Quand Delaf redonne vie à Lagaffe

Le retour de Gaston Lagaffe, 22e titre de la collection publiée chez Dupuis, c’est un événement dans la sphère littéraire. Une sortie attendue. C’est aussi une jolie pierre blanche sur le chemin du co-créateur de la populaire série Les Nombrils.

Il faut remonter le fil du temps et retourner marcher dans les souvenirs d’enfance du bédéiste québécois pour mesurer à quel point le plongeon dans l’univers imaginé par Franquin était significatif. Vertigineux, aussi.

« J’ai découvert le personnage alors que j’avais 9 ou 10 ans », raconte le Sherbrookois.

Révélation. Dans l’œil du jeune lecteur qu’il était alors, les dessins de Franquin brillaient de mouvements, de nuances, d’extraordinaire. C’était un monde qui s’ouvrait.

« Lagaffe, c’est vraiment ce qui m’a donné le goût de la BD. »

Marc Delafontaine, alias Delaf, réalise un rêve de petit garçon en redonnant vie à l'iconique personnage de bande dessinée Gaston Lagaffe. L'album Le retour de Lagaffe sera disponible dès le 22 novembre 2023. (Jocelyn Riendeau/La Tribune)

C’est aussi le tout premier album qu’il a possédé, le premier qui n’était pas emprunté à la bibliothèque jeunesse du Centre de loisirs où il allait bouquiner, la fin de semaine. « Celui qui a lancé ma collection, c’était Le géant de la gaffe, si je me souviens bien. »

Un géant, c’est bien ce qu’était le sympathique et maladroit personnage, pour Marc Delafontaine.

« Enfant, j’avais le t-shirt de Gaston Lagaffe, les chaussettes de Gaston Lagaffe, tout le kit de Gaston Lagaffe. À l’Halloween, je me déguisais même en Gaston Lagaffe. »

« Quand on m’a proposé le projet, j’ai eu l’impression de vivre un moment hors du temps. Comme si je mettais le pied dans un univers parallèle où on réalisait les rêves d’enfant. » — Marc Delafontaine

Autrement dit, il était fan. Il l’est resté. Coup d’œil dans son atelier, le célèbre héros est partout. La tablette graphique du créateur s’élève entre l’intégrale de la collection, les albums pluriels et les figurines à l’effigie du gaffeur de calibre international qui n’avait pas eu d’album à son nom depuis plus de 30 ans.

Le faire revivre, c’était renouer avec un pan d’enfance, c’était toucher à du merveilleux.

Visionnez notre reportage vidéo sur le sujet juste ici!

Ce moment d’exception, il a eu lieu dans un parc de Bruxelles. Le créateur québécois se trouvait avec le directeur général des éditions Dupuis, qui a commencé par lui parler d’un truc à propos des Nombrils. Et puis il a glissé sur Gaston, sur la planche hommage que Marc avait dessinée et qui avait fait forte impression dans l’équipe de la réputée maison belge.

Est venue la question imprévue, la fleur, le possible qu’il n’aurait jamais même osé imaginer: est-ce que tu aurais envie, Marc, de faire tout un album de Gaston?

« Le petit gars dans ma tête criait : dis oui. L’adulte, lui, disait : attends, on va y penser, c’est un sacré défi, il ne faut pas répondre n’importe quoi. Je me demandais si c’était possible, si c’était souhaitable, si j’étais capable et comment je pouvais y arriver. »

Il a finalement choisi d’essayer. En ne promettant rien. En se laissant guider par une envie : créer l’album qu’il aurait eu envie de lire en restant très fidèle à l’œuvre originale, en respectant l’esprit et l’univers d’André Franquin.

Ça, ça voulait dire moduler autrement sa manière de dessiner. Ça voulait dire adopter une autre manière de réfléchir les blagues. Ça voulait dire retourner patauger dans les albums de son enfance.

Je devine que le processus créatif s’est assorti d’une cohabitation de tous les instants avec l’inénarrable Gaston.

Une cohabitation heureuse, souligne Marc, qui s’est plongé à fond dans l’œuvre de l’auteur belge mort en 1997. Avant d’oser le premier gag, avant d’esquisser les premières planches, il a tout relu. Plusieurs fois.

« Je suis repassé dans tout ce que je connaissais déjà, mais c’était important pour moi de me rafraîchir la mémoire, de m’imprégner de l’univers Lagaffe. J’ai pris des notes et des notes, je me suis conçu un cahier de charge. De manière très organique, je me suis fabriqué un cours de Franquin, en quelque sorte.»

Pour bâtir son album, Marc Delafontaine a relu toute l'oeuvre de Franquin. (Jocelyn Riendeau/La Tribune)

Être dans le territoire de quelqu’un d’autre, ça commandait une approche tout en délicatesse et en finesse.

«J’étais toujours en train de me poser la question : est-ce que Franquin aurait voulu ça? Est-ce que ça l’aurait fait rire? Je ne pouvais pas aborder ce projet-là autrement qu’avec respect et humilité. Gaston a tellement d’admirateurs, il a bercé l’enfance de tellement de gens, je savais que la moindre déviation serait remarquée. »

Ce qu’il ne savait pas, c’est qu’une procédure judiciaire viendrait mettre le projet au ballottage.

Isabelle Franquin, la fille du défunt créateur, s’est en cours de route opposée à la publication d’un nouvel album de Lagaffe. Même si Dupuis avait les droits. L’affaire s’est retrouvée en arbitrage privé. Il a été tranché au bout de plusieurs mois d’attente que le livre pouvait se faire, mais qu’il devait être soumis à l’approbation d’Isabelle Franquin.

