées que j’ai en tête. »

Dans cette idée-là, et dans les autres dont il me parle, c’est encore la générosité le maître-mot, le fil conducteur lumineux comme une guirlande de Noël.

Franklin Dorey incarne le père Noël depuis 23 ans maintenant. Son personnage toujours bien présent au centre-ville de Magog rayonne désormais à l'extérieur de la région. En novembre comme en décembre, l'Estrien multiplie les engagements un peu partout. (Maxime Picard/La Tribune)

« Je pense que la générosité, c’est de famille. C’est un héritage que j’ai reçu de mes parents, de mes grands-parents, de tout l’entourage. Ma mère est infirmière et imagine-toi qu’à 82 ans, elle fait encore du service à domicile. Elle a le mot entraide imprimé dans son ADN. Ma conjointe Annick aussi, d’ailleurs. Elle est au cœur de tout ça, elle incarne la mère Noël avec moi. C’est quelque chose qu’on bâtit ensemble. »

Ensemble, ils voient loin, ils voient grand.

« On veut faire fleurir mon personnage, ce qu’il peut apporter. Cette année, on a mis en vente une boule de Noël cette année. Une partie des profits sert à faire vivre le projet, l’autre va nous permettre de redonner à ceux qui sont dans le besoin. »

Ils ont l’idée de mettre sur pied une fondation pour venir en aide aux enfants, aux familles plus démunies.

« Parce que l’esprit de Noël, ça ne se déploie pas que le 25 décembre. En janvier, en février, c’est difficile aussi pour bien des gens. La détresse, elle est réelle. »

Sur sa grande chaise de velours, le père Noël entend toutes sortes de choses.

« Quand un enfant te dit que ce qu’il souhaite pour Noël, c’est de la nourriture sur la table… une chance que tu es assis, parce que ça te scie les jambes, ça t’arrache le cœur. »

Et le cœur, Franklin, il l’a sensible.

« En novembre 2010, j’ai fait un infarctus. Quand j’y repense, ça aussi, ça a été un catalyseur. »

Sous l’épaisse barbe du père Noël, la voix craque un petit peu.

« Mon frère et moi, on avait 11 mois de différence. Il croyait beaucoup en ce que je faisais. Il est décédé à 52 ans, d’une crise cardiaque. Mon père aussi, au même âge. Je peux vous dire que j’avais hâte d’avoir atteint 53. »

Il en a 58 aujourd’hui. Son cœur va bien. La vie est aussi généreuse pour lui qu’il sait l’être avec les autres.

Si on lui demande ce qu’il inscrirait sur sa liste de souhaits, le père Noël Franklin fait comme tant d’autres, il répond la paix. Celle que chacun porte en soi, celle dans le monde.

La magie a ses limites et c’est un grand vœu hors de sa portée, il le sait. Mais il sait aussi que la paix, ça commence autour de soi. À petite échelle. Il n’y a pas de miracle, mais il y a la générosité. Celle qui part du cœur et qui fait du doux dans celui des autres.

Pour réagir à cette chronique, écrivez-nous à opinions@latribune.qc.ca. Certaines réponses pourraient être publiées dans notre section Opinions.