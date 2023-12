Un bon trio sur une glace mince

Risquons une explication élargie : le sujet est si délicat que le gouvernement ne voulait pas que certaines personnes, religieuses ou pas, puissent dire que le comité est orienté et militant. Voilà pour l’explication plus directe.

Pour les personnes qui, tout au contraire de celles-là, s’inquiètent de voir dans l’exercice s’amorçant un prélude à un recul des droits des citoyens trans et non binaires, la ministre a assuré, tout comme la présidente du comité, qu’il n’en était pas question. À ce stade-ci, c’est rassurant.

Le mandat du groupe «prend racine dans les valeurs d’ouverture, de bienveillance, de respect et d’égalité», a certifié la ministre Roy.

Pourquoi un tel comité alors que l’expertise existe déjà au sein de l’État québécois et que de nombreux spécialistes dans le monde universitaire travaillent déjà sur l’identité de genre?

La question peut paraître bonne, mais fait malheureusement fi du déroulé politique très rapide des choses au début de l’automne.

Après la tenue de manifestations d’intolérance et l’apparition de polémiques dans les médias, il ne s’agissait déjà plus de trancher entre «on ne fait rien/tout est déjà en place» et la formation d’un éventuel comité de réflexion.

Très vite, il a plutôt fallu trancher entre la formation d’un tel comité et la tenue d’une commission parlementaire. C’était l’un ou l’autre.

C’est ainsi que les choses ont été vues dans une Assemblée nationale toujours sous pression et sous tension.

Or, avec une commission parlementaire sans réflexion apaisée en amont, le risque était grand que le «débat» parte dans tous les sens, qu’il alimente dans la société des propos regrettables et stigmatisants. Nous nous en étions inquiétés à ce moment-là.

Une commission parlementaire était et demeure un forum inapproprié pour l’heure.

On l’avait tout de suite senti lorsque Paul St-Pierre Plamondon avait montré du doigt la «gauche radicale» et que QS, pas en reste, avait comparé le chef du PQ au conservateur Pierre Poilievre...

Éclairage

Patrick Taillon fait parti des trois membres du Comité de sages sur l'identité de genre mis sur pied par le gouvernement Legault. (Olivier Bossé)

Quand on part de cette réalité-là, on voit de très nombreux éléments positifs dans la nomination de Diane Lavallée à la présidence du comité et dans le choix des deux autres membres du groupe, le docteur Jean-Bernard Trudeau et Patrick Taillon.

M. Taillon est professeur en droit constitutionnel et en droits et libertés de la personne à l’Université Laval. M. Trudeau est médecin de famille. Il a entre autres oeuvré à l’amélioration de la collaboration entre professionnels de la santé. Mme Lavallée a présidé la Fédération des infirmières et infirmiers du Québec, le Conseil du statut de la femme, en plus d’avoir été curatrice publique.

Le groupe devra brosser un portrait de la réalité québécoise, recenser les politiques publiques, les pratiques et les directives dans plusieurs secteurs (éducation, sports et loisirs, famille, santé et services sociaux, sécurité publique, etc.), analyser leurs effets, comparer avec ce qui se fait (ou pas) ailleurs, identifier les principaux enjeux et les approfondir — le tout en collaboration avec le Conseil québécois LGBT.

La patinoire du trio est vaste, mais la glace est mince tant ces sujets suscitent des polémiques.

Quand on regarde la composition du comité et son mandat, on ne doute pas qu’il cherchera à travers son éclairage à faire émerger un discours public à la fois franc et apaisé, en plus de contribuer à une saine pédagogie collective.

Au terme de l’exercice, chaque élu de l’Assemblée nationale comprendra alors mieux de quoi il parle. Et nombre d’entre nous aussi. Souhaitons-le en tout cas.

