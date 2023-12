« J’ai l’impression qu’on m’ignore »

Un mois plus tard, c’est à l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke que je le revois. L’Estrien y est depuis le 6 décembre, m’apprend sa fille, Janet, qui se trouve à son chevet au moment de mon passage.

Sur son lit d’hôpital, l’homme de 103 ans est affaibli. Fatigué. Il me sourit un peu, mais il avoue trouver le temps long et son hospitalisation, difficile.

« Les infirmières font un travail qui n’est pas évident, je le sais, me dit-il. Et certaines sont formidables. Mais elles parlent de toutes sortes de choses entre elles et moi, elles ne me comprennent souvent pas», exprime le vieillard.

L’incompréhension à laquelle il fait référence, elle est à prendre au tout premier degré. L’Estrien est unilingue anglophone. Et il peine à se faire soigner dans sa langue. Plusieurs des préposés et infirmières qui papillonnent autour de lui ne parlent pas anglais.

C’est d’autant plus déroutant pour lui qu’il est pratiquement aveugle. Il n’a donc aucune béquille à laquelle se rattacher pour communiquer ou tenter de se faire comprendre.

Janet Bentzen se trouve au chevet de son père, Rolf Bentzen, un vétéran de 103 ans anglophone qui est hospitalisé et qui peine à recevoir des soins dans sa langue. (Maxime Picard/La Tribune)

« Ces deux dernières semaines, en visitant M. Bentzen, j’ai vraiment constaté la difficulté d’obtenir des soins dans sa langue maternelle, lorsqu’on est anglophone, et de l’impact important que ça peut avoir », m’indique Lyne Langlais.

Officier d’entraide de la Légion de North Hatley, elle aide plusieurs anciens soldats, dont M. Bentzen.

« À l’hôpital, il a l’impression d’être invisible. Il entend les infirmières rentrer dans sa chambre mais, peut-être parce qu’elles ne sont pas si à l’aise de parler en anglais, elles ne s’adressent pas directement à lui. »

Lyne Langlais a rendu visite à son ami à deux reprises. Chaque fois, elle a été témoin d’écueils en lien avec la langue.

Lyne Langlais est officier d’entraide de la Légion de North Hatley. Elle aide plusieurs anciens soldats, dont Rolf Bentzen, à qui elle a rendu visite à l'hôpital. (Maxime Picard/La Tribune)

« Par exemple, il a demandé une couverture chaude à l’infirmière en poste, mais celle-ci ne parlait que français et espagnol. Elle n’a évidemment pas compris son souhait. Lorsqu’elle est sortie, il m’a dit : You see? They ignore me! »

Une autre fois, une infirmière a signifié à M. Bentzen qu’elle allait changer son « bedding ».

« Il a bien sûr compris qu’elle voulait changer ses draps, souligne Mme Langlais, mais ce n’était pas ça. Elle, elle parlait plutôt d’une couche. »

Pas besoin d’en dire davantage ici, vous imaginez le quiproquo qui a pu s’ensuivre.

« Il était confus, parce qu’en plus, les draps venaient tout juste d’être remplacés. Il ne comprenait pas. »

Parce qu'il n'arrive pas à se faire comprendre, Rolf Bentzen a parfois le sentiment d'être ignoré par les équipes soignantes qui ne parlent pas toujours anglais. (Maxime Picard/La Tribune)

C’est un réel problème, ne pas comprendre et ne pas être compris, quand on est hospitalisé, quand on dépend des bons soins d’un personnel avec lequel on n’arrive pas à communiquer. Ça joue sur le moral. Beaucoup.

« C’est frustrant, c’est stressant, c’est fatigant », dit Janet Bentzen à propos de la situation que vit son père.

Elle-même vit en Ontario et ne parle qu’anglais. Avec sa sœur Carolyn (qui elle habite en Estrie) et l’aide de vétérans qui s’expriment en français, elle s’assure désormais qu’il y ait une garde à l’hôpital. De façon à ce qu’il y ait presque toujours quelqu’un pour jouer les traducteurs.

Pour que le personnel soit conscient qu’il s’adresse à une personne qui ne voit pas et qui ne comprend pas le français, elles ont collé des notes sur les murs. L’article que j’ai écrit sur lui en novembre dernier est aussi imprimé et punaisé près de la fenêtre.

Pour que le personnel soit conscient qu’il s’adresse à une personne qui ne voit pas et qui ne comprend pas le français, les proches de Rolf Bentzen ont collé des notes sur les murs. L’article que j’ai écrit sur lui en novembre dernier est aussi imprimé et punaisé près de la fenêtre. (Maxime Picard/La Tribune)

L’idée, je comprends, c’est de donner plus d’infos que moins, de faire en sorte que les traitements prodigués à leur père tiennent compte de sa condition.

Le CIUSS de l’Estrie CHUS a pourtant bel et bien un programme d’accès pour se conformer à l’article 15 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. Celui-ci mentionne que les personnes d’expression anglaise ont « le droit de recevoir en langue anglaise des services de santé et des services sociaux, compte tenu de l’organisation et des ressources humaines, matérielles et financières des établissements qui dispensent ces services […] ».

