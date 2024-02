Paris 2024: à qui appartiennent les Jeux olympiques?

À Paris, tout semble en place pour que le visiteur se fasse plumer jusqu’au dernier centime. Bon nombre d’hôtels ont doublé, voire triplé leurs tarifs habituels, entre le 26 juillet et le 11 août. Sur la plate-forme Airbnb, le prix moyen d’un studio voisine 727 $CA la nuit, pour la période fatidique!

Croyez-le ou non, le tarif du métro va (lui aussi) doubler durant les Jeux!

Faut-il aller à l’essentiel? Parler du coût prohibitif des billets pour assister aux épreuves sportives? Ô surprise, même le président de l’athlétisme mondial, Sebastian Coe, s’en est indigné.

Entre nous, «Lord» Coe n’a rien d’un anarchiste. En l’entendant s’inquiéter du prix des billets, plusieurs ressentaient un malaise. Un peu comme si l’on entendait le pdg de Saint-Hubert s’inquiéter pour le confort des poulets dans les rôtissoires!

Ça ne fait rien. Il y a quelques jours, le journal sportif L’Équipe a évalué le coût d’une visite consacrée aux Jeux, pour une famille de quatre personnes. Selon ces calculs, il faut compter un minimum de 11 600 $, pour cinq jours.

Le budget de L’Équipe se veut «raisonnable». Il comprend des billets pour assister à neuf épreuves, mais pas les plus coûteuses. À une exception près: les finales de l’athlétisme. Une petite folie qui coûte 1500 $, même en se contentant de sièges situés loin de l’action.

Dans ces conditions, vous comprendrez que le séjour planifié par L’Équipe n’inclut pas un billet pour la cérémonie d’ouverture, le 26 juillet, sur le bord de la Seine. Ici, les derniers billets disponibles valent 4000 $.

4000 $ pour assister à l’ouverture des Jeux? Une jolie somme, quand on sait que la moitié des Français gagnent moins de 3000 $ par mois.

Conclusion du New York Times. «Les Jeux de Paris ont promis de nous couper le souffle. Il faut constater que les prix tiennent déjà cette promesse.»

La mise en garde

Les vaches Highland miniatures, ça n’existe pas

Depuis la pandémie, l’intérêt envers les animaux de compagnie a explosé. En Amérique du Nord, des fraudeurs en profitent pour vous proposer d’adopter une vache Highland miniature. Sur les photos, les petits veaux poilus sont adorables. Ils ressemblent à des toutous moelleux. Le seul problème, c’est que les vaches Highland miniatures n’existent pas. Vous ne tarderez pas à le constater. Au bout d’un an et demi, votre nouveau copain pourrait peser jusqu’à 800 livres! Pas un éléphant sur le balcon, mais presque!

La calcul

— 160 millions $ : somme dépensée par Ron DeSantis, le gouverneur de la Floride, pour devenir le candidat du Parti républicain à l’élection présidentielle;

— 9 : nombre de délégués «pro DeSantis» choisis lors du caucus de l’Iowa, le seul auquel le gouverneur a participé avant son retrait de la course, le 21 janvier;

— 17,8 millions $ : Coût de revient de chaque délégué obtenu par M. DeSantis.

Le pourcentage

Proportion des années au cours desquelles Phil la marmotte, alias Punxsutawney Phil, prédit que l’hiver va se prolonger. À chaque 2 février, en Pennsylvanie, la tradition veut que si Phil aperçoit son ombre, l’hiver se prolonge un peu. Vérification faite, le degré de fiabilité de Phil ne dépasse pas celui du hasard. Mais de grâce, évitez d’en parler devant lui. Ses entraineurs disent que cela affecte terriblement son degré de motivation...

