Une victime de Robert Jolicoeur avait contacté l’archevêché

Cécile, ce n’est pas son vrai nom, mais c’est celui qu’on va employer ici pour préserver son anonymat, comme le prévoit l’action collective intentée à l’endroit de l’archidiocèse de Sherbrooke.

Depuis la médiatisation de celle-ci, en août dernier, de nouvelles victimes se sont manifestées.

Elles sont plus de 70 personnes, maintenant, à demander justice pour des allégations d’agressions sexuelles qui concernent de nombreux membres du clergé.

Cécile fait partie des victimes qui sont sorties de l’ombre récemment. Après avoir vu dans les médias que Robert Jolicoeur, décédé en 2018, figurait parmi les quelque 36 agresseurs présumés.

C’est ce qui a fait sauter les loquets de son silence.

Elle a ajouté son nom à la liste des plaignants, qui sont maintenant sept à viser l’abbé Jolicoeur. Et elle a, pour la première fois, raconté à son conjoint ce qu’elle avait subi il y a déjà plus de 15 ans lorsqu’elle s’est retrouvée seule avec le populaire homme d’Église.

Je n’ai pas pu parler à Cécile. Elle est en fin de vie, trop malade pour soutenir une conversation, m’a mentionné Me Justin Wee, qui pilote le dossier d’action collective.

L’Estrienne à l’orée de la soixantaine souhaitait néanmoins transmettre son témoignage, le récit écrit de sa déclaration sous serment. Pour que d’autres victimes se sentent moins seules avec leur peine. Pour leur donner le courage, peut-être, de dénoncer elles aussi. Pour qu’avant sa mort, sa parole puisse servir à quelque chose.

Je reproduis avec sa permission quelques-uns des passages du document officiel où elle a consigné ce qui s’est passé cette journée-là où son chemin a croisé celui de Robert Jolicoeur. Comme tant d’autres, elle suivait l’émission quotidienne La victoire de l’amour, diffusée à TVA et à laquelle il collaborait régulièrement.

Robert Jolicoeur était un collaborateur régulier de l'émission télévisée La victoire de l'amour. Il a été curé de la paroisse Saint-Charles-Garnier de 1987 à 1999, puis de la paroisse Saint-Roch de 2002 à 2014. (Archives La Tribune/Archives La Tribune)

Elle trouvait « qu’il avait l’air fin ». Et elle voyait d’un bon œil certaines de ses prises de position, notamment celles sur l’ordination des femmes.

Cécile a voulu se procurer son livre, Le pari de l’amour. Elle a assisté à l’une de ses célébrations eucharistiques avec l’idée de faire l’achat du bouquin sur place. À la fin de la messe, Robert Jolicoeur lui a demandé de patienter, le temps que les lieux se vident et qu’il puisse dire au revoir aux nombreuses personnes qui venaient lui parler.

Après une demi-heure, il a invité Cécile à le suivre à l’arrière de l’église Saint-Roch. Elle avait le livre dans une main, son argent dans l’autre lorsqu’il l’a prise dans ses bras.

« Sur le coup, bien que je n’aimais pas vraiment ça, je me disais qu’il devait être très chaleureux étant donné que c’était un curé bien spécial. J’ai senti en même temps sa main dans mon dos. Ensuite, rapidement, il a glissé sa main sur mes fesses pour les empoigner et il a essayé de m’embrasser. J’ai aussi senti son érection contre mon corps. Sur le coup, j’ai eu tellement peur de lui (…). »

Cécile a réussi à le repousser, elle a lancé l’argent sur la table et elle est partie en courant.

« Il m’a dit quelque chose en même temps que je courais, mais je n’ai pas compris. Une fois dans mon auto, je suis partie et je me suis mise à pleurer. En arrivant chez moi, je suis descendue au sous-sol et j’ai laissé le livre dans un racoin. »

Après ça, Cécile a ressenti de l’anxiété, de l’irritabilité.

