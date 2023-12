26 raisons d’aimer ou d’haïr le père Noël

Le père Noël et ses lutins issus de la diversité photographiés lors du plus récent défilé de Thanksgiving, à New York. (STEPHANIE KEITH/Getty Images via AFP)

A comme Adultes

Ils sont fous ces adultes! Ils répètent qu’ils ne croient pas au père Noël. Mais cela ne les empêche pas de lui prêter toutes sortes d’intentions. Aux États-Unis, 24 % croient qu’il vote en faveur des démocrates. À l’inverse, 19 % jugent qu’il penche plutôt en faveur des républicains!

Sérieusement, 85 % des Nord-Américains estiment qu’ils se retrouveraient sur la liste des «enfants sages» du père Noël. (1) Vous n’êtes pas du nombre, au moins?

B comme Bûcher

Le 23 décembre 1951, des prêtres français décident d’en finir avec le père Noël. Ils le brûlent en effigie devant la cathédrale de Dijon! À travers toute la France, «l’exécution» provoque un scandale. Pour calmer les esprits, le maire de Dijon ressuscite le père Noël dès le lendemain. Ce dernier n’a fait qu’un aller-retour au paradis! (2)

C comme Coca-Cola

Un mythe tenace veut que le père Noël ait été créé par Coca-Cola. Il n’en est rien. Dès les années 1820, des images montrent le père Noël habillé en rouge. Le tournant survient en 1862, lorsque l’américain Thomas Nast le dessine sous la forme d’un gros monsieur souriant, tout de rouge vêtu.

À noter que Nast s’inspire de sa propre figure joufflue, avec une barbe blanche. De son gros bedon, aussi! Le premier père Noël, c’est un peu lui! (3)

Le père Noël dessiné par Thomas Nast en 1862 (Wikimedia Commons)

D comme Déguisement

Selon des statistiques récentes, 15 % des adultes nord-américains se sont déjà déguisés en père Noël. Mine de rien, cela représente plus de 50 millions de personnes. Ceux-là seront ravis d’apprendre que le record de vitesse pour enfiler un habit de père Noël a été battu le 1er mai 2023. Il s’établit à 24,18 secondes… incluant les bottes.

E comme Enfant Jésus

Au Québec, l’Église catholique a longtemps regardé le père Noël avec suspicion. Et pour cause! Jusqu’aux années 1900, c’est l’Enfant Jésus qui apportait les cadeaux! Le père Noël lui a volé sa place! Il faut dire que l’Enfant Jésus l’a un peu cherché. Dans les récits, il était souvent accompagné par le Père Fouettard, qui ne se gênait pas pour frapper les enfants turbulents! (4)

F comme Futur

En 2017, un organisme fédéral s’est amusé à prédire les tendances du futur en utilisant le père Noël. Dans leur scénario, le père Noël utilise l’intelligence artificielle pour dresser sa liste des enfants sages. Ses cadeaux sont livrés par un traîneau sans conducteur. Même à distance, le héros high tech ne laisse rien au hasard. Un drone imite le bruit de ses pas sur les toits. Si jamais un enfant se réveille, un hologramme de lui-même apparaît aussitôt.

Le père Noël de l’avenir déménage son usine de jouets au pôle Sud, en prévision de la disparition des glaces sur l’océan Arctique. Ah, oui! J’oubliais. Il empoche aussi 2 milliards $ en spéculant sur le Bitcoin. Il se paye des vacances à Noël, en compagnie de mère Noël et des lutins. (5)

G comme Grand-Père Gel (Ded Moroz)

Le père Noël russe, appelé le Grand-Père Gel, revient de loin. En 1928, le gouvernement soviétique interdit ce scélérat, allié «des «prêtres» et des «riches». Ça ne dure pas. Le Grand-Père Gel est ramené dès 1937. Sauf qu’il se distingue du père Noël «capitaliste». Il distribue ses cadeaux le 1er janvier. De plus, il s’habille en bleu ou en blanc. (6)

«Le chétif père Noël occidental ne lui va pas à la cheville,» pourra s’écrier un maire de Moscou.

