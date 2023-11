Quand le cœur donne le tempo à l’école

Parce que ce à quoi j’ai assisté était beau. À la fois tout simple et grand.

Je n’y suis restée que deux petites heures, pourtant. À peine le temps d’une saucette éclair. C’était suffisant pour prendre la mesure de ce que peut une initiative citoyenne.

À La Montée, voyez-vous, ça se traduit par une porte ouverte, une main tendue. Matin, midi, soir, à la récré comme sur l’heure du dîner, le local de musique de l’établissement scolaire ouvre ses portes aux élèves qui ont envie de s’y pointer. Peu importe leur parcours, peu importe leur niveau musical. Tout le monde est bienvenu.

Ce qui se passe, alors, c’est un peu de la magie. Une magie qui existe grâce à une petite brigade de motivés qui ont décidé qu’ils n’attendaient pas après le système ou après des moyens pour créer un milieu de vie à la hauteur de leur vision.

Ce qu’ils ont mis en place ne coûte rien. Sauf du temps. Et la générosité d’une attention véritable, bienveillante.

Il n’est pas encore midi quand j’arrive au local de musique où Yanik Cloutier enseigne. C’est lui l’étincelle. Le chef d’orchestre de la jolie mission sociale qui se déploie ici.

Mission, c’est le mot.

Yanik Cloutier, enseignant de musique à l'école secondaire de la Montée. (Jocelyn Riendeau/La Tribune)

« On entend souvent que ça prend tout un village pour élever un enfant. Nous, on se dit que ça prend toute une école pour enseigner aux élèves », résume Yanik.

Il m’attend avec les collègues qui l’appuient dans le projet au quotidien, ceux avec qui il assure une présence au local de musique en dehors des heures de classe, David De Castello et Steve Talbot.

Le premier est concierge de l’établissement, le second est surveillant. Mais ici, on n’a que faire des étiquettes. S’ils me précisent leur titre d’emploi, c’est surtout pour faire la démonstration qu’on peut faire éclater les carcans. Qu’on gagne tous à sortir de la boîte et à mettre nos forces en commun.

Yanik Cloutier, Steve Talbot et David De Castello sont respectivement enseignant, surveillant et concierge à l'école de La Montée. Ils partagent un même amour de la musique et ils croient tous les trois à ce qu'elle peut changer dans la vie des élèves. (Jocelyn Riendeau/La Tribune)

« Parce que tous, on est multidimensionnels, on est complexes, on n’est pas qu’une chose. Moi, je suis un adulte éduqué, mais oui, je me suis déjà fait dire : hey, le concierge, retourne laver. Ça, c’est un discours qui catalogue les gens, qui polarise. C’est un nœud. On le déconstruit par l’exemple, en montrant autre chose», dit David.

C’est ce qu’il fait. La musique, il connaît. Il a un baccalauréat dans le domaine. En jazz. Au fil des mois, les élèves se sont habitués à le croiser tantôt avec un chiffon à la main, tantôt avec une guitare.

Le regard des jeunes a changé. Leur perception aussi. Ça compte. Ça fait une différence sur la façon dont ils envisagent leur entourage, sur la manière dont ils se voient eux-mêmes, sur leurs interactions avec les autres.

« Je viens aider bénévolement. Tous les trois, on s’investit en dehors de nos heures de travail parce qu’on y croit. C’est le point de départ de tout ça», exprime David.

David de Castello a un riche bagage musical, lui qui détient un baccalauréat en musique jazz. (Jocelyn Riendeau/La Tribune)

Je saisis ce qui s’enseigne ici, ce qui se joue dans ce local où les instruments sont partout, ça passe par la musique, mais ça dépasse les rythmes et les notes.

Ça touche à autre chose. Parce que l’approche est humaine, la philosophie aussi. On n’est pas dans une dynamique où la performance musicale et la compétition prennent le pas sur le reste. On est dans la rencontre, à travers l’universel langage de la musique.

«Lorsqu’on apprend une nouvelle pièce, on commence sans partition, comme les gens le font dans plusieurs coins du monde, souligne Yanik. C’est organique avant de devenir plus technique. On commence par écouter, par s’écouter.»

À ressentir le rythme, à s’approprier les notes, la mélodie. Après, seulement, le groupe reçoit les feuilles avec les croches et les doubles sur la portée.

