Paul Bégin, des fenêtres sur le fleuve

QUEBEC - Entrevue avec l’ex ministre et député du Parti Québécois Paul Bégin - 11/20/2023 - le 20 novembre 2023 (Yan Doublet/Le Soleil)

Paul Bégin avait sa place aux côtés de l’actuelle direction de la Commission de la capitale nationale, de François Legault, du ministre Jonatan Julien, du maire Bruno Marchand et d’autres dignitaires.

Il aurait aussi dû être à l’inauguration des sections initiales du projet en 2008.

Pourquoi? Parce qu’il a posé le premier geste concret et officiel pour ouvrir ces fenêtres panoramiques sur le Saint-Laurent, sur ce qui est devenu un extraordinaire accès au fleuve.

Retour en arrière. En juin 2000, le 7 pour être précis, un décret du conseil des ministres du gouvernement de Lucien Bouchard apparaît dans la Gazette officielle du Québec.

Long de près de dix pages, il autorise la Commission de la capitale nationale à imposer «la mise en réserve pour fins publiques» de terrains privés le long du boulevard Champlain.

La décision avait été prise en conseil des ministres un mois plus tôt à l’instigation de Paul Bégin.

La toute jeune Commission de la capitale nationale, alors dirigée par Pierre Boucher, voulait aussi protéger et mettre en valeur ce secteur et ainsi favoriser l’accès au fleuve des Québécois.

Elle avait mené des études sur des aménagements à réaliser pour transformer le boulevard Champlain en «promenade du littoral».

Les Pétroles Inc.

Avec ce décret parrainé par Paul Bégin, ministre responsable de la Capitale-Nationale, le gouvernement de Lucien Bouchard a offert à la commission les moyens de réaménager les berges du fleuve entre la Côte Ross, près du quai des Cageux, et la Côte Gilmour.

Le mécanisme retenu a permis de bloquer toute spéculation entre ces deux axes.

Les lots désignés dans le décret appartenaient soit à des particuliers, soit à des entreprises comme Investissement du Foulon, les Pétroles Inc. ou la Société immobilière Irving.

Le Soleil avait éventé la décision avant qu’elle ne soit communiquée publiquement. Paul Bégin en avait été un peu agacé sur le coup.

Aujourd’hui âgé de 80 ans, il se réjouit de voir ce que sont devenus ces terrains qu’il avait fait mettre en réserve.

En 2000, il n’imaginait pas à quel point ce décret déboucherait sur quelque chose d’aussi grandiose. Vingt-trois ans plus tard, il a été émerveillé par ce qu’il a vu lorsqu’il est allé se promener du côté des stations de la Voile, de la Plage et de la Côte cet été.

Ça saute aux yeux

Replonger dans ces années-là, c’est retourner dans une période marquée par une profonde morosité dans la capitale.

Les dossiers en attente d’une impulsion s’accumulaient. On parlait du Centre mère-enfant, de la revitalisation de la rivière Saint-Charles, du «redécollage» de l’aéroport Jean-Lesage...

On parlait également du projet «Interrives», d’une véritable intégration tarifaire des services de transport collectif des deux côtés du fleuve. Or, Québec, Lévis et le gouvernement viennent tout juste de s’entendre sur la mise en place à partir de février d’un tarif «harmonisé». Vaut mieux tard que jamais.

C’est moins connu, mais à l’époque, le premier ministre français Lionel Jospin avait discuté en privé avec le maire Jean-Paul L’Allier de l’idée que des «tramways modernes» circulent dans les rues de la capitale québécoise.

Beaucoup de choses ont progressé depuis ces années-là – depuis déjà un bon moment d’ailleurs. Le Centre mère-enfant de Québec, par exemple, a été inauguré en 2004.

Là où rien n’a vraiment bougé dans la capitale depuis toutes ces années-là, ça saute aux yeux, c’est en matière de transport collectif. Là, les voies de garage l’ont toujours emporté, malheureusement.

Merci!

Ce texte est le dernier que je signe au Soleil, où j’ai eu le privilège d’écrire depuis 30 ans. Après un total de 35 ans de journalisme, dont 18 passés à l’Assemblée nationale et 12 à commenter l’actualité à titre d’éditorialiste ou de chroniqueur, j’ai choisi d’aller explorer de nouveaux horizons professionnels. Merci de m’avoir lu et d’avoir échangé avec moi. Cela a été un grand privilège.

Jean-Marc Salvet