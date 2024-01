Miroir, miroir, quelle ville est la plus congestionnée?

Depuis 2003, la mairie de Londres impose un tarif d’environ 25 $ pour circuler dans le centre-ville, durant la journée. Apparemment, cela ne suffit pas. L’automobile fait de la résistance. Chaque année, dans la grande région de Londres, le conducteur moyen passe 148 heures immobilisé dans le trafic. Sans compter les légers ralentissements.

Il n’y pas que Londres. Sur le Tomtom Traffic Index, Toronto vient au troisième rang sur un total de 387 villes. Montréal? 103e. Paris? 16e. Quant à la ville de Québec, elle occupe la 324e place. Derrière Canberra, en Australie. Juste devant Kitchener-Waterloo, en Ontario.

Bien sûr, on dira que le bouchon de circulation ne date pas d’hier. Dans l’espoir de réduire le trafic qui empoisonnait la vie des Romains, Jules César avait même interdit la circulation des chariots durant la journée!

De plus, le Tomtom Traffic Index ne dit pas tout. Par exemple, il n’inclut pas la ville de Lagos, au Nigeria, considérée comme la capitale mondiale du trafic. Si la tendance se maintient, les pessimistes affirment que Lagos deviendra la première ville du monde dont on ne pourra plus sortir en voiture. Trop congestionnée!

Pour s’échapper, il faudra utiliser un avion ou un hélicoptère!

Il y a quelques années, une journaliste de CNN avait mis huit heures pour traverser l’agglomération de Lagos en automobile, d’un bout à l’autre. Huit heures pour parcourir 50 kilomètres! Le croirez-vous? La circulation n’était pas vraiment pire que d’habitude. Une journée tranquille, en quelque sorte...

Sources: www.tomtom.com et cnn

Question éclair

Si les cinq personnes les plus riches de la planète dépensaient chacune un million $ par jour, combien faudrait-il de temps pour qu’elles dépensent toute leur fortune?

a) 101 ans;

b) 476 ans;

c) 1 345 ans;

d) 21 513 ans;

e) 53 ans.

Réponse : b)

Source : Inequality Inc., Oxfam.

(Felipe Dana/AP)

Le calcul

11

Nombre de fois que l’on pourrait remplir le Stade olympique de Montréal avec les 20 millions de tonnes d’eau que la calotte glaciaire du Groenland perd à toutes les heures, en moyenne.

Sources: Nature et nasa.gov

Question éclair

En Grande-Bretagne, un photographe amateur a surpris une souris qui faisait une chose étonnante dans son jardin. De quoi s’agit-il?

a) Chaque nuit, elle rangeait dans un cabanon les objets qui trainaient;

b) Le soir, elle s’installait derrière une fenêtre pour regarder la télévision;

c) Elle jouait au jeu de tic-tac-toe dans le sable;

d) La nuit venue, elle ramassait un bâton pour taper sur une casserole;

e) Elle soulevait des légumes à répétition, comme si elle faisait de l’haltérophilie.

Réponse : a)

Source: The Guardian

La durée

701 jours

Temps durant lequel la ville de New York n’a pas enregistré la moindre accumulation de neige. Une première depuis que l’on compile ce genre de statistiques. La période sans neige, qui avait commencé le 13 février 2022, a pris fin le 16 janvier.

Source : The New York Times

En baisse

280

Nombre d’églises qui ont été démolies, à travers le Québec, depuis 2003. Selon Luc Noppen, un historien de l’architecture, 2000 églises seraient menacées «dans un avenir très rapproché».

Source: Le Devoir

(goodween123/123rf)

En hausse

Consommation annuelle d’avocats par un Américain, en moyenne :

— En 1980: 0,6 livre [0,27kg];

— En 2020: 9 livres [4,08kg].

Source: US Department of Agriculture, Economic Research Service

Le prix

44 000 $

Somme qu’il faut débourser pour être inhumé non loin de la tombe du philosophe Karl Marx, dans le cimetière de Highgate, à Londres. Le cimetière, longtemps connu pour sa «surpopulation», vend désormais les emplacements situés près de la tombe de l’un des pères du mouvement communiste mondial. Il semble que plusieurs banquiers chinois auraient déjà réservé leur place. S’il revenait parmi nous, les farceurs disent que le philosophe Marx ne manquerait pas de s’écrier: «Prolétaires du monde entier, excusez-moi!»

Source : Courrier international

(Éric Guay/AP)

Le sondage

47%

Proportion des électeurs américains qui se disent d’accord avec l’affirmation de Donald Trump voulant que les immigrants illégaux «empoisonnent le sang» des États-Unis.

Source: CBS News/You Gov

Question éclair

Parmi les inventions qui suivent, une seule n’était PAS proposée au Consumer Electronic Show 2024 (CES), qui vient de se terminer à Las Vegas. Pouvez-vous l’identifier?

a) Un miroir qui vous renseigne instantanément sur votre état de santé mental;

b) Un taxi volant de quatre places, capable de circuler à 193 km/h;

c) Un appareil qui prévoit à quel moment vous aurez envie de faire pipi;

d) Une télévision dont l’écran est transparent lorsqu’il est éteint;

e) Une crème glacée qui ne fond jamais et qui donne l’illusion de manger quelque chose de très froid.

Réponse: e)

Source: Smithsonian Magazine

(Sergei Grits/AP)

Question éclair

L’armée britannique peine à recruter de nouveaux soldats. Pour regarnir ses rangs, elle annonce que les critères de sélection seront assouplis. Quelles catégories de personnes seront désormais jugées «aptes au service»?

a) Les asthmatiques et les gens qui ont des tatouages sur les mains ou sur le cou;

b) Les itinérants et les claustrophobes;

c) Les unijambistes et les surdoués;

d) Les analphabètes et les gens souffrant d’une allergie grave aux arachides;

e) Aucune de ces réponses.

Réponse : a)

Source: The Telegraph

Le chiffre

5

Nombre de référendums organisés pour déterminer le statut politique de Porto Rico, depuis 1967. Lors des trois derniers (2012, 2017 et 2020), la majorité des électeurs se sont prononcés pour que l’île devienne le 51e État américain. Sans trop de succès.

Source: Radio-Canada

Pour réagir à cette chronique, écrivez-nous à opinions@lesoleil.com. Certaines réponses pourraient être publiées dans notre section Opinions.