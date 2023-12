«Quand on aura trop de plaintes, on l’enverra dans une autre paroisse»

Des décennies plus tard, le souvenir de ces abus est encore vif.

« Tu vois, je suis retournée il y a deux ans dans les locaux où la première agression s’est produite. Quand je suis entrée dans le bureau du presbytère, j’ai eu des frissons. C’est comme si l’endroit était rempli de fantômes. »

Louise fait partie des victimes inscrites à l’action collective intentée contre la Corporation épiscopale catholique romaine de Saint-Hyacinthe par la firme Arsenault Dufresne Wee. La même qui pilote les démarches judiciaires à l’endroit de l’archidiocèse de Sherbrooke (qui regroupent maintenant 75 personnes plaignantes).

Jusqu’ici, une trentaine de plaignants figurent dans le document, pour des agressions sexuelles qui se sont déroulées à partir des années 1940, dans des lieux aussi variés que le Séminaire de Saint-Hyacinthe, le sous-sol de l’église de Farnham, le chalet d’un tel, la voiture d’un autre.

Une vingtaine d’hommes d’Église sont nommés parmi les agresseurs présumés. Certains noms reviennent plus d’une fois, comme Jean Lalonde, Léon Boivin, Raphaël Martin… et Georges-Henri Cournoyer (1925-1995), celui dont Louise a eu peur pendant longtemps.

Elle a accepté de me raconter un bout de son histoire « parce qu’il faut que ça arrête, il faut que ça change. Il y a des curés qui ont prêché toute leur vie qu’il fallait être droit dans nos actions, et eux, ils ne l’étaient pas, droits. »

Ils ont fait partie d’un système qui les a protégés en se plaçant au-dessus des lois et en se considérant hors d’atteinte. Un système qui a fermé les yeux sur la souffrance ressentie et nommée par les victimes, un système qui l’a même niée. Louise le sait. Elle l’a constaté.

« J’allais à une école de sœurs, près du presbytère, me confie-t-elle. Le vicaire venait nous voir chaque semaine. À 12 ans, j’avais l’âge de faire ma communion solennelle. Pour ça, il fallait se soumettre à une confession privée. Le vicaire nous y obligeait. Ça ne se passait pas dans le confessionnal habituel, où on est séparé du curé par une cloison, mais directement dans son bureau. »

Là, seule avec l’abbé Cournoyer, Louise a fait ce qui était attendu, elle a confessé ses petits « péchés » d’enfant.

« Après, comme pénitence, le vicaire m’a prise et m’a serrée dans ses bras. Et là, il m’a touché les seins. »

Il a ensuite pris sa main, l’a mise sur son pénis, par-dessus la soutane.

Louise s’est défaite de l’étreinte et elle est partie, ébranlée par ce qui venait de se passer.

À l'âge de 12 ans, Louise (nom fictif) a été victime d'une agression sexuelle dans le bureau du vicaire de sa paroisse. Elle a ressenti de la confusion, un sentiment de honte et de culpabilité, (Jocelyn Riendeau/La Tribune)

« Je ressentais beaucoup de confusion. J’étais jeune et innocente, mais je savais quand même que ce n’était pas bien. J’en ai parlé à ma mère, elle ne m’a pas crue. ‘’Voyons donc, il a fait ça pour bien faire’', c’est à peu près ce qu’elle m’a dit. C’était l’époque où les curés étaient tout puissants. On ne pouvait pas remettre leur autorité en question. Et le vicaire, vous imaginez bien, c’était quelqu’un d’important. »

Louise n’a plus jamais voulu se retrouver seule avec le religieux. À la messe, où sa mère l’obligeait à aller quotidiennement, elle s’assoyait dans les bancs à l’arrière. Le plus loin possible du vicaire. Elle voulait en quelque sorte disparaître.

Elle a récemment sorti la photo de septième année où elle pose avec ses camarades de classe. Les jeunes écolières ont toutes le même petit uniforme. Et toutes, elles se tenaient loin du curé Cournoyer.

« On ne s’en parlait pas vraiment entre nous, c’était un sujet honteux, mais on se voyait agir, on avait toutes le même malaise. »

Seize ans plus tard, en 1975, Louise est revenue vivre dans sa paroisse natale avec ses deux enfants en bas âge.

« J’étais divorcée et ma mère, pour bien faire, en a avisé l’abbé Cournoyer, qui est venu sonner chez moi. J’ai ouvert la porte, je l’ai vu qui était là. Il est entré, il a voulu me prendre dans ses bras, il était insistant. Il a soulevé sa soutane et m’a montré son pénis en érection. Je lui ai dit de sortir, de partir tout de suite. Il ne comprenait pas pourquoi je le mettais dehors, il disait qu’il venait seulement pour me réconforter. »

« Vous savez, on a tellement besoin de prêtres! »

Quelque temps plus tard, il est revenu cogner chez elle.

