Dépenser le salaire de 65 000 enseignants pour votre mariage? C’est possible!

Mais qu’est-ce que 73 millions $CAD, je vous le demande? Pour 65 000 enseignants québécois en grève, cela représente une perte énorme. Un gouffre financier. Mais pour d’autres, cela reste de l’argent de poche. Une arrière-pensée.

La preuve, c’est que les Texans Madelaine Brockway et Jacob LaGrone ont dépensé la bagatelle de 79 millions $CAD pour leur mariage à Paris, le mois dernier. Vous avez bien lu. Cela représente plus d’argent que le salaire hebdomadaire des 65 000 enseignants de la FAE!

Le «mariage du siècle» du couple Brockway-LaGrone incluait notamment la location de l’Opéra de Paris et du château de Versailles. Il comprenait aussi un spectacle du groupe pop Maroon 5. Le tout copieusement embaumé par 2000 kilos de fleurs. Tellement de fleurs, en fait, qu’on ne les comptait plus. On parlait de leur poids, c’est plus simple.

Mariage de Madelaine Brockway et Jacob LaGrone à l'Opéra Garnier de Paris (Instagram, @lakecomoweddings)

D’accord, je vous le concède. Ces jours-ci, «le mariage du siècle» n’est pas un long fleuve tranquille. Le marié Jacob LaGrone se retrouve devant la justice, accusé d’avoir ouvert le feu sur des policiers. Il risque 25 ans de prison. Mais rassurez-vous. Il n’y a pas de morale à cette histoire, du genre l’argent ne fait pas le bonheur et bla-bla-bla.

Il semble préférable de conclure avec une anecdote tirée des mémoires de Guy de Rothschild, qui s’y connaissait en matière de richesse. Un jour d’automne, sa grand-mère était allée rendre visite à des amis, qui habitaient un domaine en dehors de la ville. En s’approchant de la demeure, Madame avait été estomaquée par la vue de millions de feuilles d’un jaune vif, qui jonchaient les allées et les pelouses. «C’est magnifique! C’est beau! Mais où les avez-vous trouvées!» avait-elle demandé.

Habituée des salons de la haute bourgeoisie, «Grand-Mère» ne pouvait pas imaginer que des feuilles puissent ainsi s’accumuler, seulement par l’effet du hasard. Elle croyait sans doute qu’une armée de domestiques était venue les étendre, tout autour de la propriété. Pour faire joli!

* Si on ne compte pas toutes les déductions, bien sûr.

Sources : Le Canard enchaîné, La Presse et The New York Times

Question éclair

La télésérie The Crown s’inspire de l’histoire récente de la famille royale britannique. Au terme de la série, quel regret a exprimé l’acteur Dominic West, qui incarne le prince Charles?

a) Il déplore que la série n’ait pas convaincu le monde de la nécessité d’abolir la monarchie;

b) La série lui a rappelé à quel point il aurait voulu être un dentiste;

c) Il aurait aimé que la série dure aussi longtemps que la monarchie britannique, qui fêtera ses 317 ans en mai prochain;

d) Il regrette que son pingouin domestique Laurie ne soit pas apparu brièvement dans la série;

e) Il estime que la série a ruiné ses chances d’être ennobli.

Réponse : e) Source : The Telegraph

L'acteur Dominic West incarne le prince Charles dans The Crown. (Keith Bernstein/Netflix)

La mesure

64 millions de kilomètres

Distance approximative que l’on pourrait parcourir si toutes les routes de notre planète étaient mises bout à bout. De quoi faire 83 fois le voyage aller-retour entre la Terre et la Lune.

Source : Crossings: How Road Ecology Is Shaping the Future of the Planet (Norton)

Le pourcentage

65 %

Proportion des adultes américains qui se croient plus intelligents que la moyenne.

Source : PLOS One, cité par Harper’s Magazine

Question éclair

Quels sont les deux pays du monde où le divorce est encore illégal?

a) L’Arabie saoudite et le Koweït

b) Les Philippines et le Vatican

c) Les îles Tuvalu et l’Arabie saoudite

d) La Croatie et le Koweït

e) Le Brunei et le Kazakhstan

Réponse : b) Source : The New York Times

La comparaison

Évolution de l’espace dans un pick-up Ford F-150 :

— En 1971, 64 % de l’espace était consacré à la boîte arrière et 36 % à la cabine des passagers;

— Depuis 2021, 34 % de l’espace est consacré à la boîte arrière et 66 % à la cabine des passagers.

Source : Axios Houston

La durée

48 ans

Temps durant lequel l’Américain Glynn Simmons a été incarcéré dans une prison de l’Oklahoma pour un meurtre qu’il n’avait pas commis. Il a été libéré après avoir purgé 48 ans, un mois et 18 jours de prison. Les cyniques diront que cela aurait pu être pire. Il avait d’abord été condamné à la peine de mort.

Source : The New York Times

Glynn Simmons à sa sortie du palais de justice, mardi dernier. (Doug Hoke/Associated Press, Doug Hoke)

Question éclair

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) vient d’ajouter un nouvel élément sur sa liste des problèmes de santé publique «planétaires». De quoi s’agit-il?

a) Le temps passé devant un écran;

b) L’intelligence artificielle;

c) Les histoires de lutins à l’approche de Noël;

d) La solitude;

e) La consommation excessive de café.

Réponse : d) Source : The Guardian

La citation

«[...] Le problème, c’est de réussir à les anesthésier.»

— Gina Paola Serna, une biologiste colombienne qui participe à une opération visant à stériliser des hippopotames qui se multiplient dans la forêt amazonienne. Les animaux descendent des quatre hippopotames du zoo personnel du narcotrafiquant Pablo Escobar. Après la mort de ce dernier, en 1993, les «ancêtres» se sont dispersés. Trente ans plus tard, on compte 170 descendants. Mais leur nombre pourrait dépasser un millier, d’ici 2035. D’où la nécessité de les stériliser. À grands frais. Un par un. L’animal, qui peut peser trois tonnes et demie, ne constitue pas un client facile. Avant toute chose, il doit être anesthésié avec une seringue hypodermique. Un petit exploit, quand on sait que l’épaisseur de sa peau dépasse cinq centimètres...

Source : Courrier international

Les animaux descendent des quatre hippopotames du zoo personnel du narcotrafiquant Pablo Escobar. (Anton Ivanov/123rf, siempreverde22)

La comparaison

— Superficie utilisée pour cultiver des sapins de Noël, au Québec : 94 km²

— Superficie de L’Isle-aux-Coudres : 30,1 km²

Source : Radio-Canada

En baisse

Estimation du nombre d’étudiants de nationalité chinoise qui poursuivent des études aux États-Unis

En 2015 : 15 000

En 2023 : 350

Source : The New York Times