Ded moroz, ou Grand-Père Gel, version soviétique du père Noël occidental (Wikimedia Commons)

H comme Haine

Dans son livre Hourra pour Santa Claus!, le sociologue Jean-Philippe Warren dresse une liste des meilleures insultes réservées au père Noël, au fil des ans. «Pseudo-distributeurs d’étrennes». «Vieux pantin ensaucissonné». «Être hybride, mi-homme, mi-singe». «Clown à la tournure païenne». On dit que l’avantage de la célébrité, c’est qu’elle permet de se constituer des ennemis de première catégorie.

I comme Innovation

La dernière innovation du père Noël remonte à 1939, avec l’adoption de Rudolph, le renne au nez rouge. On ne parle même pas de la musique de Noël. Selon l’ASCAP, l’organisation qui gère les droits d’auteurs aux États-Unis, le répertoire s’est pétrifié. Sur les 20 chansons les plus diffusées, deux ont été composées après 1959. Aux États-Unis, durant la semaine du 8 au 14 décembre 2023, la chanson All I Want for Christmas Is You a joué 24,1 millions de fois à la radio. Plus de 143 000 fois à l’heure! (7)

J comme «Je n’en peux plus!»

La période des Fêtes représente un marathon pour ceux qui travaillent dans les commerces. Heures interminables. Course continuelle. Clients excédés. Ça ne date pas d’hier. Un texte de La Presse du 27 décembre 1909 dénonce la situation. «Debout tout le jour, sans pouvoir prendre un seul instant de repos [… les vendeuses] devront se tenir à la disposition de la clientèle affairée. Qui pourrait compter tous les pas qu’elles feront d’un rayon à l’autre du magasin dans une journée de 12 ou 15 heures?»

K comme Kitsch

Le troisième vendredi de décembre est devenu la journée officielle des chandails de Noël laids. Une tradition. Bien sûr, les puristes diront qu’il ne faut pas confondre le laid et le kitsch. Mais ceux-là n’ont jamais vu le nouveau chandail permettant d’allaiter facilement son bébé. Le vêtement possède des ouvertures pour dégager les seins. Lorsque l’enfant a bu, on recouvre chaque mamelon avec une guirlande verte et un pompon rouge. Parions que même bébé hurle de peur!

L comme Lettres

Chaque année, grâce à la complicité des Postes, des enfants du monde entier écrivent des lettres au père Noël. Certaines brisent le coeur. D’autres font sursauter. Il y a quelques années, la lettre d’un petit garçon de Tampa a fait le tour du monde. Il demandait en cadeau «20 fusils à plomb pour commencer une révolution». Plus récemment, la lettre «stratégique» d’une fillette est devenue virale. «Cher père Noël, écrit-elle. Afin de ne pas t’en dire plus que le strict nécessaire sur mon comportement, j’aimerais savoir ce que tu sais déjà sur moi.»

M comme Mensonge

En moyenne, les enfants arrêtent de croire au père Noël vers l’âge de 9 ans. Après, les choses se compliquent. Plusieurs se sentent trahis. Du coup, 31 % font encore semblant d’y croire, durant un certain temps. Peut-être pour mentir à leur tour aux parents? (8)

Comment les enfants apprennent-ils la vérité? Beaucoup racontent qu’ils se sont levés durant la nuit et qu’ils ont surpris les parents en train de manger les friandises mises de côté pour le père Noël. Une erreur de débutant!

