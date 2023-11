QS : nouveau duo et répertoire ajusté

Tous parviendront à panser leurs plaies, mais le parti s’est divisé comme il ne pouvait même pas l’imaginer avant de se réunir à Gatineau.

En témoigne l’élection de l’ex-députée Émilise Lessard-Therrien à la succession de Manon Massé avec à peine 50% des voix au deuxième tour devant la députée Ruba Ghazal. Une victoire par un cheveu. Une défaite cruelle pour Mme Ghazal. L’autre candidate, la députée Christine Labrie, avait été éliminée au premier.

Pendant la course, Émilise Lessard-Therrien n’avait recueilli le soutien que d’un seul élu de la députation solidaire, celui de Vincent Marissal.

Ruba Ghazal n’avait pas caché la crainte que lui inspirait l’élection de Mme Lessard-Therrien. Entre autres le fait qu’une co-porte-parole ne siégeant pas à l’Assemblée nationale rayonne moins dans les médias.

Émilise Lessard-Therrien ne bénéficiant pas d’un salaire de l’Assemblée nationale, c’est le parti qui devra trouver dans ses finances déjà maigres de quoi lui en payer un. Cette question peut paraître triviale, mais elle compte chez QS.

Duo complémentaire

Une mince majorité de délégués a donc estimé que l’ex-députée de Rouyn-Noranda–Témiscamingue, qui a fait campagne sur la ruralité et les régions, et Gabriel Nadeau-Dubois-l’«urbain» formeront un duo complémentaire.

Ça peut être bien vu.

Au-delà des villes, des banlieues et des campagnes, tout le problème de QS depuis sa création réside dans le fait qu’il fasse davantage mouche au sein des groupes communautaires et dans les infrastructures syndicales que dans les classes populaires et la classe moyenne.

Pour un parti de gauche, c’est un problème de base.

Anachronisme

Pour une formation à la traîne dans les intentions de vote, cette course a été une occasion ratée. L’intérêt l’entourant aurait sans doute été plus grand si tous les membres du parti avaient pu voter et pas seulement des «délégués».

Répétons-le. Il est anormal, en 2023, que QS ne soit pas encore passé à une formule «un membre-un vote» pour élire ses leaders.

Surtout que l’on parle d’un parti qui réclame un mode de scrutin proportionnel sur la scène québécoise afin que le choix des électeurs soit reflété le mieux possible à l’Assemblée nationale. Alors…

Espérons que ses statuts internes soient révisés d’ici les prochains votes du genre.

L’«urgence économique»

À côté de l’urgence climatique, qui ne lui a valu aucun point supplémentaire aux dernières générales, QS a remis le cap sur l’un de ses fondamentaux, rebaptisé l’«urgence économique».

Voici quatre propositions adoptées au congrès :

• Créer un programme d’alimentation gratuit dans les écoles publiques primaires et secondaires. Commentaire : une mesure absolument nécessaire. Un objectif social qu’il vaut la peine d’intégrer dans les paramètres financiers de nos gouvernements.

• Plafonner les marges de profit des grandes chaînes d’alimentation. Remarque : plus facile à dire qu’à faire.

• Éliminer la TVQ sur les biens usagés, y compris les véhicules, et sur les services de réparation. Remarque : une mesure heureusement plus ciblée que celle que QS portait en campagne électorale et ressemblant, soit dit en passant, à une proposition du Parti conservateur du Québec.

• Porter le salaire minimum à 20$ l’heure dès l’an prochain. Commentaire : en 2024, QS ne sera évidemment pas au pouvoir. S’il l’était, s’il formait le gouvernement, il voudrait s’assurer que cette mesure ne fasse pas croître le chômage. Il l’étalerait fort probablement dans le temps. (Le salaire minimum est actuellement de 15,25$ au Québec.)

Discrimination

Assis confortablement chez soi, il est facile de ridiculiser l’adoption par les délégués de Québec solidaire d’une proposition excluant temporairement les hommes du processus d’investiture du parti afin de laisser la place «uniquement aux femmes ou aux personnes non binaires».

Même lorsqu’elles s’exercent à l’envers, les discriminations ont quelque chose de choquant.

Mais que faire pour rétablir l’équité au sein d’une aile parlementaire composée de huit hommes et quatre femmes, dès lors que l’on juge important d’atteindre une «zone paritaire»?

Retenons surtout que l’exclusion décidée est temporaire. Elle ne vaudra que jusqu’à ce que le parti trouve une formule pérenne.

Elle ne devrait toucher que d’éventuelles élections partielles. Elle sera donc surtout symbolique.

Pourquoi? Parce qu’il y a désormais très peu d’élections partielles au Québec depuis que les élus ne peuvent plus quitter leur mandat en touchant automatiquement une indemnité.

Entre 2014 et 2018, 15 partielles avaient été tenues en raison de la décision de députés de quitter avant la fin de leur mandat. Or, sous le dernier gouvernement Legault, entre 2018 et 2022, il y en a eu seulement trois.

Merci Manon Massé

Après ce congrès de Québec solidaire, une seule vraie conclusion s’impose : Merci Manon Massé! Merci vraiment. De votre poste de co-porte-parole, vous avez contribué à faire bouger le Québec.

Pour réagir à cette chronique, écrivez-nous à opinions@lesoleil.com. Certaines réponses pourraient être publiées dans notre section Opinions.