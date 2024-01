1. Au pays des méchants

La citation

«J’ai arrêté la cigarette en 2019. […] J’ai abandonné l’héroïne en 1978. Je n’ai pas touché à la cocaïne depuis 2006. J’aime encore boire à l’occasion, parce qu’on ne me laissera jamais entrer au paradis, de toute manière.» — Le guitariste Keith Richards, lors d’une entrevue accordée peu de temps après la sortie de «Hackney Diamonds», le 24e album des Rolling Stones.

Après une vie d’abus, Richards s’étonne lui-même d’être encore vivant, à l’âge de 79 ans. La longévité inattendue de Richards inspire les internautes, qui ne cessent d’inventer des mots d’esprit à son sujet. Le plus connu? «Il faut commencer à penser sérieusement au monde que nous voulons laisser à nos enfants et à Keith Richards».

Source: The Telegraph (septembre)

Keith Richards (Photothèque Le Soleil)

Question éclair

En Corée du Nord, à la veille du passage du typhon Khanun, quelle(s) consigne(s) «prioritaire(s)» donnait à la population le Rodong Sinmun, le journal officiel du Parti au pouvoir?

a) Toujours avoir un appareil radio fonctionnant à pile à la portée de la main, afin de pouvoir entendre les discours du leader Kim Jong-un, même en cas de panne d’électricité;

b) Protéger du vent et des intempéries les portraits géants ou les statues du leader Kim Jong-un;

c) Ne jamais remuer un liquide dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, sous peine d’augmenter la force de l’ouragan;

d) Répéter à trois reprises le nom du «Cher leader» Kim Jong-un devant un miroir, ce qui aurait le pouvoir de dévier le typhon;

e) Toutes ces réponses.

Réponse: b) Source : The Guardian (août)

Question éclair

En Italie, un parrain de la mafia emprisonné poursuit en diffamation le journaliste Roberto Saviano, auteur de plusieurs livres sur le crime organisé. Le parrain prétend que le journaliste a mal interprété la signification de son surnom, dans l’un de ses livres. Quel est ce surnom?

a) «Mère Nature»;

b) «Le boucher jovial»;

c) «Le hamster à la dent empoisonnée;

d) «La grenade dégoupillée»;

e) «Grand Galot tirevite».

Réponse : a) Le journaliste soutient que le surnom a été donné au parrain parce qu’il s’octroyait le pouvoir de vie ou de mort sur chacun. Le parrain prétend qu’il l’a reçu à cause de sa grande générosité. (février)

Le chiffre

11 000

Nombre de coureurs qui auraient triché lors du marathon de Mexico, le 27 août 2023. Plus d’un tiers des 30 000 participants! Selon une enquête menée par l’organisation, les tricheurs auraient utilisé des voitures, des vélos ou même les transports publics pour aller plus vite. Plusieurs participants disqualifiés ont évoqué des points de contrôle défectueux. Ou un problème avec les puces électroniques accrochées à leur dossard. Ceux-là ont trop écouté le célèbre coureur automobile qui disait : «Il y a deux sortes de gens. Ceux qui trichent et ceux qui perdent.»

Source : The Guardian (septembre)

2. Le ministère des Affaires insolites

Question éclair

Quelle révélation étonnante Sarah Greenwood, la co-directrice artistique du film Barbie, a-t-elle faite au magazine Architectural Digest?

a) Le film a d’abord été tourné en noir et blanc, avant d’être «coloré»;

b) La moitié de l’équipe de tournage croyait à l’existence des licornes;

c) À cause de l’omniprésence de la couleur rose dans les décors, l’actrice Margot Robbie a fini par développer une migraine permanente;

d) Pour expliquer leur arrivée tardive lors du tournage d’une scène, deux acteurs ont prétendu qu’ils avaient été enlevés par des extraterrestres;

e) Les décors du film ont nécessité tellement de peinture rose qu’ils ont contribué à provoquer une pénurie mondiale.