« Nous sommes désolés d’apprendre que monsieur a vécu des moments difficiles en lien avec la langue dans notre établissement. Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS met tout en œuvre pour assurer qu’une personne habilitée à parler la langue choisie par l’usager œuvre dans l’environnement de soin et soit disponible lorsque nécessaire. Toutefois, en contexte de grève, il est possible qu’à certains moments cela n’ait pu être possible », répond via courriel le service des communications du CIUSS de l’Estrie-CHUS.

L’affaire, c’est que ce n’est pas sans conséquence. Se buter à la barrière de la langue, ça freine ce qu’on peut communiquer quant aux besoins qu’on éprouve. Ça influence aussi la façon dont on perçoit les soins qu’on reçoit. Ça sape parfois l’élan de la guérison. Ça fait une réelle différence.

Et quand on a 103 ans, ça frappe sans aucun doute avec plus d’impact.

Depuis qu’il est entré au CHUS, l’état de santé de M. Bentzen s’est détérioré, constatent ses filles. En étant cloué au lit, il ne bouge plus suffisamment, lui qui se faisait une fierté d’être capable de circuler dans son appartement, sa canne à la main.

« Il a perdu des forces musculaires, et il ressent beaucoup de douleurs parce qu’il s’ankylose», résume Mme Langlais.

La famille de Rolf Bentzen espère qu'il puisse bientôt être transféré à l'Hôpital Sainte-Anne, où une aile est réservée aux anciens combattants. (Maxime Picard/La Tribune)

Il a aussi dû se faire à l’idée qu’il ne pourra plus retourner vivre chez lui. Dans son appartement.

« Ce temps-là est révolu. Je ne pense plus trop à l’avenir, ça ne me sert à rien d’espérer que ma condition change », soupire M. Bentzen.

Une demande de transfert dans l’aile des vétérans à l’Hôpital Sainte-Anne-de-Bellevue, dans la région de Montréal, a été faite par la famille, à qui l’établissement hospitalier a confirmé avoir une place pour M. Bentzen.

Dans le contexte, c’est le scénario idéal.

« Il aura là-bas des soins adaptés à sa condition, des préposés, des physiothérapeutes, des ergothérapeutes qui vont pouvoir le faire bouger davantage, le lever. C’est une équipe spécialisée dans les soins aux vétérans, il y trouvera absolument tout ce dont il aura besoin », précise Mme Langlais.

Janet Bentzen a multiplié les démarches pour que son père puisse être transféré à l'Hôpital Sainte-Anne, dans la région de Montréal. Un pavillon de l'établissement accueille les anciens combattants qui, comme lui, ont servi dans l'armée canadienne. (Maxime Picard/La Tribune)

Janet a visité l’endroit, déjà. « On s’y sent un peu comme à la maison, c’est chaleureux. Il y sera bien, il pourra peut-être même se faire des amis. Je suis en communication avec Geneviève Richard, chef des services médicaux à l’hôpital Sainte-Anne. Je lui ai transmis les documents et donné les autorisations pour le passé militaire de mon père il y a environ deux semaines », expose Janet.

Le 10 décembre dernier, un texto de Mme Richard lui confirmait qu’il y avait bien un lit pour lui. Ne manquait que les documents médicaux attestant de son état.

Le hic, c’est que rien ne bougeait. Pendant des jours.

« C’est comme si on était pris dans des dédales administratifs », note Janet.

La famille montre un document où sont regroupés différents éléments qui illustrent la carrière militaire de Rolf Bentzen. (Maxime Picard/La Tribune)

La situation semblait stagner. Jusqu’à mardi où enfin, les nouvelles étaient meilleures.

« La travailleuse sociale a rempli les documents jeudi dernier, mais il semble qu’ils aient été envoyés à la mauvaise place. Là, enfin, on a eu le message que tout avait été bien reçu à Sainte-Anne », note Janet Bentzen.

Du côté du CIUSS de l’Estrie-CHUS, on explique ces délais, en partie, par la grève du front commun.

« En ce qui concerne le transfert de l’usager vers un autre milieu de soin, nous avons à cœur d’effectuer ces mouvements dans les délais les plus serrés possibles afin d’offrir le meilleur environnement de soin à l’usager et de dégager un lit pour un nouvel usager. Malheureusement, encore une fois, les délais occasionnés par la grève ont pu allonger le temps nécessaire pour effectuer ce transfert. Comme vous le savez de nombreuses personnes collaborent sur chaque dossier et les périodes de grève de chacune d’elles peuvent influencer le processus », soutient, toujours via courriel, le service des communications du CIUSS de l’Estrie-CHUS.

Pendant ce temps, les jours défilent. Et c’est l’état de santé de M. Bentzen qui continue de se détériorer.

La famille garde l’espoir de pouvoir le transférer à l’hôpital Sainte-Anne d’ici la fin de la semaine.

« On souhaiterait qu’il puisse passer Noël dans son nouvel environnement, qu’il y soit confortable physiquement, mais moralement, aussi. Pour les semaines, les mois qui lui restent, peut-être les années, qui sait, on aimerait qu’ils puissent être bien. En paix. »