C’est une tempête que Delaf n’attendait pas. Il a choisi de rester en marge et en retrait.

« Mon parti, c’était l’album. Si ultimement il ne pouvait pas sortir, je me disais que ce n’était après tout que de la BD. »

Je sourcille un brin à ces mots. « Rien que de la BD. » Parce qu’il suffit d’avoir jasé une fois avec Delaf pour savoir à quel point il s’investit à fond dans chaque projet. Sans compter le temps. Jamais.

C'est en découvrant Gaston Lagaffe, alors qu'il avait une dizaine d'années, que Marc Delafontaine a développé le goût de la BD. Faire revivre l'emblématique personnage (qui a fait sa première apparition dans Spirou, en 1957), c’était renouer avec un pan d’enfance, c’était toucher à du merveilleux. (Jocelyn Riendeau/La Tribune)

« Je fais les choses avec sérieux, toujours en donnant mon 100 pour cent, et c’est vrai que je suis très perfectionniste. Il m’est déjà arrivé de rappeler une planche du magazine Spirou parce que je voulais retravailler la main d’un personnage. »

C’est dire le grand souci du détail qui fait que les heures deviennent élastiques, devant les planches.

L’auteur et dessinateur n’a pas fait les choses autrement dans ce projet-ci. Il y a mis tout son temps, tout son cœur. Mais son cœur, justement, avait un autre essentiel sur lequel garder le focus.

« Ma mère était malade. Un cancer. Elle s’est battue pendant un an... Ça relativise les choses, la maladie. Alors oui, ce n’était que de la BD.»

De la BD qui a fait sourire sa mère, au creux de ses dernières semaines à l’hôpital, cet automne.

« L’une de ses grandes tristesses, c’était de partir avant d’avoir pu voir le livre terminé. Il était imprimé, mais pas encore relié, parce qu’il faut laisser aux pages un temps de séchage. »

L’imprimeur a eu un geste beau, une impulsion de gentillesse qui fait doux au cœur.

« Quand ils ont su, pour ma mère, ils ont décidé d’assembler cinq albums en vitesse. Ils me les ont expédiés sans tarder. Expressément pour elle. Elle a pu en tenir un exemplaire dans ses mains avant de mourir. »

C’était en septembre. Yeux mouillés, voix qui flanche tout légèrement. Le moment était touchant. Son souvenir tout frais l’est encore.

La bonté, ça fait ça, ça remue. Et tout est dans tout, c’est un peu le thème de notre conversation autour de l’attendrissant Gaston. Parce que c’est un fin, un doux qui n’a pas de malice ni de mauvaises intentions.

L'une des planches signées Delaf et tirée de l'album Le retour de Lagaffe. (Jocelyn Riendeau/La Tribune)

« Je pense qu’on peut résumer en disant que c’est un pur, en fait. Un gentil gaffeur et antihéros qui était écolo avant son temps. Il n’a pas vraiment de défaut, sinon celui de n’être pas fait pour le travail qu’on lui demande de faire. Et peut-être aussi celui d’être en marge. »

Dans la marge, il y a souvent de la beauté, de la poésie, une fantaisie. Des choses indémodables, autrement dit, qui font qu’encore aujourd’hui, Gaston a sa place. Plus que sa place, même, peut-être.

« Est-ce que ça va rejoindre juste les vieux nostalgiques? Je ne sais pas, mais c’est une question que je me suis posée, bien sûr », exprime le bédéiste, qui a choisi de camper Lagaffe dans le même écrin temporel que celui où on l’a toujours connu. En se permettant des clins d’œil à notre époque via quelques références discrètes au futur (bonjour la pandémie et le iPhone).

« Il s’est passé tellement de choses entre les années 1980 et maintenant. Imaginer Gaston ici, aujourd’hui, ç'aurait été ouvrir la porte à une trahison de l’œuvre. »

L'une des pages de l'album Le retour de Lagaffe, écrit et illustré par Delaf. (Jocelyn Riendeau/La Tribune)

Pour autant, le propos n’apparaît pas désuet. Et c’est peut-être là la surprise. Ou le rappel, plutôt, que ce que dessinait Franquin à une autre époque, le commentaire social qu’il déposait entre les cases et les phylactères, il n’a rien perdu de sa pertinence.

« À travers Gaston, Franquin critiquait cette société dans laquelle on est constamment sous pression. Une société dans laquelle on ne prend plus le temps de vivre parce que c’est le travail qui passe avant tout, et que les loisirs, le rire, le bonheur sont toujours reportés. Gaston, lui, ne met pas le pied là-dedans. C’est ce qui fait sa force, ce qui le rend tellement attachant et humain. »

Et c’est aussi ce qui fait dire à Delaf qu’on a besoin de ce personnage-là, aujourd’hui encore. Pour le petit pas de côté qu’il ose faire, pour le regard oblique qu’il pose sur ce monde qui file à toute allure, pour son refus d’embarquer dans ce train-là.

« C’est un beau modèle et un beau message, tout ça, au fond. »

Et ça donne une BD qui fait du bien.

« En replongeant dans ce qui s'est écrit sur Franquin, je suis tombé sur cette phrase qu'il a dite: on ne se sent pas vieillir quand, pendant des dizaines d’années, on voit le même personnage qui lui ne change pas, et qui lui échappe au temps; c’est votre jeunesse qui continue et ça, ça a quelque chose de merveilleux. Ça résume exactement pourquoi j’ai fait l’album, ce rapport à l’enfance.» (Jocelyn Riendeau/La Tribune)

