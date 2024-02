De la discipline militaire à la zénitude du yoga

L’homme rit encore en racontant la scène. Lui, apprendre des postures de yoga, assis de surcroît? Hahaha. Pratiquer la salutation au soleil? Non merci.

Sauf que Yves Boucher ne lui a pas donné le choix.

«Tu viens avec nous.»

Tous les jeudis, Michel, Yves et une quinzaine de personnes ont rendez-vous à la Maison des vétérans de Trois-Rivières. C’est ouvert à tous, mais ce matin-là, les participants étaient uniquement des membres de la Filiale 204. Des conjointes étaient également sur place. Elles sont toujours les bienvenues.

«Des gars ne viendraient pas sinon», indique Yves Boucher qui, le premier, peut comprendre ses compagnons qui combattent un trouble de stress post-traumatique, au point d’avoir de la difficulté à se mêler aux autres. Lui-même en est affecté.

«Je ne suis pas capable d’aller parmi le monde que je ne connais pas. C’est compliqué à expliquer… Je ne vais pas à l’épicerie. C’est ma blonde qui la fait.» — Yves Boucher

J’ignorais que j’allais revoir Michel Langevin et Yves Boucher en franchissant les portes du local pour assister à ce cours de yoga offert à d’anciens combattants. Le hasard veut que je les aie déjà rencontrés dans le passé, à des moments différents et pour des raisons qui n’ont aucun rapport avec la zénitude que les deux hommes affichent aujourd’hui.

En janvier 2004, Michel Langevin laissait derrière lui son épouse et leurs deux enfants en larmes pour prendre la direction de Kaboul. Pendant cette mission de six mois, le chauffeur a circulé dans les rues d’une capitale en ruine, en se tenant en permanence sur le qui-vive. Même des garçons de 12 ans pouvaient être armés.

Des années plus tard, le retraité se considérait chanceux de ne pas avoir été blessé. Ce n’était pas le cas de tous les autres militaires dépêchés comme lui en Afghanistan.

«Il y en a qui sont revenus de là complètement détruits, autant physiquement que mentalement. C’est très dur», m’avait-il confié dans une chronique intitulée Le trousseau de clés. C’était au mois d’août 2021, alors que s’installait de plus belle le régime de terreur des talibans.

Yves Boucher a oeuvré dans l’armée pendant dix ans en tant que chauffeur-opérateur sur différentes bases au Canada.

«J’ai conduit tout ce qui roule et, malheureusement, j’ai été chauffeur d’ambulance. J’ai ramassé du monde…», avait-il raconté lors d’une entrevue avec deux autres compagnons sur le trouble du stress post-traumatique chez les militaires.

Yves gardait des séquelles de ses interventions auprès de soldats gravement blessés durant des accidents à l’entraînement. Dans le texte D’invincibles à fragiles, l’homme avait préféré ne pas s’étendre sur le sujet et, aujourd’hui encore, il s’abstient de donner des détails sur ce qu’il a vu et vécu avant d’être frappé par un camion dans le cadre de ses fonctions.

«C’est pour ça que je suis sorti des Forces. Je n’étais plus capable de suivre.»

Alors qu’ici, bien assis sur une chaise, le yoga l’aide à se concentrer sur le présent et à sortir de son isolement.

«Fermez les yeux. Pensez à un mot ou à une image qui vous fait du bien. Respirez lentement par le nez. Libérez les tensions inutiles dans les épaules. Ne soyez pas dans l’attente de ce qui va arriver...»

La professeure Annie Provencher parle doucement aux participants assis devant elle, une musique relaxante en sourdine. Ils sont âgés entre la fin cinquantaine et autour de 70 ans. Habillés en mou et en chaussettes, ces hommes et ces femmes se laissent guider par la voix de celle qui fait les mouvements en même temps qu’eux, qui leur répète aussi de ne rien forcer.

«Plus vous allez lentement, plus c’est payant», leur dit-elle en les invitant à sortir de leur zone de confort tout en évitant l’inconfort. Le yoga assis vise à améliorer leur bien-être dans sa globalité.

Je les observe du coin de l’oeil. On est loin de l’entraînement physique militaire qu’ils ont connu dans le passé et qui n’est sans doute pas étranger à leurs douleurs chroniques aux bras, aux genoux, au dos...

Ces vétérans ne font pas du yoga sur chaise pour pousser la machine à son maximum, en répondant «Chef, oui chef!» tous en chœur. Fini ce temps-là. Maintenant, tout un chacun apprend à s’écouter. Mieux vaut tard que jamais.

Michel Langevin et Yves Boucher ont décidé de s’initier au yoga sur chaise, une activité offerte aux vétérans qui ont la possibilité d’adapter les postures à leurs limites physiques et d’apaiser des souffrances psychologiques. Également sur la photo, Danielle Chamberland et Marjolaine Drouin, d’anciennes réservistes qui ne manquent jamais ce cours dont les bienfaits sont nombreux. (Stéphane Lessard/Le Nouvelliste)

Michel Langevin a dû «déprogrammer» son cerveau qui avait l’habitude à plus d’intensité sur le terrain, mais à sa troisième session consécutive, l’homme a changé son fusil d’épaule. Le yoga assis est fait pour lui. Il se surprend même à ressentir plus d’énergie à la fin du cours.

«Je suis top shape!» affirme le retraité de 63 ans qui met son orgueil de côté lorsqu’il lui faut éviter une posture en raison de son dos «magané».

Président de la filiale 204, Yves Boucher est du même avis. Il ne vient pas ici pour se mesurer aux autres, coûte que coûte. Le yoga assis n’est pas une compétition où il y a un gagnant et un perdant. Il lui arrive aussi de grimacer en faisant un étirement qui réveille une vieille blessure, mais l’homme ne craint pas le jugement des autres autour de lui.

«Entre vétérans, on se comprend.»

Dans ce local où sont réunis ses frères et sœurs d’armes, Yves Boucher se sent comme à la maison, en famille et en sécurité. Il apprend à mettre la pédale douce, à gagner en souplesse, à se reconnecter à son corps et à son esprit.

Les pieds bien ancrés au sol, Yves inspire, expire et s’en porte de mieux en mieux. Michel Langevin aussi. Force est d’admettre que plus il fait du yoga, plus il aime ça.

«C’est très efficace!»

Le sceptique a été confondu et le soleil, salué comme il se doit. Namaste.