Stupeur en Corée du Nord: le «camarade» Kim n’obtient pas 100% des votes!

Bon prince, le Parti des travailleurs s’est contenté d’un maigre 99,91 % des votes lors des élections provinciales, le 27 novembre. Et il n’a récolté qu’un modeste 99,83 % des suffrages lors des élections municipales.

Attendez, ce n’est pas fini. La participation semble aussi à la baisse. À peine 99,63 % des électeurs ont voté. Un chiffre décevant, qui a conduit l’Agence de presse nord-coréenne à publier une mise au point : «Ceux qui ne pouvaient pas participer au vote (mission à l’étranger, travail en haute mer, etc.) représentaient 0,37 %», a-t-elle précisé. Bref, le véritable taux d’abstention s’élevait à 0,000078 %!

Ouf. Nous voilà rassurés!

Malgré tout, plusieurs experts s’interrogent. En renonçant à obtenir 100 % des suffrages, le régime nord-coréen fait-il un geste de transparence? Est-ce le début d’un temps nouveau, avec la Terre à l’année zéro et tout le tralala?

N’exagérons rien. L’ami Kim conserve son sourire énigmatique. Surtout, il ne renonce pas à son rôle de méchant de catégorie mondiale. L’an dernier, selon le groupe Recorded Future, ses agents auraient dérobé plus de 1,7 milliard $ en cryptomonnaie. De quoi payer 45 % des dépenses militaires du pays!

En résumé, le «Cher leader» garde la forme. Parions qu’il a déjà hâte au prochain rendez-vous électoral, prévu en mars prochain. Cette fois, il s’agira d’une élection «nationale». Peut-être le moment de revenir à un score plus que parfait? Ou l’occasion de ressusciter une vieille blague soviétique?

Un soir, la radio nord-coréenne interrompt sa programmation pour un bulletin spécial : «Un cambriolage scandaleux vient d’être commis dans les bureaux du ministère de l’Intérieur, explique le lecteur de nouvelles. Des espions à la solde des États-Unis se sont introduits sur les lieux et ils ont dérobé le résultat des élections. En raison de cet acte de sabotage ignoble, les élections ne pourront pas avoir lieu dimanche prochain, comme prévu».

Sources : Le Monde et Recorded Future

Question éclair

Le 18 juin 1815, au moins 20 000 soldats seraient morts lors de la bataille de Waterloo, dans la Belgique actuelle. Plus de deux siècles plus tard, des chercheurs émettent une hypothèse expliquant pourquoi on retrouve très peu de squelettes d’humains ou d’animaux sur le champ de bataille. De quoi s’agit-il?

a) La plupart des corps ont été retournés dans leur pays d’origine, principalement en France, en Angleterre et en Prusse;

b) Les ossements se sont décomposés très rapidement, à cause du climat très humide;

c) La plupart des corps ont été vendus à des facultés de médecine à travers l’Europe, durant tout le 19e siècle;

d) Les squelettes ont servi à fabriquer du sucre;

e) Les os ont été grugés par une petite taupe, la Croque-Mort, aujourd’hui disparue.

+

+

+

Réponse : d) L’industrie avait besoin de phosphate de calcium pour filtrer le jus de betterave que l’on transformait en sucre.

Source : Courrier international

La citation

«Nous ne deviendrons des trappeurs qu’en tout dernier recours.»

— Mike Litterst, le porte-parole du service des Monuments et des Parcs de Washington, en réaction aux «exploits» d’un castor qui gruge les arbres autour du Tidal Basin, au centre de la capitale des États-Unis. Selon M. Litterst, l’animal ne ferait que passer. Les dommages causés aux célèbres cerisiers japonais seraient limités. Rien à voir avec l’émoi causé par une famille de castors, au printemps 1999. Cette année-là, au beau milieu du Festival des cerisiers en fleurs, les mécréants avaient abattu 11 arbres! Des citoyens inquiets s’étaient mis à leur faire la chasse, armés de lampes de poche, en pleine nuit!

