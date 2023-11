Un sondage côté pile, côté face

Mais il faut élargir la focale si l’on veut prendre la pleine mesure de la première place que le PQ de Paul St-Pierre Plamondon décroche dans le sondage Pallas Data avec 30% d’intentions de vote. L’enquête a été menée pour Qc125 et L’Actualité.

Élargissons la focale. Aux dernières élections, le Parti québécois n’a pu compter que sur l’appui de 14,6% des électeurs, soit sur 600 708 votes. Un creux historique.

C’était 87 300 votes de moins qu’au scrutin précédent. Et 1 143 000 de moins qu’aux élections de 1998 — si on veut remonter plus loin dans le temps.

Tout ça ne peut pas se comparer parfaitement, bien sûr. Ces données permettent néanmoins de rappeler d’où le PQ partait ces derniers mois : d’un profond fond de baril.

Cela permet aussi de mieux mesurer le chemin qu’il a récemment parcouru.

Le PQ et pas les autres

Se hisser à 30%… Impossible de déterminer la part de ce score directement attribuable au PQ de PSPP de celle due à une série de décisions du gouvernement Legault ayant déplu aux sympathisants caquistes.

Le sondage Pallas mesure autant les effets de la dépense publique de 5 à 7 millions$ pour les Kings de Los Angeles que l’impact de la hausse du coût de la vie, les épisodes du « troisième lien » et du tramway de Québec — où tout le monde a été mécontenté — et la colère des syndiqués du secteur public et de plusieurs de leurs proches.

Mais même si le PQ bénéficie jusqu’à un certain point d’une grogne contre la CAQ, le fait est que c’est lui qui en bénéficie et pas un autre parti d’opposition. Lui et pas les autres. Ça dit quelque chose. Tout est là même.

Encore une fois, on peut constater l’existence de vases communicants directs entre la CAQ et le PQ.

Montagnes russes

Des intentions de vote ne sont pas des suffrages dans les urnes, bien évidemment. Et il existe des périodes de grande volatilité dans l’électorat.

En traversons-nous une? Le temps le dira.

Encore une large focale : en 2012, alors que les libéraux de Jean Charest étaient au pouvoir (mais plus pour tellement longtemps), la CAQ de François Legault était passée en quelques mois de 39% d’appuis dans les sondages à... 25%. Le PQ de Pauline Marois avait fait un chemin inverse, bien que pas de même ampleur.

Bien des observateurs voyaient M. Legault devenir premier ministre très rapidement lorsqu’il avait atteint 39% d’appuis.

Or, il a dû attendre plusieurs autres années avant de décrocher le poste.

Quoi qu’il en soit du degré de solidité des actuelles intentions de vote en faveur du PQ, celui-ci jouit d’une vraie dynamique. Elle est en très grande partie attribuable à son chef.

La dynamique du Parti québécois suscite l’envie du Parti libéral du Québec et du Parti conservateur du Québec. Surtout, elle heurte encore une fois de plein fouet Québec solidaire — QS qui tient un grand congrès en fin de semaine.

Ce sondage flottera inévitablement dans l’air lors de cette réunion.

