L’absence de David, le pourquoi de Nancy

Directrice générale du Centre national en électrochimie et en technologies environnementales (CNETE), Nancy Déziel est également conseillère municipale à Shawinigan. La femme a pu compter sur la présence de son entourage pour l’aider à surmonter le drame qui est survenu dans sa vie en juin dernier. (Stéphane Lessard/Le Nouvelliste)

Aujourd’hui encore, il n’est pas rare que Nancy découvre un précieux bout de papier entre deux pages d’une œuvre littéraire, comme celui sur lequel David lui proposait de découvrir la poésie avec lui.

L’homme s’amusait à lui laisser des billets doux dans la poche de son manteau, sur son ordinateur, à travers des documents... Il faisait naître en elle un sourire, une émotion, une réflexion.

«Il n’y avait rien de noir dans ses messages. Jamais. Je ne l’ai pas vu venir...»

Le 5 juin dernier, David s’est enlevé la vie en laissant derrière lui son amoureuse sous le choc, sans explication à son «pourquoi?» que Nancy apprivoise, depuis, avec la force de l’écriture.

Directrice générale du Centre national en électrochimie et en technologies environnementales (CNETE), Nancy Déziel est également conseillère municipale à Shawinigan. Un peu plus de sept mois après le décès tragique de David Giroux, la femme de 50 ans a accepté de parler du deuil par suicide, une épreuve qui lui est d’abord apparue comme un infranchissable mur de briques.

«Je ne verrai jamais jamais de l’autre côté, je ne pourrai jamais répondre à mes questions...», s’est dit Nancy avant de comprendre qu’il lui fallait vivre sa profonde tristesse une minute, une heure, une journée, une semaine et un mois à la fois.

Nancy Déziel a toujours aimé prendre la plume, jouer avec les mots au gré de l’humeur, des saisons, des paysages. Tout l’inspire.

La femme d’affaires et politicienne gardait ses notes pour elle jusqu’au jour où, après sa séparation avec le chef bloquiste Yves-François Blanchet, sa route a croisé celle de David Giroux.

«Tu ne devrais pas cacher ça. Tu devrais en faire un recueil», l’encourageait celui qui avait étudié en littérature et qui travaillait dans le domaine de l’édition.

Leur amitié s’est transformée et, à pareille date l’an dernier, le nouveau couple écrivait les premières pages de son histoire.

«J’étais en amour. J’avais rencontré la bonne personne.»

David avait la capacité de s’émerveiller. Aux premiers accords d’une chanson qu’il affectionnait, l’homme pouvait se levait d’un bond pour se mettre à danser tout seul, au beau milieu du salon.

Nancy sourit en se remémorant la scène. Elle, la fille scientifique, plus en retenue, se surprend aujourd’hui à l’imiter, en dansant dans sa cuisine au rythme d’une musique qui l’a fait vibrer.

«Il ne faut pas se mettre de barrière. C’est beau la vie. Il faut la célébrer.»

Leur histoire aura duré six mois, une demi-année qui restera à jamais gravée en elle.

«Même si David habitait à Longueuil et moi, ici, nous avons passé 106 journées ensemble.»

Nancy les a chéries une à une, sans jamais imaginer que son «renard», comme elle aimait surnommer son chum, allait commettre l’irréparable.

«David avait une grande sensibilité, mais il était mal équipé pour l’affronter», dit-elle au sujet de celui qui était également prompt de nature. «Ça n’a sûrement pas aidé...»

Durant les jours qui ont précédé le décès de David, sa blonde a remarqué le regard assombri de celui-ci. «Il était dans ses pensées», se souvient Nancy qui lui a proposé d’aller se ressourcer tous les deux dans l’environnement paisible du Parc national de la Mauricie.

«Je pense que j’ai un épisode dépressif», lui a avoué David sur le bord du lac. Souffrant d’une blessure au dos, il craignait que cette situation le diminue, lui qui, quelques années plus tôt, avait subi avec succès une délicate chirurgie cardiaque.

«Tu vas en parler à ton médecin? Dis-lui que tu as besoin de repos», lui a fait promettre Nancy en se montrant à l’écoute de son homme qui se remettait également en question sur le plan professionnel.