N comme NORAD

Le 24 décembre 1955, dans un journal du Colorado, une publicité de la compagnie Sears dévoile le numéro de téléphone du père Noël. Hélas, le numéro est mal retranscrit. Les enfants aboutissent sur la ligne du Commandement de la défense aérienne continentale! Les militaires décident de jouer le jeu. Encore aujourd’hui, les radars de la Défense nord-américaine (NORAD) font mine de traquer la tournée du père Noël en direct, le 24 décembre. (9)

O comme Obésité

Docteur, est-ce grave? Dans la plupart des films et des jeux vidéos, le père Noël affiche un tour de taille impressionnant. Encore une fois, les calculs scientifiques expliquent tout. À travers le monde, environ un milliard de biscuits sont servis au visiteur, dans la nuit du 24 décembre. Si ce dernier prend deux bouchées à chaque visite, il consomme 336 millions de biscuits. Ou le poids de 1443 éléphants, si vous préférez…

P comme Popularité

Sacré père Noël. Même les adultes lui décernent une bonne note. Selon un sondage récent, 73 % se déclarent satisfaits de son travail. En comparaison, à peine 40 % des Américains disent la même chose du président Joe Biden. (10) Et au Canada, à peine 31 % des électeurs approuvent le travail de Justin Trudeau…

Q comme Québécois

Au début de sa carrière, le père Noël se présentait comme un «bon Québécois». Parfois, la publicité l’habillait en trappeur! «Que pensez-vous de Santa Claus? Vous avez confiance en lui, n’est-ce pas? Il croit à l’avenir de Québec», clame une publicité du magasin Paquet, dans Le Soleil du 11 décembre 1911.

Des enfants entourant le père Noël du magasin Eaton de Montréal en 1941, à Montréal. (Conrad Poirier, BAnQ P48,S1,P6528)

R comme Réalité

Pour affirmer sa souveraineté sur l’Arctique, le Canada a délivré un passeport au nom du père Noël, en 2013. (11) Mais la «magie» de Noël frappe plus fort dans la petite ville de North Pole [Pôle Nord], en Alaska. Là-bas, un homme répondant au nom de «Santa Claus» [père Noël] a été élu conseiller municipal. Né sous le nom de Thomas O’Connor, Monsieur a présenté sa candidature à la Chambre des représentants, en 2022. Cette fois, la magie n’a pas suffi. Le bon Santa a été éliminé au premier tour, après avoir récolté 4,7 % des suffrages. ...

S comme Surconsommation

Dès les années 1880, des observateurs jugent que la fête de Noël «n’est plus ce qu’elle était». Ils dénoncent la surconsommation. Et ça continue. En Grande-Bretagne, une étude vient de révéler que le réveillon coûte 20 fois plus cher qu’en 1975. L’an dernier, le Québécois moyen a dépensé 782 $ pour la période des Fêtes. À travers l’Amérique du Nord, le papier d’emballage utilisé pour «enrober» les cadeaux pourrait recouvrir une superficie de 35,3 km². Environ 33 fois les plaines d’Abraham.

T comme Tradition

Les grincheux remarquent que papa Noël ne se renouvelle pas beaucoup. Mais ça ne signifie pas qu’il ne fait pas d’effort. Cette année, par exemple, on retrouve cinq pères Noël différents dans le Mall of America, le plus grand centre commercial des États-Unis, situé dans la région de Minneapolis-St. Paul. Les tout-petits peuvent choisir un père Noël à la peau blanche, un père Noël à la peau noire, un père Noël de type «asiatique», un père Noël qui parle cantonnais ou un père Noël «latino» qui parle espagnol!

U comme Unanimité

Aucun autre personnage n’égale la popularité du père Noël auprès des enfants. En Amérique du Nord, 82 % des trois à cinq ans croient à son existence. Il devance la fée des dents (77 %) et le lapin de Pâques (68 %). (12)

V comme vitesse

La science calcule tout. Pour mener à bien sa mission, le 24 décembre, le père Noël doit voyager à 6,9 millions de km/h, à bord d’un traîneau pesant au moins 500 000 tonnes, tiré par 360 000 rennes. À cette vitesse, l’ensemble devrait théoriquement se désintégrer en produisant un bang supersonique capable de tout anéantir dans un rayon de 50 kilomètres. (13)

W comme «War on Christmas»