« Je me suis trouvée imprudente d’être allée le voir seule. Sur le coup, j’ai eu tellement peur d’être violée. (…). Après, j’ai fait des cauchemars et de l’insomnie pendant environ un an ou un an et demi. Il m’arrivait même de pleurer pour rien pendant un temps. J’ai été morose et déprimée jusqu’à ce que j’appelle à l’archevêché. » — Témoignage de Cécile

Cécile a contacté l'archevêché de Sherbrooke pour raconter l'agression qu'elle avait subie aux mains de Robert Jolicoeur. (Archives La Tribune/Archives La Tribune)

Parce que oui, Cécile a tenté de raconter ce qui s’était passé, une première fois. Deux mois après les événements, elle a osé un coup de fil à l’archevêché. Là, c’est un homme qui a recueilli ses confidences. Elle lui a tout déballé.

« Il prenait des notes des faits que je lui avais racontés comme l’heure de l’agression, le lieu, mon nom, etc. Parfois, il me faisait répéter les informations que je lui donnais, alors j’avais confiance qu’il prenait bel et bien des notes. Il me disait qu’il allait me redonner des nouvelles et qu’il s’occuperait du dossier. Je me souviens qu’il avait l’air de prendre la situation très au sérieux. Dans les circonstances, je lui faisais confiance. »

Elle n’a jamais eu de nouvelles ou de suivi. Jamais.

« Ça m’avait fait du bien d’en parler. Par contre, quand j’ai compris que l’archevêché ne me rappellerait pas, j’ai été très en colère, j’ai fini par me dire qu’ils sont tous pareils et qu’il n’y avait personne qui allait nous protéger. »

Ce constat, il ajoute de la douleur à toute la lourdeur des émotions qui habitent déjà les victimes.

Le silence de l'archevêché et l'absence de suivi en disent long sur l'importance qu'il accordait au vécu des victimes. (Jean Roy/La Tribune)

Et le silence, ce silence de l’archevêché, il dit en fait beaucoup de choses. Il est violent. Parce qu’il illustre à quel point les agressions sexuelles n’ont pas été suffisamment prises au sérieux par les gens en place. Comment l’institution se souciait au final assez peu des victimes qui ont pu cogner à sa porte, au fil des ans.

Un suivi promis qui reste lettre morte, ça envoie un message assez clair à la victime: tu ne comptes pas assez pour qu’un geste soit posé. Ta souffrance pèse moins dans la balance que la protection de l’un des nôtres.

Faisons un pas en arrière, ici. Télescopons-nous en 2007. Au moment où Cécile l’a rencontré, Jolicoeur était au faîte de sa popularité. Les messes qu’il célébrait faisaient courir les fidèles.

On parlait de lui comme d’un phénomène qui avait su moderniser le discours de l’église. Dans la région, c’était un peu la rock star du clergé. Une célébrité à qui, constamment, on tendait le micro.

À la radio, à la télé, dans les pages des journaux: Jolicoeur était partout. La tribune d’exception dont il jouissait dans les médias lui conférait une aura de popularité qui lui a ouvert des portes dans différents milieux. Il a par exemple été coach spirituel pour le Vert et Or de l’Université de Sherbrooke, il a aussi œuvré auprès d’adolescents en difficulté.

Monseigneur Jean-Marie Fortier et l'abbé Robert Jolicoeur, dans un studio de CHLT. (Jocelyn Riendeau )

Pendant toutes ces années, il profitait d’une enviable position, il brillait dans l’œil public.

Rien ne semble avoir freiné son ascension, même si, on le sait maintenant, certains étaient au courant des abus qui lui sont reprochés aujourd’hui.

Des années plus tôt, le même Robert Jolicoeur aurait agressé un adolescent qui a lui aussi tenté de dénoncer.

La victime, qui avait 14 ou 15 ans au moment des faits, a rapporté avoir subi des attouchements au terme d’une soirée où le curé Jolicoeur, qui lui enseignait au Séminaire Salésien, l’avait fait boire dans un bar de danseuses.

Le jeune homme a parlé à ses parents, qui ont contacté l’école. Le curé a par la suite cessé d’y enseigner, mais il n’a pas été davantage inquiété.

J’ai cherché à savoir ce qu’il restait de son passage dans les archives de l’établissement d’enseignement. Je n’ai rien pu trouver: les fichiers qui le concernaient ont été détruits en vertu des règles de conservation approuvées par BAnQ en 2020, m’a communiqué l’actuelle directrice de l’école privée, Nathalie Marceau.

