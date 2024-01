La pause-santé (mentale) de Guillaume Vermette

C’est ce qu’un ami a admis à Guillaume Vermette en apprenant que celui-ci avait rendez-vous avec l’auteure de ces lignes à propos de son retour dans la sphère publique.

Au cours des derniers mois, le clown humanitaire a pris ses distances des réseaux sociaux, en plus d’annuler des conférences, événements et apparitions dans les médias. L’homme de 35 ans s’est permis un pas de recul et un temps d’arrêt afin de prendre soin de sa santé mentale qui en avait besoin.

Ne dit-on pas qu’il vaut mieux prévenir que guérir? Voilà.

Guillaume sourit en me rapportant le commentaire de son interlocuteur au bout du fil. Il comprend cet ami qui a eu une réaction légitime, en ce sens que le sujet demeure un tabou social.

«De moins en moins, heureusement, mais ça l’est encore», constate celui qui a décidé d’être un cordonnier bien chaussé, en mettant en pratique ce qu’il prône.

«C’est étrange d’être invité un peu partout à prendre le micro pour parler de santé mentale et inspirer les gens à prendre soin d’eux... mais que ce soit aussi difficile de le faire pour moi-même», a récemment écrit Guillaume Vermette sur sa page Facebook. Il tenait à expliquer son silence depuis l’automne et, par le fait même, à s’excuser.

«C’est pas simple de “caller malade” quand annuler une journée de travail équivaut à annuler un événement au complet ou encore un projet, un tournage, etc. Ça a des répercussions sur tellement de gens. Je trouve que c’est beaucoup de pression sur un seul individu. Je pense que tout le monde devrait avoir la possibilité de caller malade pour prendre soin de sa santé mentale. Merci à ceux qui ont fait preuve de compréhension et de bienveillance. Pis aux autres qui ont été pas fins, stp, arrive en 2024 et arrête de contribuer à ce que la santé mentale soit un tabou.»

Son message a trouvé écho parmi les dizaines de milliers de personnes qui le suivent via les réseaux sociaux. Nombreux sont ceux et celles qui l’ont remercié pour son témoignage à travers lequel ils se reconnaissent ou peuvent mieux comprendre les difficultés que vivent des gens de leur entourage.

Guillaume a lu tous les messages, touché par cette puissante dose d’amour à son endroit. Ça lui fait du bien de savoir qu’il n’est pas seul pour lutter contre la stigmatisation entourant les problèmes de santé mentale.

«Nous sommes une armée», m’a-t-il dit dans ce café de Trois-Rivières où nous avons entamé la conversation en revenant dans le temps, au printemps 2015. Guillaume avait 27 ans et habitait à Montréal. Avec la même générosité qu’aujourd’hui, il avait accepté de s’ouvrir sur ses troubles anxieux.

«Je fais cette entrevue pour moi et pour les autres. L’anxiété, c’est méconnu et incompris, alors que des personnes anxieuses, il y en a beaucoup», avait déclaré le jeune homme en confiant que ses premiers symptômes étaient apparus vers l’âge de 9-10 ans.

Neuf ans plus tard et une barbe en plus, Guillaume n’a pas changé. Toujours la même gentillesse, la même authenticité, le même souhait d’aider son prochain, ici comme ailleurs sur la planète, y compris là où la guerre prive des enfants de leur enfance.

Guillaume Vermette va mieux. La pause a été salutaire. (Stéphane Lessard/Le Nouvelliste)

À l’été 2023, le Trifluvien était en Ukraine dans le cadre d’une mission internationale. Guillaume avait raconté pourquoi il était si important d’enfiler son costume de clown pour apporter un peu de douceur aux victimes collatérales de ce conflit armé.

«Je pense que ce n’est pas à minimiser, mais des bombes ont explosé pas loin de moi...»

Déterminé à continuer de distribuer des rires et de l’espoir, Guillaume Vermette a ensuite pris la direction de la Jordanie à l’occasion d’un autre projet qui l’a également bouleversé. «J’ai côtoyé des enfants qui vivaient des situations qui n’ont pas de maudit bon sens, que je qualifie d’esclavage.»

À son retour à la maison, le Trifluvien a à peine eu le temps de retirer son nez rouge qu’on lui demandait de se prononcer dans les médias sur le conflit israélo-palestinien qui reprenait de plus belle.

Déjà ébranlé par ce qu’il venait de vivre, Guillaume Vermette ne sentait pas qu’il était la bonne personne pour commenter. Ça commençait à faire beaucoup sur les épaules de celui qui, durant cette même période, a été affecté par le décès d’un être cher, suivi de difficultés dans sa vie personnelle.

«Tout est arrivé en même temps. Et je travaille beaucoup...»

Guillaume se connaît assez pour savoir que les facteurs de risque étaient en place pour déclencher l’anxiété avec laquelle il cohabite depuis longtemps.

Le mi-trentenaire a eu cette conversation nécessaire avec lui-même qu’il me rapporte mot à mot… «C’est trop. J’ai besoin d’espace pour gérer ces émotions-là, prendre soin de moi, parce que je vais péter au frette bientôt. Je ne serai plus capable de fonctionner et de prendre soin des autres. Parce que c’est aussi ça, ma job.»

Dans le passé, Guillaume Vermette aurait été incapable de s’accorder une pause. Il se serait senti coupable d’annuler ses engagements et aurait outrepassé ses limites. Ce n’est plus le cas aujourd’hui.

«Il n’y a rien de plus important que ma santé mentale.»

La réception a été bonne autour de lui. La compréhension des gens est plus grande qu’avant. On avance dans la bonne direction.

«Je pense que le sujet de la santé mentale a fait beaucoup de chemin. Je sens une différence dans le ton, une plus grande solidarité et d’empathie.» — Guillaume Vermette

Le clown humanitaire s’en réjouit, mais sait pertinemment qu’il s’en trouve (les «pas fins» mentionnés plus haut) pour remettre en question sa pause-santé. Ça les dérange.

«Ben voyons! Ça ne se fait pas d’annuler une conférence. Il n’a qu’à se gérer!»

C’est le type de commentaires qui sont venus aux oreilles de celui qui ne se laisse pas décourager. Cette résistance est la preuve qu’il faut, et plus que jamais, parler de santé mentale. Notamment aux ados.

Aller à la rencontre des jeunes lui fait le plus grand bien. D’ici la mi-mars, une quarantaine de conférences sont prévues à son agenda et partout où il passe, l’homme en face d’eux n’hésite pas à se donner en exemple.

«Je leur dis que des fois, je ne vais pas bien, j’ai des problèmes de santé mentale, je vais chercher de l’aide pis c’est ben correct.»

Le conférencier le voit dans le regard des élèves. Une étincelle jaillit. Pour certains, des gars particulièrement, c’est la première fois qu’on leur parle ainsi.

Sur ce, Guillaume Vermette a ce message pour les parents qui lisent cette chronique. Ne sous-estimez pas l’impact positif que vous pouvez avoir en offrant un «espace bienveillant» à votre fils ou à votre fille qui a besoin de se sentir validé dans ce qu’il/elle vit et ce qu’il/elle ressent.

«Être accueilli dans ses émotions, ça peut changer une vie», soutient le clown humanitaire qui donne cet autre conseil d’ami…

«Peu importe ce que tu vas dire comme parent, enseignant ou intervenant, tes mots auront moins d’impact que tes actions. La meilleure chose que tu peux faire pour contribuer positivement à la santé mentale de ton jeune, c’est de prendre soin de la tienne, en exprimant ta vulnérabilité et en allant chercher de l’aide.»

Lui, c’est ce qu’il continuera de faire.