Mushosi Mweze est natif du Congo et Roman Bakulkin est originaire d’Ukraine. Tous les deux sont en classe de francisation à l’école de La Montée de Sherbrooke. Tout leur temps libre, ils le passent au local de musique. Pour chacun d’eux, l’apprentissage d’un instrument fait une différence au quotidien et dans leur intégration au pays. (Jocelyn Riendeau/La Tribune)

On en est là dans la conversation quand la cloche sonne. Midi.

Ça ne prend pas cinq minutes que déjà, un élève passe la tête dans l’embrasure de la porte. C’est Roman.

L’adolescent est arrivé d’Ukraine il y a quelques mois. Il n’était pas musicien avant de se poser au Québec. Depuis qu’il est en francisation à l’école, il passe tous ses temps libres, sans exception, au local de musique. Il apprend la guitare en même temps que le français.

« Dans cette école, ils m’ont aidé à me sentir bien», m’explique-t-il.

Avant d’atterrir, la route a été longue pour sa mère, sa tante et lui.

« On est passé par la Roumanie, la Moldavie, Vienne, la Pologne, la France. C’était plusieurs mois de déplacement. »

Ce n’était pas facile. S’établir sur un nouveau continent non plus.

Roman, Mushosi et Yanik préparent les instruments et choisissent une pièce à interpréter ensemble. (Jocelyn Riendeau/La Tribune)

« Au début, j’étais inconfortable. Et puis j’ai vu qu’il y avait de la musique, j’ai trouvé des amis. J’avais toujours voulu apprendre la guitare, mais l’occasion ne s’était pas présentée avant. »

C’est David qui lui a enseigné les premiers accords.

La six cordes a adouci son arrivée, peut-être aussi calmé les tempêtes intérieures qui viennent nécessairement un peu avec le déracinement et la guerre.

« J’aimerais continuer à vivre ici. Pour les émotions que je ressens. Et pour les gens. Car j’ai déjà perdu pas mal de personnes que je connaissais », me dit Roman lorsque je lui demande comment il trouve sa vie au Québec.

Son sourire est grand et franc, la tristesse que j’y lis disparaît lorsqu’il saisit son instrument.

Roman, Mushosi et Yanik profitent de l'heure du lunch pour interpréter quelques pièces ensemble. (Jocelyn Riendeau/La Tribune)

Mushosi le rejoint, s’installe à la batterie. L’élève de 13 ans est natif du Congo. Il a grandi en Ouganda avant de venir s’établir au Canada avec sa famille, il y a un an.

C’est un musicien né. Un percussionniste d’exception, m’assure Steve.

« Je joue de la batterie professionnellement et j’enseigne cet instrument depuis plus de 20 ans, expose-t-il. Un talent comme le sien, je n’ai jamais vu ça. C’est phénoménal. Il est capable de faire des trucs de niveau collégial, parfois même universitaire. En anglais, on emploierait le mot gifted. »

Le jeune élève Mushosi a un don rare en musique. Un talent qu'on voit rarement, un sens du rythme inégalé, disent ses enseignants. Il a la chance de pouvoir le faire fleurir à La Montée. (Jocelyn Riendeau/La Tribune)

C’est un don, donc. Un talent rare qui a été remarqué au bon moment, peut-être. C’est que Mushosi a eu une opération au cerveau, il y a quelque temps. Une tumeur qu’il fallait enlever. La musique l’aide dans son rétablissement.

«La plasticité du cerveau est fascinante. On sait que la musique peut jouer un rôle, parce qu’elle fait appel à une zone du cerveau qui est située près de celle du langage », raconte Yanik.

Il a lu et prêté un livre qui parlait du sujet à la psychoéducatrice de l’école, Florence Garcia. Elle et la technicienne en éducation spécialisée de l’école, Isabelle Lang étaient déjà convaincues des possibles de la musique. Avec l’équipe du CHUS, elles ont réfléchi à ce qui pouvait être fait pour aider Mushosi.

Dans son parcours en francisation, celui-ci n’avait pas accès à des cours de musique. Mais la musique, c’est ce qui pouvait l’aider avec tout le reste. L’enseignante en francisation Annie-Claude Lacroix et la directrice adjointe Christine Thériault ont mis l’épaule à la roue.

« La direction a accepté de déroger aux règles habituelles et elle a donné son accord pour un aménagement d’horaire atypique. Tout le monde a mis du sien pour que Mushosi puisse intégrer une classe de musique. Parce que c’était ce qui est le mieux pour lui. »

C’est un tout petit geste, au fond. Un brin de souplesse dans les lignes du cadre habituel.

