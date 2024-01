«J’avais le ventre appuyé sur son pic…»

C’est arrivé le 29 décembre dernier, en début d’après-midi, à Shawinigan. Le directeur du parc de l’Île Melville et une employée étaient au travail, assis derrière le comptoir du bâtiment principal, devant leur écran d’ordinateur et au téléphone. Même à ce temps-ci de l’année, des gens réservent déjà leur emplacement de camping en prévision de l’été.

Luc Désaulniers et sa collègue ont vu passer un gars par la fenêtre, à l’avant de la bâtisse. Il était à pied, en direction des sentiers enneigés que des citoyens aiment emprunter l’hiver, alors que l’île est déserte.

«Il était habillé avec une veste carreautée grise et noire à capuchon. On a vu un cordon rouge dépassé de sa main, mais on ne s’est pas posé de questions.»

L’individu venait tout juste de passer lorsqu’ils l’ont aperçu, revenant sur ses pas pour se diriger vers l’automobile de l’employée qui était stationnée en face du bureau d’accueil. Intrigué, Luc s’est approché de la fenêtre pour constater que le type essayait d’ouvrir les portes, en vain.

«Ben voyons! Qu’est-ce que tu fais là», lui a-t-il demandé à travers la vitre, les bras en l’air pour lui signifier son incompréhension.

Tout en fixant son regard, l’homme s’est tourné comme si de rien n’était vers la deuxième voiture, celle du directeur qui ne l’avait pas verrouillée… le porte-clés oublié sur le siège côté passager.

Réalisant ce qui était en train de se produire, Luc Désaulniers est sorti en trombe. «Qu’est-ce que tu fais-là», a-t-il redemandé, en criant cette fois, au gars assis derrière le volant.

«Ta yeule le cave! Je pars avec ton char. La police me court après.»

Ignorant la menace, Luc Désaulniers a ouvert la portière. Son trousseau de clés était maintenant dans la main droite de l’homme qui, dans la gauche, tenait une arme blanche, la lame bien en évidence pour envoyer un message clair à celui qui voulait l’empêcher de prendre la fuite.

Du haut de ses 6 pieds et 7 pouces (2 mètres), le propriétaire du véhicule n’a pas songé un seul instant à se déclarer vaincu.

«Je suis passé par-dessus.»

En sautant dans sa voiture pour agripper et tirer vers lui la cordelette accrochée au porte-clés. Le voleur a lâché prise, blessé par le petit ouvre-bouteille attaché à l’anneau de clés qu’il tenait fermement dans sa main.

Sans demander son reste, Luc Désaulniers s’est ensuite réfugié à l’intérieur du bâtiment, a fermé la porte à double tour puis a appelé la police.

Pendant ce temps, le malfaiteur est sorti de la voiture et est parti bredouille, en longeant tranquillement la plage à proximité de la rivière Saint-Maurice avant de remonter vers le pont Marc-Trudel où il a été intercepté par des voitures de la Sûreté du Québec.

«Couche-toi à terre! Les mains dans le dos!»

Resté au loin, Luc Trudel a assisté à l’arrestation de l’individu armé de ciseaux de couture reliés à un cordon rouge, celui-là même que Luc Désaulniers et son employée avaient aperçu avant que le marcheur rebrousse chemin et que la situation dégénère.

Le véhicule est devenu une scène de crime. Des gouttes de sang ont été retrouvées sur le siège où le voleur était assis. Ses empreintes de pas dans la neige ont également été faciles à identifier.

Détenu à la prison de Trois-Rivières en attendant sa comparution, le criminel possède une feuille de route bien garnie, mais contrairement à ce qu’il a dit pour prendre le large avec une voiture ne lui appartenant pas, la police n’était pas en train de le pourchasser.

Luc Désaulniers est fier d’avoir permis l’arrestation d’un voleur qui est reconnu pour avoir une longue feuille de route en matière de criminalité. (Courtoisie Courtoisie)

Il y a quelques jours, Luc Désaulniers avait dans son courrier une lettre qu’il n’attendait pas.

«Vivre un acte criminel peut entraîner des conséquences sur votre vie et celle de vos proches, que ce soit au niveau physique, psychologique, social ou économique. Au Centre d’aide aux victimes d’actes criminels, nous sommes là pour vous accompagner», lui a rappelé l’organisme en l’invitant à ne pas hésiter à communiquer avec ses intervenants si besoin il y a.

«Nous sommes toujours à critiquer le système, mais suite à la tentative de vol à main armée dont j’ai été victime, merci à la CAVAC de prendre le temps de savoir comment je vais», a tenu à réagir publiquement le directeur du parc de l’île Melville qui va bien dans les circonstances.

Dans les heures qui ont suivi cette tentative de vol, Luc Désaulniers se disait «content» d’avoir contribué à l’arrestation de l’individu. Maintenant que l’adrénaline est retombée, le père de famille sait pertinemment que ce n’était pas une bonne idée de défier cet homme muni d’une lame tranchante.

Le directeur du parc de l’île Melville aurait pu être sérieusement blessé, voire atteint mortellement en voulant extirper sa clé électronique de la main du voleur.

«J’avais le ventre appuyé sur son pic…»

Luc Désaulniers se considère (très) chanceux de s’en être tiré sans séquelles. N’empêche que des questions restent en suspens.

«Pourquoi il ne m’a pas piqué? Pourquoi il ne s’est pas sauvé en courant», se demande celui qui émet l’hypothèse voulant que le type souhaitait peut-être se faire arrêter afin de passer l’hiver au chaud, en prison.

«On dirait pratiquement qu’il voulait se faire prendre...»

Seul lui peut répondre.

Cela dit, s’il y a une morale à tirer de cette mésaventure, outre celle de ne pas oublier ses clés à l’intérieur de sa voiture déverrouillée, c’est d’éviter de courir le risque que Luc Désaulniers a pris ce jour-là, en voulant à tout pris empêcher un individu armé de fuir avec son véhicule.

«Laisse-le aller», conseille-t-il aujourd’hui.

Une voiture volée, ça se remplace. Pas une vie.