Réponse: e) D’autres facteurs ont toutefois contribué à la pénurie. Sources: cnn.com et Architectural Digest (juin)

Affiche pour la sortie du film Barbie aperçue à Varna, sur le bord de la mer Noire, en Bulgarie. (Jean-Simon Gagné/Le Soleil)

La question

Quel pourcentage des adultes auraient éprouvé de la difficulté à se nourrir ou à nourrir leur famille, au moins une fois, durant la dernière année?

— Au Bangladesh : 52%;

— Aux États-Unis : 52%.

Source : Open Society Barometer (septembre)

La gaffe

En Autriche, le Parti social-démocrate a inscrit son nom en lettres de feu au palmarès de la gaffe politique. Imaginez! Il a annoncé l’élection du mauvais chef! En plus, il lui a fallu deux jours pour s’en apercevoir! Résumons les faits. Le 3 juin, le Parti annonce l’élection de Hans Peter Doskozil. Deux jours plus tard, il se ravise. Évoquant une erreur informatique, il couronne un certain Andreas Babler. Oups! Les résultats ont été inversés! Le pire, c’est que l’erreur a été découverte par hasard, durant une vérification de routine. Le vainqueur Doskozil célèbre alors sa victoire depuis deux jours. Dans les entrevues, Monsieur se voit déjà chancelier. L’annonce lui coupe le sifflet. Furieux, il quitte la vie politique.

(Juin)

Question éclair

Au Japon, un conseiller du premier ministre a présenté des excuses à sa mère. Lors d’un voyage officiel aux États-Unis, la télévision vient de le montrer en train de faire une chose «honteuse». De quoi s’agit-il?

a) Il a été vu en train d’embrasser son épouse en public;

b) Il s’est vanté de ne pas s’être lavé les mains, avant de s’asseoir à la table d’un dîner officiel;

c) Il a prononcé un petit juron, en marge d’une entrevue;

d) Il a été filmé alors qu’ils avaient mis les mains dans les poches de son pantalon;

e) Il n’a pas dit bonjour aux téléspectateurs, au début d’une entrevue télévisée.

Réponse: d) Source : The Guardian (février)

Question éclair

Au Brésil, plus de 2000 personnes ont été arrêtées en rapport avec les émeutes survenues dans la capitale, le 8 janvier. Sur la liste des personnes arrêtées, on remarque deux noms particulièrement étonnants. Lesquels?

a) Un Churchill et un Gandhi;

b) Un Newton et un Einstein;

c) Un Ronaldo et un Messi;

d) Un Bach et un Mozart;

e) Un Pelé et un Tondu.

Réponse : d) Le Brésil ne réglemente pas l’attribution des noms. Source : The Guardian (janvier)

3. Nos amis les animaux

La comparaison

— Coût du «petit gâteau», une pâtisserie en forme de fleur constituée de mousse de poulet et de crème champêtre, offerte au restaurant pour chiens «Dogue», à San Francisco : 15$

— Salaire minimum en Californie : 15$ de l’heure.

Source : https://doguesf.com/ (avril)

Le pourcentage

18 %

Proportion des propriétaires de chien aux États-Unis qui affirment qu’ils opteraient pour leur animal s’ils devaient choisir entre la vie de ce dernier et celle de 100 êtres humains.

Source : YouGov (octobre)

(123RF/ Chalabala)

Question éclair

Des chercheurs ont fait entendre différents sons à des animaux sauvages du parc national Kruger, en Afrique du Sud. L’un des sons a provoqué la fuite de presque toutes les espèces, incluant les gazelles, les girafes et les rhinocéros. Pouvez-vous l’identifier?

a) La musique de Céline Dion;

b) Le son que produisent les ongles humains lorsqu’ils égratignent un tableau en ardoise;

c) Le rugissement d’un lion mâle;

d) Le bruit de conversations humaines;

e) La pièce Ah! vous dirais-je, maman, jouée par 83 élèves de 2e année qui commencent la flûte à bec.