« Mais cette flexibilité fait toute la différence », note Yanik.

Mushosi et Roman ont un sourire grand comme ça lorsqu'ils se retrouvent devant leur instrument de musique. On sent leur bonheur. « Dans cette école, ils m’ont aidé à me sentir bien», m’explique Roman, pour qui l'intégration s'est faite à travers la musique. (Jocelyn Riendeau/La Tribune)

Pour Mushosi, pour les autres élèves, pour les adultes autour, aussi. Parce que c’est valorisant de sentir que les gestes qu’on pose changent quelque chose dans la vie de quelqu’un. Leur trajectoire, peut-être.

«Mushosi, il a un sens du rythme incroyable, insiste Yanik. S’il change d’école l’an prochain, il faut qu’on fasse un suivi, qu’on s’assure qu’il puisse développer son exceptionnel talent. C’est là-dedans qu’il s’épanouit. »

Je regarde le jeune élève s’installer derrière caisses et cymbales. Son regard brillant. L’aisance avec laquelle il manie les baguettes et donne le rythme. Je vois se déployer ce qu’il m’a confié : « La musique, moi, ça m’aide à apprendre, et ça me rend heureux. Quand je joue de la batterie, je me sens joyeux. »

Je retiens le mot. Joyeux. L’épithète cadre avec tout ce qui bourdonne autour.

Yanik discute avec les élèves Damien Verreault, Mathys Dussault et Justin Castagne-Savard, qui répètent une pièce ensemble. «On commence toujours par travailler sans partition. On écoute, on s'écoute. Comme ça se fait un peu partout dans le monde», explique l'enseignant. (Jocelyn Riendeau/La Tribune)

Parce que peu à peu, pendant que l’aiguille avançait sur l’horloge, le cercle s’est agrandi autour de nous. Maintenant, des élèves sont au piano, d’autres chantonnent. Dans le coin de la pièce, je capte l’interprétation d’une chanson de Nirvana, tandis qu’à ma gauche un élève joue du Beethoven au clavier.

C’est riche en décibels, mais c’est joyeux partout.

Sur l'heure du lunch, Damien Verreault, Mathys Dussault, et Justin Castagne-Savard arrivent tôt au local de musique. «Il y a toujours une belle ambiance. On aime se retrouver ici.» (Jocelyn Riendeau/La Tribune)

« Il y a une bonne ambiance, ici, me dit Mathys Dussault. On est plusieurs à venir régulièrement, on joue tous ensemble, ça fait une belle harmonie. »

Une harmonie qui bat aussi en dehors du local. Une fois par mois, des spectacles s’organisent dans la grande salle de l’école, des liens se créent entre les jeunes du pavillon.

Parce que la musique, c’est aussi un facteur de cohésion sociale. Un liant.

Matin, midi, soir, à la récré comme sur l’heure du dîner, le local de musique de l’école de La Montée ouvre ses portes à tous les élèves qui ont envie de s’y pointer. (Jocelyn Riendeau/La Tribune)

Tandis qu’une chorale improvisée s’installe pour reprendre Bohemian Rhapsody, Justin Castagne-Savard résume ce que plusieurs nomment : « L’approche en éducation est souvent très méthodique. Lorsqu’on arrive ici, dans ce local, c’est différent, c’est plus ouvert. On se sent écouté, considéré par les adultes qui sont là. Et on apprend autant que dans un contexte plus encadré.»

Ça rejoint la vision de David, Yanik et Steve. Celle qui sous-tend l’action, le projet.

C’est la clé : « On s’intéresse vraiment aux élèves, à ce qu’ils vivent, à qui ils sont comme êtres humains. »

Convaincus de la différence que peut faire la musique dans la vie des gens, David De Castello et Yanik Cloutier accompagnent les élèves dans leur apprentissage musical. (Jocelyn Riendeau/La Tribune)

C’est pour ça qu’ils choisissent de faire la différence, à la hauteur de ce qu’ils sont en mesure de créer, de donner.

Ce qu’ils ont mis en place ne coûte rien, non. Mais ce que ça rapporte n’a pas de prix. C’est beau, c’est touchant. Comme l’est la musique quand c’est le coeur qui dicte le tempo.

Une chorale s'improvise sur l'heure du lunch à l'école de La Montée pour interpréter Bohemian Rhapsody. (Jocelyn Riendeau)

Pour réagir à cette chronique, écrivez-nous à opinions@latribune.qc.ca. Certaines réponses pourraient être publiées dans notre section Opinions.