La tendance

Acheter une fraction de Picasso

Aux États-Unis, l’entreprise Masterworks propose d’acheter une petite fraction d’une toile de maître, comme on achète une action en Bourse. Grâce à elle, vous pouvez investir aussi peu que 20 $ dans une toile de Picasso qui vaut des millions. Apparemment, l’investissement aurait rapporté un rendement de 9 %, l’an dernier. Quant à savoir quel effet cette spéculation produira sur le monde de l’art, Masterworks n’en glisse pas un mot.

La lecture

220

Nombre de pages de la version 2024 du livre A Mom’s Guide to Disney World [Un guide de la maman à Disney World), qui prétend vous aider à planifier un voyage dans le monde merveilleux de Disney. Avec les années, la visite des parcs thématiques de Disney est devenue si compliquée qu’une petite industrie s’est mise en place pour conseiller le visiteur. On trouve même des cours en ligne pour répondre à des questions brûlantes du genre «comment éviter de faire la file?» Ou encore «quelle stratégie adopter en cas de pluie?»

Le prix

Entre 4500 $ et 10 000 $

Somme exigée par des «courtiers» liés aux services de renseignements égyptiens pour obtenir un permis de sortie de l’enclave de Gaza. Depuis des mois, le petit territoire palestinien est dévasté par une offensive militaire israélienne. Environ 50 % des bâtiments ont été endommagés ou détruits. Plus de 26 000 personnes ont trouvé la mort. Les Gazaouis sont coupés du monde. Seul un très petit nombre ont pu obtenir un permis de sortie «officiel»...

La durée

22 minutes

Temps durant lequel un condamné à mort a été secoué par des convulsions, après qu’on lui ait fait respirer de l’azote pur, le 25 janvier, dans un pénitencier de l’Alabama. L’un des témoins a décrit la scène comme «la pire chose» qu’il ait vue. Depuis des semaines, l’Alabama vantait l’inhalation d’azote pur comme «la méthode d’exécution la plus humaine». Dans la nature, l’azote n’est pas dangereux. Il constitue les trois quarts de l’atmosphère terrestre. Pour devenir mortel, il doit être inhalé sous une forme pure et concentrée, à l’aide d’un masque. L’inhalation du gaz empêche l’oxygène d’arriver au cerveau, un processus appelé «hypoxie à l’azote».

La citation

«[…] Comment allez-vous?»

Elmo, la marionnette rouge de l’émission pour enfants Sesame Street, dans un gazouillis lu par 177 millions de personnes sur X (anciennement Twitter), le 29 janvier. Le message a provoqué des millions de réponses d’internautes angoissés, qui tenaient à dire à quel point ils allaient mal. Elmo aurait été totalement dépassé par la tempête....

Question éclair

Le bernard-l’ermite appartient à une famille de crabes qui changent souvent de coquille, en «volant» celle des autres crustacés. Au cours des dernières années, des chercheurs constatent un changement étonnant dans les habitudes de ces crabes. De quoi s’agit-il?

a) Jusqu’à 25% des crabes renoncent à se trouver une coquille. Ils deviennent des «itinérants»;

b) À cause de la rareté des coquilles, les crabes conservent la même coquille de plus en plus longtemps;

c) Beaucoup de crabes partagent leur coquille avec un autre crabe. Ils deviennent colocataires;

d) La majorité des crabes entassent désormais de la nourriture dans leur coquille, comme s’ils faisaient des provisions;

e) Presque la moitié des crabes utilisent un «déchet» comme coquille. Ils raffolent des contenants de plastique.

Réponse: e)

La comparaison

— Taille maximale du Gigantopithèque, le plus grand primate ayant jamais foulé la surface de la Terre, disparu il y a 250 000 ans: 3 mètres [9 pieds et 10 pouces];

— Taille atteinte par le plus grand être humain de l’histoire, l’Américain Robert Wadlow, décédé en 1940, à l’âge de 22 ans: 2,72 mètres [8 pieds et 11 pouces].

En baisse

Nombre d’exploitations agricoles en France (1970-2020)

— En 1970: 1 587 600;

— En 2000: 663 800;

— En 2020: 387 957.

