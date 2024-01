Des canons à neige pour sauver l’Antarctique?

Ça suffit. Rira bien qui rira le dernier. Faut-il rappeler que la fonte des glaciers du continent antarctique s’accélère? Au risque de provoquer une augmentation catastrophique du niveau des océans?

Dans sa dernière édition, le Courrier international dresse une liste des projets scientifiques les plus fous… pour renverser la tendance. À défaut d’être réalistes, ils donnent une idée de la tâche à accomplir...

Dans un article de la revue Science Advances, des scientifiques allemands proposent l’installation de centaines de canons à neige au sommet des glaciers. Une entreprise colossale, qui supposerait le pompage de milliards de tonnes d’eau de mer. Sans oublier la construction de 12 000 éoliennes.

En tout, il faudrait enneiger un territoire ayant la superficie du... Costa Rica. Ou 265 fois l’Île d’Orléans, si vous préférez.

Un autre projet fou, publié dans la revue Nature, suggère la construction d’un mur de 100 mètres de hauteur. Ce dernier empêcherait l’océan de gruger la base sous-marine des glaciers. En particulier ceux de l’ouest du continent, qui semblent plus vulnérables.

Faute d’action, un scénario catastrophe pourrait se matérialiser vers 2150. Les glaciers de Pine Island et de Thwaites se mettraient à fondre 10 fois plus vite qu’à l’heure actuelle. De quoi faire augmenter le niveau des océans de quatre centimètres par année. Un mètre à tous les 25 ans.

Rendu à ce point, bon nombre de maisons en bord de mer se révéleraient aussi utiles qu’une lampe de poche fonctionnant à l’énergie solaire. Ou que l’installation d’un cendrier sur une motocyclette. Enfin, vous voyez ce que je veux dire...

Question éclair

Depuis 20 ans, en Italie, l’Église catholique voit d’un bon œil la vente d’un calendrier présentant des photos de prêtres jugés «beaux» et «séduisants». Quelle révélation éclabousse l’édition 2024 du Calendario Romano, alias le calendrier des «curés pin-up»?

a) Deux des «prêtres» photographiés sont en réalité des femmes;

b) Toutes les photos ont été créées par l’intelligence artificielle. Les prêtres n’existent pas;

c) Au moins trois prêtres posent le torse nu, ce qui est jugé inconvenant;

d) Plusieurs hommes photographiés ne sont pas des prêtres;

e) Dix des 12 prêtres apparaissent aussi sur un calendrier de beaux militants fascistes.

Réponse : d)

En hausse

30 centimètres

Augmentation moyenne de la largeur des véhicules vendus aux États-Unis, depuis 2013. Faites le calcul. Cela veut dire environ trois centimètres par année, en moyenne!

Question éclair

En Grande-Bretagne, l’opinion publique se passionne pour un chien, abandonné dans le stationnement d’un supermarché. Quel détail de l’affaire en fait sursauter plusieurs?

a) L’animal possédait six pattes;

b) L’animal était attaché à un gros sac contenant 28 lingots d’or;

c) L’animal semblait prononcer en jappant la phrase «Help Me» [Aidez-moi].

d) L’animal portait un collier auquel était attachée une petite note manuscrite : «Je suis végan»;

e) L’animal portait un manteau de fourrure de léopard évalué à 18 000 $.

Réponse : a) Depuis, le chien a subi une opération pour lui «retrancher» deux pattes.

La durée

72 ans

Temps qui s’est écoulé depuis que la vente d’alcool a été officiellement interdite, en Arabie saoudite. Le pays s’apprête à autoriser l’ouverture à Ryad d’un premier point de vente du liquide diabolique, mais seulement pour les diplomates «non-musulmans». En coulisses, on chuchote qu’il s’agit d’un prérequis pour que le pays puisse accueillir la Coupe du monde de soccer, en 2034.

Question éclair

En France, le président Emmanuel Macron déborde d’idées pour améliorer l’école publique. Pouvez-vous identifier DEUX mesures qu’il veut mettre à l’essai, dans une centaine d’écoles?

a) L’imposition d’un uniforme unique pour tous les élèves;

b) Le port d’un bonnet d’âne pour les cancres;

c) Les séances de gymnastique obligatoires, au milieu de la journée;

d) Les amendes imposées aux parents des élèves qui s’absentent sans raison valable;

e) L’apprentissage de l’hymne national, La Marseillaise, dès l’école primaire.

Réponses : a) et e). Si l’expérience est concluante, elle sera généralisée dès 2026.

La prédiction

2034

Si la tendance se maintient, c’est l’année au cours de laquelle la fortune d’un être humain atteindra pour la première fois 1000 milliards de dollars. Plus que le PNB actuel de la Suisse. Bien sûr, il serait injuste de dire que la lutte contre la pauvreté ne sert à rien. Sauf qu’au rythme où vont les choses, il faudra encore 229 ans pour en finir avec la pauvreté, à la grandeur de la planète. Alors, rassuré?

La tendance

Les cours de bonnes manières

Vos collègues de bureau se comportent comme une horde d’Ostrogoths? Ils laissent la cuisine collective dans un état indescriptible? Ils se promènent en sous-vêtements dans les couloirs? Ils ne savent plus dire bonjour? Ni merci? Aux États-Unis, plusieurs entreprises croient avoir trouvé la solution: le cours de savoir-vivre! Le secteur aurait même explosé, depuis la pandémie. Certaines formations s’étirent même durant six séances de trois heures! De quoi réviser jusque dans les moindres détails les règles de bienséance en vidéoconférence. Ou l’art de parler au téléphone. Sans oublier les judicieux conseils pour ne pas faire trop de bruit en mangeant. Un vrai assommoir. Et autant prévenir, ceux qui ne disent pas «Merci!» en sortant n’obtiennent pas la note de passage...

L’âge

192 ans

Âge approximatif d’une tortue des Seychelles nommée «Jonathan», qui habite sur l’île de Sainte-Hélène, située entre le Brésil et le continent africain. Elle est désormais considérée comme le plus vieil animal du monde. Né en 1832, Jonathan aurait été amené sur l’île en 1882. Il avait alors atteint l’âge respectable de 50 ans. Au moment de la naissance de Jonathan, la France était encore gouvernée par un roi, les États-Unis comptaient seulement 24 États et Louis-Joseph Papineau était le politicien le plus en vue du Québec, qui s’appelait encore le Bas-Canada.

La longueur

1500 kilomètres

Longueur des bouchons de circulation qui ont paralysé la Belgique, le 17 janvier, après la chute de 25 centimètres de neige. Si on les mettait bout à bout, ces bouchons totalisaient quasiment la distance entre Québec et Chicago...

La punition

12 ans de travaux forcés

Sentence imposée à deux adolescents de 16 ans de la Corée du Nord qui ont eu le malheur de regarder des vidéos contenant de la musique ou des films provenant de la Corée du Sud.