Chaque année, quelqu’un découvre un complot pour détruire Noël. Aux États-Unis, la chaîne Fox News en fait une spécialité. Elle multiplie les reportages sous le slogan «War on Christmas». Malheur à ceux qui souhaitent «Joyeuses Fêtes», au lieu de «Joyeux Noël»! Aux armes, citoyens! Cet automne, l’Assemblée nationale a rejoint la farandole. Les élus ont dénoncé un rapport de la Commission canadienne des droits de la personne jugeant les fêtes religieuses comme Noël un brin «discriminatoires». Pas sûr que le document méritait autant d’indignation. Mais ça ne fait rien. Pour défendre Noël, nous n’hésitons pas à défoncer les portes ouvertes. (14)

X comme Xénophobie

Au Québec, jusqu’aux années 1920, le père Noël est souvent surnommé «Santa Claus». Un nom à la sonorité étrange, qui permet aux grincheux de le traiter «d’étranger». Ou de «Yankee». Durant la Première Guerre mondiale (1914-1918), on le soupçonne d’être... Allemand. On le dénonce comme un fantoche «made in Germany».

Y comme Yule

Un certain nombre de traditions de Noël remontent aux anciennes fêtes du Yule, qui marquent le solstice d’hiver dans le nord de l’Europe. En Islande, les vedettes de la fête sont 13 lutins, qui laissent des friandises aux enfants sages et des patates pourries à tous les autres. En 2008, au moment de la crise financière, un 14e lutin est apparu. Surnommé Kortaklippir, il se donnait la mission de découper les cartes de crédit des consommateurs surendettés. À la blague, on dit qu’il a été victime de surmenage...

Z comme Zombie

Le père Noël inspire des créations insolites. Signalons «Scenes of Terror in Toyland», un recueil de photos montrant des bébés qui pleurent... après avoir aperçu le père Noël. À ne pas confondre avec les films associant les zombies et le père Noël. Le plus connu est «I Saw Mommy Biting Santa Claus» [J’ai vu maman mordre le père Noël»]. Malheureusement, contrairement à une idée reçue, le héros n’y prononce pas la célèbre citation: «Vous réalisez que vous êtes vieux le jour où le père Noël commence à vous paraître jeune».

Notes

(1) Most Americans Say They Make Santa’s «Nice» List, The Economist/YouGov Poll, 10-12 décembre 2017.

(2) Il y a 70 ans en France, le clergé brûlait le Père Noël dans la ville de Dijon, La Croix, 17 décembre 2021.

(3) A Civil War Cartoonist Created the Modern Image of Santa Claus as Union Propaganda, SmithSonian Magazine, 19 décembre 2018.

(4) Jean Philippe Warren, Hourra pour Santa Claus! La commercialisation de la saison des fêtes au Québec, 1885-1915, Boréal, 2006.

(5) Le Canada prédit le futur du Père Noël, Le Soleil, 30 décembre 2017.

(6) How Soviet Russia Banished Their Version of Santa Claus, Then Brought Him Back to Spread Communist Cheer, Time, 24 décembre 2020.

(7) Mariah Carey’s «All I Want for Christmas Is You» Jingles Back to No. 1 (...), Billboard, 18 décembre 2023.

(8) International Academic «Santa Survey» Shows Children Stop Believing in Father Christmas Aged Eight, Phys.org,14 décembre 2018.

(9) NORAD’s Santa Tracker Began with a Typo and a Good Sport, National Public Radio (NPR), 19 novembre 2014.

(10) Moyenne des sondages des deux premières semaines de décembre compilé par realclearpolitics.com

(11) Canada Issues Santa Claus a Passport, The Globe and Mail, 20 novembre 2013.

(12) The Easter Bunny’s Sweet Spot, Delta Dental Plan Associations, 13 avril 2017.

(13) «The Science of Being Santa: 6 Statistics That Prove Father Christmas MUST Be Magical», The Mirror, 24 décembre 2016.

(14) Document de réflexion sur l’intolérance religieuse, Commission canadienne des droits de la personne, 2023.