Les deux cas dont il est question ici, celui de Cécile, celui de l’élève du Salésien, se sont déroulés à plus de 20 ans d’intervalle. Dans un cas comme dans l’autre, le comportement de Jolicoeur traduit la posture de quelqu’un qui n’a pas peur des conséquences de ses gestes. Parce que des conséquences, il n’y en avait jamais.

Sept présumées victimes ont contacté le cabinet d’avocats Arsenault, Dufresne, Wee. Pas une. Pas deux. Pas trois. Sept. Pour l’instant.

Trois d’entre elles ont côtoyé Jolicoeur au Salésien. Les premières agressions nommées par les présumées victimes ont eu lieu en 1977, à l’Abbaye Saint-Benoit-du-Lac et à l’église Saint-Esprit. D’autres agressions se seraient produites en 1982, en 1984, en 1985, en 1986. Cécile aurait subi son assaut en 2007. Une autre victime dit avoir été agressée en 2012, à l’église Saint-Roch.

Trois des victimes alléguées de Robert Jolicoeur ont croisé sa route au Séminaire Salésien, alors qu'il y était enseignant, dans les années 1980. (Jocelyn Riendeau/La Tribune)

Ça fait beaucoup de victimes. Ça montre aussi avec quelle facilité un même agresseur a pu sévir pendant plusieurs décennies.

À rebours, il y a peut-être un lien à faire avec le fait que Robert Jolicoeur a été orphelin de paroisse entre 1999 et 2002. À l’époque, dans les médias, certaines voix demandaient comment l’église pouvait se priver d’un prêtre aussi charismatique.

Lui, il plaidait que ses manières non conformistes dérangeaient peut-être trop et faisaient ombrage à l’institution. L’explication se trouve peut-être ailleurs, mais l’archevêché, que j’ai contacté, n’a pas répondu à mes questions sur le sujet.

La suite, on la connaît: il a finalement hérité de la paroisse Saint-Roch en 2002.

Cinq ans plus tard, il agressait Cécile, qui a alerté l’archevêché de Sherbrooke. Deux décennies plus tôt, un adolescent a fait la même chose auprès du Séminaire Salésien.

Donc, pendant tout ce temps-là, des gens des institutions où Jolicoeur était passé savaient qu’il n’était pas net. Des gens savaient et il a quand même été porté aux nues. Il a quand même pu continuer à sévir en toute impunité. Pendant tout ce temps.

L'archidiocèse de Sherbrooke est visé par une action collective qui regroupe jusqu'ici plus de 70 plaignants. (Frédéric Côté/La Tribune)

Lorsque j’ai signé une première chronique sur le sujet, certains m’ont écrit que, franchement, Jolicoeur ne mérite pas qu’on ternisse ainsi sa mémoire et sa réputation alors qu’il n’est plus là pour se défendre. Que c’est comme si on oubliait qu’il avait fait du bien aussi, quand même.

Cette phrase me sidère autant qu’elle m’horripile. Et elle revient souvent dans le discours de ceux qui prennent la défense des agresseurs: «Oui, mais ces gens-là ont quand même fait du bien. »

Comme si ça venait excuser le fait d’avoir abusé d’enfants, d’adolescents, d’hommes et de femmes qui faisaient confiance. Comme si ça pouvait effacer la gravité des abus.

Comme le résumait un ami avec qui j’ai jasé de tout ça : «Ce n’est pas parce que tu as fait du bien que tu as la permission d’aller faire du mal à côté. Il n’y a pas de balance qui autorise ça. Ça ne fonctionne pas comme ça, dans la vie. »

Effectivement, ça ne fonctionne pas comme ça. Et il me semble que le bien à faire, c’est arrêter de protéger les agresseurs en excusant et en banalisant leurs gestes.

Le silence des institutions, je le répète, est éloquent quant à ce qu’il révèle. Il est en soi une réponse. La pire des réponses.

Les victimes se reconnaissant dans cette action collective sont invitées à se manifester et à s’inscrire gratuitement et confidentiellement en téléphonant au 514 527-8903 ou en écrivant au actioncollective@adwavocats.com.

Une histoire à raconter ou un témoignage à partager? Écrivez-moi: karine.tremblay@latribune.qc.ca

Pour réagir à cette chronique, écrivez-nous à opinions@latribune.qc.ca. Certaines réponses pourraient être publiées dans notre section Opinions.