« J’ai barré la porte, je ne l’ai pas laissé entrer. Je l’ai avisé que j’allais faire une plainte à l’église. »

Il est reparti, Louise a téléphoné à l’évêché.

La demande introductive d’instance qui concerne Saint-Hyacinthe est un condensé d’odieux, de gestes qui se sont répétés et répétés, qui ont souvent été commis par des religieux qui profitaient d’un ascendant fort auprès des jeunes qu’ils ont abusés. Louise fait partie des victimes alléguées. (Jocelyn Riendeau/La Tribune)

« J’ai demandé à parler à l’évêque, mais je ne sais pas à qui on a transféré mon appel. J’ai raconté ce qui s’était passé à l’homme qui m’a répondu. »

Celui-ci a osé une réponse déconcertante. Choquante, aussi : « Vous savez, on a tellement besoin de prêtres! »

« J’étais interloquée. J’ai répliqué : donc vous allez le laisser faire? Il m’a dit : quand on aura trop de plaintes, on l’enverra dans une autre paroisse. »

Agir, pour l’archevêché, c’était ça. Déplacer le problème ailleurs. Éventuellement. Sans égard pour celles et ceux qui avaient à le subir entretemps ou plus tard.

L’appel de Louise n’a pas freiné l’insistant abbé, qui est repassé une troisième fois chez elle.

« C’était l’hiver, je me souviens. Je l’ai vu arriver par la fenêtre. Je lui ai dit à travers la porte que s’il ne partait pas, ou s’il revenait, c’est la police que j’appelais. »

Après ça, il n’a plus osé s’approcher.

Mais Louise était sur le qui-vive. Constamment.

« Je vivais seule avec mes deux jeunes enfants d’un an et trois ans. J’avais vraiment peur. Je me demandais s’il n’allait pas à nouveau arriver chez moi. »

La peur aux tripes. Tout ce temps. Et la réponse de l’évêché, inexcusable : « quand on aura trop de plaintes, on l’enverra ailleurs. »

Ailleurs, c’était une autre paroisse.

Agressé 20 fois, 50 fois, 100 fois

J’ai épluché la demande introductive d’instance qui concerne Saint-Hyacinthe. Comme dans celle qui vise l’archidiocèse de Sherbrooke, les allégations n’ont pas encore subi le test des tribunaux. Dans les deux cas, c’est un condensé d’odieux, de gestes qui se sont répétés et répétés, qui ont souvent été commis par des religieux qui profitaient d’un ascendant fort auprès des jeunes qu’ils ont abusés.

La première victime citée est un homme aujourd’hui âgé de 73 ans. Il a été agressé une vingtaine de fois alors qu’il avait 12 ou 13 ans et qu’il était enfant de chœur.

Et il l’a été des mains d’un homme en qui il avait confiance, un homme qui était une figure masculine significative pour lui qui n’avait plus de père.

Certaines des victimes ont été agressées 20 fois, 50 fois, 100 fois par un religieux en qui elles avaient souvent confiance. (Jocelyn Riendeau/La Tribune)

Dans la salle de jeu au sous-sol de l’église autant qu’au chalet où il avait eu l’autorisation d’amener l’adolescent, l’abbé Jean Lalonde a multiplié les fellations et les attouchements.

Plusieurs mois plus tard, le jeune homme a finalement parlé à sa mère de ce qu’il avait subi. Ils sont ensemble allés au poste de police. Pour porter plainte contre le pédophile.

Le chef de police avait en main plusieurs dénonciations concernant Jean Lalonde ainsi qu’un autre abbé, Bernard Pépin. Il s’est rendu voir le curé de la paroisse et il a menacé d’intenter des procédures criminelles.

Après ça, qu’est-ce qui s’est passé, vous croyez? Je vous le donne en mille. Les deux abbés ont disparu du paysage de Farnham. Mais le Bottin de l’église de Montréal indique qu’à partir de 1966-1967, ils officiaient à l’archidiocèse de Montréal. On les avait envoyés «ailleurs».

C’est toujours aussi déroutant et révoltant de constater ce qui a été commis et ce qui est resté impuni. Même si on connaît l’insouciance avec laquelle le clergé traitait les agressions sexuelles au sein de son organisation, que ce soit à Sherbrooke, à Longueuil, à Québec ou à Saint-Hyacinthe. Partout, les récits se recoupent.

L’une des victimes, D., a été agressée plus d’une centaine de fois, entre l’âge de 9 et 12 ans. Vous avez bien lu. Plus de 100 fois. Il y a eu des fellations, des attouchements, des tentatives de sodomie. Monseigneur Eucher Martel, à qui les événements ont plus tard été rapportés, a signifié son incrédulité avant de trancher que c’était la faute de l’adolescent. Vous avez bien lu, là aussi. C’est ce qu’il a dit. La police a été mise dans le coup. Elle n’a rien fait. Mais étrangement, deux semaines plus tard, l’abbé n’était plus dans la paroisse.

