Les lettres d’Amandine

Elle a 24 ans et vient de terminer un baccalauréat en psychologie. Prochaine étape? Postuler au doctorat, un programme très contingenté. La jeune femme espère que sa candidature sera retenue, elle qui rêve de faire carrière en relation d’aide. Ça tombe bien, au Québec, on observe une pénurie de psychologues, mais là n’est pas le sujet de notre rencontre.

À travers son horaire chargé d’étudiante à l’université et d’éducatrice dans un foyer de groupe qui accueille des enfants en difficulté d’adaptation, Jinny trouve le temps d’être bénévole au Courrier des jeunes.

Ce n’est pas d’hier qu’elle agit concrètement pour briser l’isolement des autres. Jinny s’est d’abord impliquée auprès de Tel-Écoute, un service pour les adultes qui ressentent le besoin de rompre le silence et de meubler la solitude en parlant à une voix aimable et compatissante au bout du fil.

Jinny patientait entre deux appels lorsqu’elle a appris l’existence du Courrier des jeunes. «C’est donc bien cool! Je veux faire ça», a été sa réaction.

Fort sympathique en effet. Et utile.

L’activité est offerte depuis vingt-cinq ans par le Centre d’action bénévole Laviolette. À l’époque, l’organisme de Trois-Rivières s’est inspiré du concept de la Maison des enfants de l’île de Montréal qui avait eu la bonne idée d’offrir une tribune aux écoliers du primaire.

C’est tout simple, mais combien essentiel. On propose aux jeunes de raconter ce qu’ils vivent en quelques lignes. Ils sont invités à poser des questions, à exprimer ce qu’ils ressentent, à exposer le fruit de leurs réflexions… Tout cela se fait sous le couvert de l’anonymat, sans aucun jugement de la part de celui ou celle qui reçoit leur lettre. Au contraire. Les bénévoles adorent les lire. Ça leur fait du bien à eux aussi.

Les possibilités de sujets sont à l’infini et ce qu’il y a de charmant dans tout cela, c’est que ces filles et garçons qui ont l’habitude de communiquer par texto utilisent cette fois une feuille de papier et un crayon. Ils écrivent à la main, noir sur blanc, en y ajoutant de la couleur si ça leur chante.

Le Courrier des jeunes fait appel à une trentaine de bénévoles de tous âges et provenant de divers horizons. Il y a toujours de la place pour des gens qui, comme Jinny, souhaitent s’impliquer.

«Amandine» a des connaissances en psycho, mais ce n’est pas un prérequis. Les bénévoles ont accès à un guide d’une quarantaine de pages pour comprendre le fonctionnement du courrier et leur rôle.

Cette activité n’est pas un exercice scolaire même si les lettres sont rédigées en classe. Libre à chaque enfant d’écrire ou non une lettre qui sera ensuite glissée dans une enveloppe cachetée avant d’être déposée dans une boîte fermée à clé qui sera ouverte par une responsable du «Courrier des jeunes».

On ne badine pas avec la confidentialité des participants qui n’ont pas à se soucier non plus des fautes d’orthographe qui pourraient se faufiler ici et là dans leurs écrits. Le but n’est pas de faire réviser des notions grammaticales aux élèves qui écrivent d’abord avec leur coeur.

Chaque mois, «Amandine» reçoit une dizaine de lettres et dessins d’enfants qui partagent leurs joies et peines et tout ce qui peut se passer dans leur quotidien. C’est une victoire au hockey, une fête chez une amie, un conflit familial ou dans la cour de récréation, le décès de grand-maman, etc.

Les jeunes racontent ce qu’ils vivent, les bonnes comme les moins bonnes journées. Leur confiance touche «Amandine» qui lit et relit chaque lettre, en s’appliquant de lire aussi entre les lignes.

Elle se souvient des confidences d’un garçon de 9 ou 10 ans dont le chien était mort, frappé par une voiture. Il avait dessiné son animal avec l’anneau d’un ange au-dessus de la tête.

Cet enfant vivait peut-être un deuil pour la première fois. «Amandine» ne le sait pas, mais elle lui a écrit qu’elle comprenait ce qu’il ressentait. La bénévole ne lui a pas dit quoi penser. Elle a normalisé sa tristesse et l’a encouragé à en discuter avec ses parents, pour ne pas rester seul avec sa peine qui allait s’adoucir en se remémorant les pitreries de son fidèle ami.

Coordonnatrice du volet jeunesse, Audrey Blier prend connaissance de toutes les lettres avant de les distribuer aux bénévoles du Courrier des jeunes. Leurs réponses sont également toutes relues avant d’être acheminées aux enfants qui ne sont pas obligés d’entretenir la correspondance.

Il arrive qu’«Amandine» donne ses petits trucs pour aider une élève à résoudre une chicane avec son amie. «Tu n’es pas obligée. À toi de voir», insiste la bénévole qui propose mais n’impose pas ses pistes de solutions.

Plus rarement, il arrive qu’un enfant passe par le Courrier des jeunes pour décrire une situation préoccupante, voire inquiétante. «Je suis tellement triste que j’aimerais mourir», a déjà écrit une fillette.

Audrey Blier explique qu’un suivi est fait auprès de l’école, notamment avec la psychoéducatrice, afin de s’assurer que l’enfant ne soit pas laissé à lui-même.

Ce filet de sécurité s’applique aussi lorsqu’un bénévole détecte un cas de violence ou de maltraitance à la maison. Rien n’est laissé au hasard pour assurer la sécurité de l’écolier en danger. Dans le passé, des lettres envoyées au Courrier des jeunes ont justifié des signalements à la DPJ.

À ce jour, «Amandine» n’a pas été confrontée à cette situation, elle qui sourit beaucoup en prenant connaissance des lettres qu’on lui envoie.

«Peux-tu m’écrire une blague?», lui a déjà réclamé un garçon. «Quel est ton top des dix meilleurs joueurs de soccer?», a demandé un jeune sportif, obligeant la bénévole à se tourner vers son conjoint pour lui souffler des noms.

Décembre venu, il arrive qu’une lettre renferme une question embêtante, du genre: «Est-ce que le père Noël existe? Moi, je ne pense pas, mais peux-tu me dire la vérité s’il te plaît?»

Face à ce beau défi, «Amandine» n’hésite pas à se replonger dans son imaginaire et dans celui des enfants pour écrire une lettre colorée. Le petit curieux n’aura peut-être pas une réponse claire et nette à sa question existentielle, mais une chose est sûre, il aura envie de croire en la magie de l’écriture.