PSPP a cassé le moule

Jusqu’à un certain point, le parti de Paul St-Pierre Plamondon bénéficie de la grogne contre la CAQ. Mais le fait est que c’est lui qui en bénéficie et pas un autre parti d’opposition.

Jusqu’à un certain point aussi, donc, une part du mérite lui revient directement.

Voilà pour le fond de scène.

Pour ce qui est des protagonistes, on peut d’ores et déjà dire que Paul St-Pierre Plamondon est la personnalité de l’année en politique québécoise.

On peut le dire pas seulement parce qu’il connaît du succès dans les intentions de vote. Le succès est toujours passager de toute façon. Et tellement de choses peuvent se passer d’ici les prochaines élections générales!

Si on peut lui attribuer ce titre, c’est surtout parce qu’il a cassé le moule de son parti. En 2023, il a confirmé une sorte de rupture avec les dernières années du Parti québécois, où les faux-fuyants étaient rois.

Paul St-Pierre Plamondon n’avait pas le choix dans un certain sens. Il n’avait rien à perdre lorsqu’il a pris les rênes d’un PQ à l’agonie.

S’il est la personnalité politique québécoise de l’année à mes yeux, c’est parce qu’il joue la carte de la clarté. Je précise «à mes yeux», parce que ce n’est peut-être pas cette clarté qui lui a valu des points dans l’opinion publique.

Mais c’est ce que je salue, moi. Et c’est ce qu’il faudrait toujours saluer.

Quoi que chacun puisse en penser, il a mis le cap sur la tenue d’un référendum. Il a dévoilé un budget d’un Québec souverain et il a commencé à présenter les contours et les attributs d’un éventuel Québec indépendant. Il a été question d’une monnaie québécoise et d’une armée du Québec.

Le PQ promet aujourd’hui d’aller plus loin dans la description du Québec indépendant qu’il entend proposer aux Québécois.

Chacun peut penser ce qu’il veut de ces différents éléments. Là n’est pas la question ici.

Elle porte sur la fin des faux-fuyants au PQ. C’est d’ailleurs peut-être cette même clarté qui jouera contre lui un jour. À moins que ce ne soit son engagement de tenir un référendum sur la souveraineté dès un premier mandat.

Car s’il est actuellement premier dans les intentions de vote, avec 31% d’appuis contre 25% pour la CAQ, seulement 34% des Québécois disent souhaiter l’indépendance du Québec, indique un sondage Léger-Le Journal.

Pire encore pour lui, 47% souhaitent que le Québec «soit une province comme les autres» et qu’il signe la Constitution canadienne de 1982.

Le PQ a tellement finassé sur toutes ces questions liées à son ADN pour qu’on salue, en ce dernier mois de l’année, cette clarté affirmée.

Tout le monde devrait le faire, car les débats politiques ne peuvent réellement se mener que cartes sur table.