Source : The Washington Post

La nouveauté

Le silencieux à croustille

Le bruit des croustilles que l’on croque à belles dents vous rend fou? Il y a pire. Imaginez lorsque les «crouch» et les «crunch» explosent dans vos écouteurs lorsque vous êtes en ligne! Si cela vous arrive, ne hissez pas le drapeau blanc. Pas tout de suite. Les secours arrivent. Ne reculant devant rien, la compagnie Doritos a lancé une application qui élimine ces bruits indésirables de vos écouteurs. «Doritos Silent» fonctionne pour n’importe quelle communication en ligne, mais elle a d’abord été conçue pour les jeux vidéos. Il était temps! Jusqu’à 90 % des joueurs admettent qu’ils mangent des croustilles en ligne, au risque de rendre leurs adversaires complètement fous. À moins qu’il s’agisse d’une tactique déloyale?

Source : The Washington Post

Les sondages

Intention de vote en vue de l’élection présidentielle du 5 novembre 2024, aux États-Unis.*

— Donald Trump : 46,9 %

— Joe Biden : 44,6 %

* Moyenne des résultats de 25 sondages nationaux rendus publics entre le 8 novembre et le 11 décembre.

Source : Real Clear Politics

Le nombre (1)

564

Quantité de surnoms attribués au président de la Chine, Xi Jinping, dont l’utilisation est bloquée sur Internet en Chine. Parmi les prénoms bannis, on remarque «César» et «Le dernier empereur». Sans oublier 21 variantes de «Winnie l’ourson», un personnage auquel le président est souvent associé par les farceurs. Au moins deux films mettant en vedette l’ourson Winnie ont d’ailleurs été interdits, le printemps dernier, à Hong Kong et à Macao. Que l’ourson Winnie se le tienne pour dit!

Source : The New Yorker

La comparaison

— Pourcentage des Américains qui estiment qu’ils auraient dû accorder PLUS d’attention aux mathématiques, à l’école secondaire : 41 %

— Pourcentage des Américains qui estiment qu’ils auraient dû accorder MOINS d’attention aux mathématiques, à l’école secondaire : 21 %

Source : YouGov, cité par Harper’s

Le nombre (2)

10 000

Quantité de siestes que fait le manchot à jugulaire en l’espace d’une journée. Des microsiestes, il va sans dire. L’oiseau, que l’on trouve en Antarctique, dort durant quatre secondes, en moyenne. Les trois quarts des roupillons durent moins de 10 secondes. Finalement, notre manchot est assoupi durant un total de 11 heures par jour.

Source : Science, cité par Le Monde

Question éclair

Le Japon vient de publier un guide des expressions qui essayent de reproduire un son, en Japonais (onomatopées). Comme le mot «boum!» pour une chose qui tombe, en français. Jumelez l’expression japonaise avec sa définition.

1. Peko, Peko

2. Kachi, Kachi

3. Pachi, Pachi

a) Se mettre à applaudir à tout rompre.

b) Être affamé.

c) Avoir la gorge qui pique.

+

+

+

Réponses : 1.b) 2.c) 3.a)

Sources : Taipei Times et The Guardian

En hausse

Quantité de barils de pétrole brûlés chaque jour, en moyenne, à travers le monde :

— En 1985 : 60 millions

— En 2000 : 76,7 millions

— En 2023 : 102 millions

Sources : statista.com et Le Monde

La comparaison

— Masse salariale de tous les joueurs de l’équipe de baseball des As d’Oakland, en 2023 : 58,7 millions $

— Salaire annuel du joueur Shohei Ohtani, en vertu d’un nouveau contrat signé avec les Dodgers de Los Angeles : 70 millions $

Source : USA Today

La facture

8000 milliards $

Estimation du coût total pour le Trésor américain des guerres en Irak et en Afghanistan (2001-2022). Le calcul inclut toutes les indemnisations qui seront versées à des vétérans, au cours des prochaines décennies. À elles seules, ces dépenses devraient atteindre 2200 milliards $.

Source : Costs of War, Watson Institute of International & Public Affairs, Brown University