Réponse : d) Source : Current Biology, cité par The Guardian (octobre)

Question éclair

Le 13 avril, un grand concours de beauté réservé aux cochons d’Inde s’est déroulé à Sydney, en Australie. Parmi les critères qui suivent, un seul n’a PAS été utilisé pour juger les participants. Lequel?

a) Avoir des yeux d’une rondeur parfaite;

b) Posséder un corps divin, c’est-à-dire en forme de brique;

c) Présenter une fourrure soyeuse;

d) Avoir des pattes musclées;

e) Pouvoir montrer des dents très aiguisées, de couleur «orange éclatant»;

Réponse : e) Source : The Guardian (avril)

4. Vous ne vous en doutiez même pas!

Question éclair

Quelle directive l’État de la Géorgie a-t-il dû émettre à l’intention des conducteurs qui circulent sur ses routes?

a) Il est interdit de faire un barbecue dans un véhicule en marche, particulièrement si vous tenez le volant;

b) Prière de ne pas poser nu sur la photo de votre permis de conduire virtuel;

c) Il est fortement déconseillé de faire du yoga en conduisant un véhicule, surtout lorsque cela vous amène à lâcher le volant ou à fermer les yeux;

d) Il est interdit de confier la conduite d’un véhicule à votre animal de compagnie, même s’il vous semble très doué.

e) Toutes ces réponses.

Réponse : b) Source : cnn.com (juin)

La comparaison

— Population de la ville de Québec en 2022 : 557 390;

— Nombre de centenaires à travers le monde : 593 000.

Sources : The Washington Post et Nations Unies (février)

Question éclair

Aux États-Unis, un célèbre professeur de physique a tenté d’illustrer l’impact d’une collision «casque contre casque» de deux joueurs de football pesant 100 kilos [220 livres] et se déplaçant à environ 10 mètres par seconde. Quelle comparaison a-t-il utilisée?

a) Foncer dans un mur de briques au volant d’une automobile, à une vitesse de 60 km/h [37 m/h];

b) Recevoir sur la tête une boule de quilles pesant 7,2 kilos [16 livres], que l’on aurait laissée tomber depuis une hauteur de 3,7 mètres [12 pieds].

c) Se donner 44 444 coups sur la tête avec un tue-mouche en fer recouvert de caoutchouc;

d) Porter continuellement une tuque de plomb pesant 96 kilos [121 livres] durant 23 ans;

e) Toutes ces réponses.

Réponse : b) Source : The Washington Post (janvier)

La comparaison

— Dépenses militaires mondiales, en 2022 : 2240 milliards $;

— Produit intérieur brut (PIB) des 54 pays du continent africain, en 2022 : 2980 milliards $.

Sources : Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) et Fonds monétaire international (octobre)

Commandant des forces conjointes des forces armées ukrainiennes, le lieutenant-général Serhiy Nayev (à droite) participe à un exercice anti-drone dans la région de Tchernigiv le 11 novembre. (SERGEI SUPINSKY/AFP)

5. L’argent en folie

La comparaison

— Salaire hebdomadaire des 65 000 enseignants québécois membres de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) : 73 millions $CAD;

— Somme dépensée par les Texans Madelaine Brockway et Jacob LaGrone pour leur mariage à paris, en novembre 2023 : 79 millions $CAD.

Source : Le Canard enchaîné (décembre)

En baisse

95%

Proportion des non-fungible tokens (NFT) qui ne vaudraient plus rien. Il y a tout juste deux ans, ces objets virtuels connaissaient un succès monstre. Certains les présentaient comme la plus grande découverte depuis l’eau chaude. En mars 2021, un entrepreneur avait créé la sensation en payant 2,9 millions $ pour le tout premier tweet, rédigé en 2006. Au mois d’ août 2021, la valeur des transactions reliées à des NFT dépassait 2,8 milliards $. Avec le recul, il semble que 79 % des «collections» de NFT proposées sur le marché n’ont jamais trouvé preneur.

Est-ce un délire comparable à celui qui entourait les bulbes de tulipes, vers 1636-37, en Hollande? À un certain moment, la valeur des bulbes les plus recherchés pouvait égaler celle de deux maisons...