Ça ajoute au terrible de l’affaire, les sévices étaient souvent commis par des hommes d'Église en qui les familles des victimes avaient pleine confiance, des hommes avec un fort ascendant, qui étaient mis sur un piédestal. (Jocelyn Riendeau/La Tribune)

Une autre des victimes a été agressée une cinquantaine de fois par l’abbé Charles-Anatole Saint-Jean, à Cowansville, à la fin des années 1960. Le descriptif des abus comprend des fellations, des attouchements, une pénétration anale qui a laissé des séquelles physiques. Des agressions répétées sur un jeune adolescent qui « n’a jamais été capable de dénoncer à quiconque les agressions subies parce qu’il ressentait de la culpabilité du fait que sa mère parlait de lui comme d’un saint. »

Ça ajoute au terrible de l’affaire, les sévices étaient souvent commis par des hommes en qui les familles des victimes avaient pleine confiance, des hommes avec un fort ascendant, qui étaient mis sur un piédestal.

L’époque étant ce qu’elle était, la sexualité était nimbée d’un grand tabou il y a 40, 50 ou 60 ans. Les jeunes ne connaissaient souvent pas grand-chose de la sphère sexuelle. Les agresseurs issus des communautés religieuses profitaient de cette ignorance autant que de leur statut pour laisser cours à leurs pulsions. Avec la complicité de leur organisation qui fermait les yeux, qui laissait faire.

Et ce sont les victimes qui ont eu à vivre avec les séquelles qui ont plombé leur existence. Parfois pendant longtemps, parfois pendant toute une vie.

Les victimes d'agressions sexuelles composent avec des séquelles qui pèsent parfois lourd. (Jocelyn Riendeau/La Tribune)

Louise a clairement nommé la honte, la peur, la culpabilité. Des contrecoups courants qui font partie d’une trentaine de dommages possibles, communs, parmi lesquels on note un sentiment dépressif, des pensées intrusives, la consommation d’alcool ou de drogue, des difficultés relationnelles, des tentatives de suicide, un sentiment d’impuissance et de l’humiliation, de la colère, de l’énurésie, des crises de panique, des comportements délinquants. Et j’en passe.

Ça fait beaucoup, pour beaucoup de victimes. Des centaines et des centaines, au bas mot.

Une enquête publique?

Le bureau d’avocats Arsenault Dufresne Wee chapeaute plus d’une quinzaine d’actions collectives contre des congrégations religieuses ou des diocèses. « En tout, ça fait plus de 2000 victimes inscrites », note Me Wee, l’avocat qui porte le dossier et qui a rencontré plus de 600 d’entre elles.

« Le Québec était sous l’emprise de la religion en éducation pendant des décennies et ce qu’on constate, l’état de la situation, c’est que tout est là pour faire une enquête publique », dit-il.

Tout est là, mais rien ne se passe. Pourquoi? C’est à se demander quels sont les squelettes qu’on a peur de déterrer.

Le Québec était sous l’emprise de la religion en éducation pendant des décennies. Selon Me Justin Wee, à la lumière des témoignages des centaines de victimes qui dénoncent les agressions sexuelles qu'elles ont vécues aux mains d'homme d'Église, il y aurait matière à enquête publique. (Jocelyn Riendeau/La Tribune)

Le cabinet d’avocats, lui, mène de front plusieurs actions collectives, en espérant aller chercher le maximum de dédommagement pour chaque victime. Sauf exception (c’est arrivé une seule fois depuis 2010), les actions collectives se règlent hors cour, en négo. L’identité et l’anonymat des victimes sont en tout temps protégés par ordonnance de la cour, et toutes n’auraient pas à témoigner si l’affaire se retrouvait devant les tribunaux, insiste Me Wee.

C’est une précision importante, qui peut influencer la décision de parler, ou pas. C’est aussi toute la portée d’une action collective de sentir qu’on n’est plus seul avec sa peine, sa souffrance. De savoir qu’il y a peut-être une voie vers une réparation possible, une certaine justice. De sentir qu’on peut, pour la première fois dans certains cas, et grâce au collectif, faire entendre sa voix. Enfin.

***

Les victimes se reconnaissant dans cette action collective sont invitées à se manifester et à s’inscrire gratuitement et confidentiellement en téléphonant au 514 527-8903 ou en écrivant au actioncollective@adwavocats.com.

***

Une histoire à raconter ou un témoignage à partager? Écrivez-moi: karine.tremblay@latribune.qc.ca

Pour réagir à cette chronique, écrivez-nous à opinions@latribune.qc.ca. Certaines réponses pourraient être publiées dans notre section Opinions.