«Tu n’es pas seul, je suis là! Nous allons passer l’été ensemble. Je vais être en vacances, je vais m’occuper de toi. Tu vas prendre le temps de te remettre. Ça va aller mieux.»

Nancy avait des solutions pour David qui ne s’est malheureusement jamais présenté à son rendez-vous médical prévu le surlendemain de cette dernière conservation avec celle qui l’aimait.

Près de huit mois après la mort de son amoureux, Nancy Déziel a généreusement accepté de parler du deuil par suicide. (Stéphane Lessard/Le Nouvelliste)

Il est dit et répété que le suicide est un phénomène complexe et multifactoriel. Pour ceux qui restent, le choc est brutal, sans aucune préparation possible face à cette mort qui n’aurait jamais dû arriver.

«Qu’est-ce que tu as fait là? Cette question a tourné dans ma tête pendant des mois...», raconte Nancy qui a été plongée dans un deuil qui soulève énormément d’incompréhension.

«Tu marches, tu pleures. Tu es dans ta voiture, tu pleures. Tu n’as aucun contrôle là-dessus… Tu pleures tout le temps.»

Elle a pu compter sur le soutien de chaque instant de sa famille, de ses collègues et amis pour l’aider à surmonter cette épreuve. Nancy a une pensée solidaire pour Hugo Giroux, le frère de David. Le comédien a également accepté d’aborder le sujet difficile du suicide, un drame qui a touché sa famille à deux reprises…

Au lendemain du décès de son chum, la cycliste n’a pas eu la force de prendre le départ du Grand défi Pierre Lavoie qu’elle devait faire pour souligner ses 50 ans. La directrice générale du CNETE et conseillère municipale a dû ralentir le travail pour prendre soin d’elle.

Nancy a passé l’été au guidon de son vélo, à pédaler seule et en silence avant de rentrer à la maison pour écrire, écrire et encore écrire. Les mots lui venaient naturellement. Il fallait qu’elle s’en libère pour apaiser sa peine, mais aussi pour honorer la mémoire de son amoureux.

Comme si la voix de David résonnait en elle, Nancy a affronté le doute et s’est mise à partager ses écrits sur les réseaux sociaux.

«Tu avoues tes sentiments, tes pensées, ta vulnérabilité. C’est effrayant et beau en même temps. Je suis qui je suis, jusqu’au bout. C’est quelque chose que j’ai gagné dans cette grande peine. Je pense que je suis devenue un meilleur humain.»

Un café à la main, la mère de trois jeunes adultes parle à cœur ouvert dans la quiétude de sa demeure. Elle n’a qu’à ouvrir la porte pour aller faire glisser ses skis de fond dans les sentiers d’un boisé, tout juste derrière.

La femme ne s’en prive pas. S’entourer d’arbres lui fait un bien immense.

«Oui, j’ai eu des moments difficiles, mais la vie est belle et remplie d’espoir.»

Nancy Déziel espère que son témoignage se rendra jusqu’à celui ou celle dont la souffrance l’empêche en ce moment de voir toute cette beauté et la lueur dans sa noirceur.

«Il y a toujours moyen d’arranger les affaires. Toujours», martèle Nancy qui aurait tant voulu que David s’accroche à sa main tendue, la même qui a écrit ces lignes pour essayer de comprendre l’incompréhensible…

«Dans le feulement assourdissant de l’absence, la sommation implacable de l’attente et transie de froid, jusqu’au trépas je suis le Sherpa de ta douleur»…

Au moment de notre rencontre, la lumière du jour était omniprésente dans le bureau où continuent de s’épanouir des plantes appartenant à David. Nancy les a accueillies sous son toit. Elle aime en prendre soin comme de s’emmitoufler avec le foulard déposé sur l’accoudoir du canapé.

C’est celui de son renard dont la douceur du souvenir l’enveloppe de chaleur.

«Il me manque tous les jours, mais je le garde vivant en moi. Je guéris tranquillement.»

Besoin d’aide pour vous ou un proche? 1-866-APPELLE (277-3553)