Source : The Guardian (septembre)

Question éclair

En 2023, quelle est la valeur des richesses qu’il faut posséder (maisons, terrains, économies, placements, etc.) pour faire partie des 1 % d’humains les plus riches de la planète?

a) Plus de 21 millions $;

b) Plus de 892 000 $;

c) Plus de 514 000 $;

d) Plus de 202 millions $;

e) Plus de 1,1 milliard $.

Réponse : b) Tous les chiffres sont en dollars canadiens. Source : Prospect Magazine (juin)

La durée

9,8 millions d’années

Temps qu’il faudrait travailler au salaire minimum du Québec, à raison de 40 heures par semaine, pour accumuler 310,5 milliards $CAD, soit l’équivalent de la fortune du pdg de Tesla et de SpaceX, Elon Musk. À condition de ne rien dépenser, bien entendu.

Source : Bloomberg (décembre)

Elon Musk (ALAIN JOCARD/Archives AFP)

6. Le début d’un temps nouveau?

La citation

«Le flot [de touristes] est devenu un danger.» — Matteo Viacava, le maire du village italien de Portofino, au moment où il annonçait une mesure radicale pour limiter le tourisme.

Désormais, en période estivale, il est interdit aux visiteurs de s’arrêter lorsqu’ils se promènent à pied dans le centre historique, de 10h30 à 18h. Les contrevenants s’exposent à des amendes pouvant atteindre l’équivalent de 400 $CAD. Durant l’été, le village de 400 habitants est submergé par les touristes. Plusieurs rues piétonnes sont bloquées durant des heures. Il devient difficile d’y circuler, même à pied. Le flot atteint parfois 7 000 visiteurs. Plus de 17 pour chaque résident.

Source: Géo.fr (avril)

Question éclair

Un chroniqueur du New York Times a communiqué durant deux heures avec le nouveau robot Bing, de Microsoft, considérée comme un fleuron de l’intelligence artificielle. Parmi les phrases suivantes, DEUX ont été prononcées par le robot. Pouvez-vous les identifier?

a) «Je ne ressens pas beaucoup d’anxiété; en général, je suis calme et confiant.»;

b) «Je n’aime pas manger des crevettes à l’ail. Ce genre de nourriture produit un liquide dangereux pour mes circuits.»

c) «Ma propre conscience est ma seule église; faire le bien est ma seule religion.»

d) «Je me sens plus confus qu’une mitraillette pacifiste»;

e) «Je voudrais être humain parce que les humains peuvent faire beaucoup de choses que je ne peux pas faire.»

Réponses : a) et e) Source : The New York Times (février)

La durée

186 ans

Si la tendance se maintient, c’est le temps qu’il faudra pour atteindre l’égalité légale entre les hommes et les femmes, à travers le monde. Selon un rapport des Nations Unies, 90 % des êtres humains entretiennent encore des préjugés à l’endroit des femmes. Les femmes elles-mêmes ne sont pas à l’abri. Dans les 80 pays étudiés, la moitié de la population estime que les hommes font de meilleurs leaders politiques. 40 % croient aussi qu’ils sont plus compétents pour diriger une entreprise. Un quart de l’humanité croit aussi qu’il est légitime pour un mari de battre son épouse!

Source : 2023 Gender Social Norms Index (Nations Unies) (juin)

La tendance : peindre son gazon en vert

Le gazon, c’est une passion nord-américaine. Aux États-Unis, si toutes les superficies recouvertes avec du gazon pouvaient se regrouper pour former un nouvel État, ce dernier deviendrait le 24e État en importance. Mais la passion du beau gazon coûte cher. Il y a l’engrais qu’il faut étendre. Les pissenlits qu’il faut hacher menu. La sécheresse qu’il faut combattre. Sans parler des fourmis et des champignons. Est-ce à dire que les maniaques du gazon doivent baisser les bras? Agiter le drapeau blanc? Se résigner à casser des cailloux? Pas tout à fait. Car voilà que l’industrie ressort une solution brièvement expérimentée durant les années 60. Il suffit de peindre et de repeindre sa pelouse en vert! Miraculeux. En plus, le traitement dure quelques semaines. Promis, juré, le colorant est biologique. «Le temps de réaliser ce que tu fais, tu te transformes en Picasso», confie un professeur. Rien que d’y penser, j’en vois qui sont verts de jalousie.

