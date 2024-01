Dîner gratos et pied de nez à la morosité

Cette année encore, le propriétaire du restaurant Le Sacristain offre son traditionnel «dîner gratos» à ceux et celles qui ont un petit creux et qui, comme lui, espèrent la paix dans le monde.

«Mon souhait pour 2024? Que les canons se taisent une bonne fois pour toutes. Ils sont bruyants et vulgaires, n’ont jamais rien dit de bien», a-t-il écrit cette semaine sur les réseaux sociaux.

Jacques Langlois ne vit pas au pays des licornes. L’homme de 49 ans aime à penser que l’harmonie commence autour de soi, en posant un geste concret pour rompre avec la morosité ambiante et, tant qu’à y être, en faisant un pied de nez à la déprime hivernale.

Ce samedi 20 janvier, à compter de midi, environ 150 repas seront offerts à autant de personnes qui se présenteront à l’entrée de son petit resto sur la rue Bonaventure, à Trois-Rivières. Premier arrivé, premier servi, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus rien dans les chaudrons.

«Vous passez, vous prenez votre lunch, et c’est tout. Apportez vos plats si vous pouvez, ça nous fait ça de moins en déchets. Et surtout, si le coeur vous en dit, venez chercher le lunch de gens que vous connaissez et qui ne sont pas sorteux. Je pense à pépé ou à mémé, ou bien à n’importe qui qui ne peut pas se déplacer, mais à qui ça ferait plaisir de recevoir un bon repas. Nous, on va s’arranger pour rejoindre du monde au centre-ville. Mais je sais qu’il y a plein de monde seul et isolé partout qu’on ne connaît pas», a-t-il également mentionné dans son message.

Au menu: des plats qui procurent une dose de bien-être «et qui sont vraiment bons!», insiste Jacques Langlois qui a incorporé six ou sept sortes de piments dans son chili con carne assaisonné au gré de son inspiration. Ce n’est pas parce que c’est gratuit que ça manquera de saveur.

«Ceux qui ont de la misère reçoivent souvent de la nourriture. Mais du délicieux, c’est plus rare. L’aliment permet de survivre. Le délicieux, lui, sert autrement. Il réconforte et nourrit l’âme…»

En plus de la cuillère, Jacques Langlois sait manier la plume. Il maîtrise les mots et pas seulement sur les réseaux sociaux. Au dos de son roman La saga des filles du Roy écrit durant la pandémie, le père de quatre enfants se présente comme un homme au foyer, conseiller d’orientation, sociologue, psychothérapeute, homme d’affaires, restaurateur et écrivain.

Au menu du traditionnel dîner gratos? Juste du bon, cuisiné avec plaisir et solidarité. (Stéphane Lessard/Le Nouvelliste)

Jacques Langlois était un client régulier du Sacristain avant de l’acheter dans le but d’y mettre son grain de sel. Le Sherbrookois d’origine a toujours aimé cuisiner.

«J’avais 10 ans et j’écoutais Soeur Angèle», dit-il au sujet de la religieuse bien connue pour ses recettes concoctées devant les caméras de télévision.

Établi à Trois-Rivières depuis vingt-cinq ans, Jacques Langlois a eu l’idée de ce repas gratuit au printemps 2020, alors que l’urgence sanitaire était déclarée au Québec. Inquiet pour ses enfants «encabanés» à la maison en raison des mesures de confinement, il a refusé de rester les bras croisés face à l’isolement social que nous imposait cette pandémie.

«Si je fais un dîner en face du resto, tout le monde peut venir!», s’est-il dit en décidant de répondre concrètement au slogan «Ça va bien aller» scandé sur toutes les tribunes.

Jacques Langlois a eu envie de se rendre utile et de faire plaisir, tout simplement, sans rien demander en retour. Il y a pris goût.

Ce samedi, c’est la quatrième édition du «dîner gratos» du Sacristain, en dépit du contexte économique actuel, particulièrement pour les restaurateurs qui sont notamment confrontés à la hausse des aliments et à une diminution de la clientèle.

«Malgré tout, on a assez bien tiré notre épingle du jeu. On est content et reconnaissant», a écrit Jacques Langlois au sujet du Sacristain, avant de me confirmer qu’au moins 150 portions seront généreusement partagées ce samedi.

«On commence à servir à midi et vers 13h ou 13h30, ça devrait être réglé.»

L’initiative de Jacques Langlois a pour but de favoriser le vivre-ensemble. Il veut poser un geste communautaire, sans discrimination entre les personnes qui sont (ou pas) en situation de pauvreté.

«Tu veux que je te serve un lunch ce jour-là? Tu vas avoir un lunch.»

Sur ce, si le restaurateur risque de manquer de bouffe, il va subtilement privilégier dans la file celui ou celle qui n’a pas juste un petit creux, mais carrément le ventre vide. Il a également prévu des plats pour des personnes en situation d’itinérance qui ont l’habitude de se réchauffer dans le stationnement du parc portuaire.

Par ailleurs, il ne faudrait pas se gêner pour demander un plat pour grand-maman qui n’a pas la force de se déplacer. L’ancien psy encourage les occasions de rendre visite à nos proches. Rapporter à mamie une assiette de cassoulet fumant en est une.

Jacques Langlois espère qu’il y aura de la bouffe pour tout le monde, mais s’excuse à l’avance pour les gens qui arriveront trop tard.

L’homme n’oblige personne, bien au contraire, mais ceux et celles qui le souhaitent auront la possibilité de laisser «un peu de fric» en échange d’un repas gratos. Un pot a été prévu à cet effet sur le comptoir du resto. La somme sera versée à un organisme qui reste à être déterminé.

«J’aimerais l’offrir à ceux qui défendent la paix dans le monde», laisse entendre le restaurateur avant d’ajouter: «J’ai encore le coeur aussi brisé qu’au premier jour de la guerre en Ukraine...»

Pour cette quatrième édition, le Sacristain ne sera pas seul pour voir à tout. Le Manoir du spaghetti et le restaurant l’Épi ont accepté de se joindre à Jacques Langlois pour offrir du pain et le dessert. La ferme Les couleurs de la terre va se pointer avec des gratins et quelques sacs de patates. Une voisine a proposé de faire une bonne soupe, sa fille Cassandre, 11 ans, est impatiente de servir des gens, des parents et amis vont aussi venir lui donner un coup de main…

Jacques Langlois en a la certitude. «On va s’amuser!»

Et ça aussi, c’est gratuit.