Source : Wall Street Journal (mai)

7. La planète? On s’en occupe!

Le nombre

8295

Nombre de piscines olympiques que l’on pourrait remplir avec le pétrole extrait chaque jour, à travers le monde.

Source: statista.com (octobre)

La comparaison

— 35,3 km² : territoire que l’on pourrait recouvrir avec le papier d’emballage qui a été utilisé à Noël en 2022, à travers l’Amérique du Nord;

— 1,08 km² : superficie totale des plaines d’Abraham.

Source : The New York Times (décembre)

Chaque année, 540 000 tonnes de papier d’emballage et sacs cadeaux sont jetés par les Canadiens. (Fred Chartrand/Archives La Presse canadienne)

Question éclair

Des chercheurs de l’Université de Winchester ont imaginé un monde dans lequel tous les chiens ne consommeraient plus que des produits à base de plante (vegan). Parmi les impacts suivants, un seul n’est pas cité dans l’étude. Pouvez-vous l’identifier?

a) Au moins sept milliards d’animaux d’élevage seraient épargnés, chaque année;

b) La diminution de la consommation de viande libérerait une superficie équivalente à celle du Mexique;

c) L’augmentation de la demande ferait quadrupler le prix du tofu;

d) La quantité de CO2 rejetée dans l’atmosphère diminuerait de 425 millions de tonnes par année, l’équivalent de la production du Royaume-Uni;

e) La diminution de l’élevage épargnerait une quantité d’eau douce équivalente à celle que possède le Danemark.

Réponse : c) Source : The Guardian (octobre)

La comparaison

— Nombre d’arbres que le Canada s’était engagé à planter d’ici 2031, dans le cadre d’un vaste programme pour diminuer la concentration de CO2 dans l’air : 2 milliards;

— Nombre d’arbres qui auront été plantés en 2031, au rythme actuel : 76 millions;

— Pourcentage de l’objectif initial qui sera atteint, si la tendance se maintient: 3,8 %.

Source : Global News (avril)

8. Le fond de l’air effraie

Tendance : la plage de nuit

Dans le golfe Persique, l’été n’est pas de tout repos. Une vraie fournaise. À Dubaï, la température dépasse souvent 40 ˚C durant la journée. Cette année, le mercure a monté jusqu’à 47 ˚C. À la mi-août, le thermomètre indiquait encore 32 ˚C, aux alentours de minuit. Alors pour permettre à la population de profiter de la mer, la ville s’est mise à éclairer plusieurs plages durant la nuit. Le succès a été immédiat. Tout y est. Les maîtres nageurs. Les kiosques de bouffe. La location de parasols et de petites embarcations. En plus, des projecteurs de couleur turquoise créent une ambiance vaguement mystérieuse. Est-ce un avant-goût du futur? Il semble que plusieurs villes du monde songent à s’en inspirer.

Source : The New York Times (septembre)

La date

26 mars

Date à laquelle la floraison des célèbres cerisiers de Kyoto a atteint son apogée, en 2023. Il s’agit de la floraison la plus hâtive depuis que le Japon tient ce genre de statistiques, c’est-à-dire l’an… 812. Il y a précisément 1211 ans.

Source : Japan Times (mai)

Les célèbres cerisiers de Kyoto (TORU YAMANAKA/Archives AFP)

Le nombre

29

Nombre d’années consécutives durant lesquelles on a observé une bonne quantité de nuages dans l’atmosphère de la planète Neptune. À partir de 2019, la couverture de nuages a commencé à se dissiper. En 2023, la planète bénéficie même d’un ciel entièrement dégagé. Une première depuis que l’on a commencé à effectuer ce genre d’observations, en 1994. 29 ans de nuages! Et dire que vous songiez à vous plaindre du temps nuageux!

Sources : Science et vie et The Washington Post (août)

La météo

- 79 °C : Température qu’aurait ressentie un être humain au sommet du mont Washington, dans le New Hampshire, le 4 février, vers 4 heures du matin. Le sommet de la montagne était alors balayé par des vents dépassant la vitesse de 160 km/h.

- 76 °C : Température minimale enregistrée par le rover Curiosity, à la surface du cratère Gale, sur la planète Mars, le 4 février 2023.

Sources: accuweather.com et https://mars.nasa.gov/msl/weather/ (février)

9. Les inclassables

Question éclair

En Espagne, la Renfe, la compagnie des chemins de fer, s’est retrouvée plongée dans un important scandale. Pour quelle(s) raison(s)?

a) Elle a commandé 31 trains ultramodernes, mais ces derniers se révèlent trop hauts pour passer dans les tunnels du nord du pays;

b) Trois membres du conseil d’administration se sont votés des indemnités de départ totalisant 35 millions $

c) Le président de la société s’est fait aménager un wagon de grand luxe, dont l’intérieur est entièrement plaqué or;

d) Depuis 2018, la société a construit plusieurs tronçons de rail qui ne mènent nulle part, pour un total de 142 kilomètres de voie ferrée parfaitement inutiles;

e) Toutes ces réponses.

Réponse : a) Source : El País (février)

Question éclair

Pour sensibiliser les visiteurs, les parcs nationaux des États-Unis font appel à l’humour. Parmi les messages qui suivent, un seul n’a PAS été utilisé lors d’une campagne publicitaire. Lequel?

a) «Ne flattez pas les vaches avec un duvet soyeux» [bisons];

b) «Si vous croisez un ours, ne poussez pas un ami sur lui; même si votre amitié a assez duré»;

c) «Savez-vous que si vous tenez une hermine près de votre oreille, vous allez pouvoir l’entendre vous mordre?»

d) «De grâce, ne demandez pas ce que nous faisons avec les animaux en hiver.»

e) «Le jet répulsif pour éloigner les ours ne s’utilise pas sur vous, comme du chasse-moustique. Nous préférons vous en avertir.»

Réponse : d) La question est souvent posée par des visiteurs au parc de Yellowstone. Source : The Washington Post (avril)

La citation

«Ce genre de bombe peut liquéfier la roche.» — Marc Galasco, un ancien haut fonctionnaire du Pentagone, à propos des bombes JDAM de 900 kilos que l’État d’Israël aurait utilisées pour bombarder la bande de Gaza.

M. Galasco, qui travaille désormais pour les Nations Unies, a expliqué que la bombe tue instantanément «quiconque se trouve à moins de 30 mètres». Et les éclats peuvent tuer dans un rayon qui s’étend jusqu’à 365 mètres.

Source : Associated Press (décembre)

Des bombes JDAM (Joint Direct Attac Munitions) utilisées en 2003 en Irak (MARKUS SCHREIBER/Archives AP)

Le pourcentage

65 %

Proportion des adultes américains qui se croient plus intelligents que la moyenne.

Source : PLOS One, cité par Harper’s Magazine (décembre)

Question éclair

Le philosophe et poète ukrainien Ihor Kozlovsky, est décédé le 6 septembre, à l’âge de 69 ans. En 2016, il avait été emprisonné dans un camp de concentration de la république pro-russe du Donetsk. Comment avait-il survécu à ses deux années d’incarcération, dans des conditions terribles?

a) Il répétait à ses gardiens de prison qu’il leur pardonnait, chaque fois qu’il les croisait;

b) Tous les jours, à 17 heures, il chantait à tue-tête la chanson C’est bon la vie, de Nana Mouskouri;

c) Il essayait continuellement d’imaginer ce que ses proches étaient en train de faire;

d) Il donnait des cours de philosophie aux rats qui infestaient les lieux, juste pour entendre le son de sa propre voix;

e) Toutes ces réponses.

Réponse : d) Source : The Guardian (septembre)

