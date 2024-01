La dernière demeure de Sandra Demontigny

«Me voilà rendue à cette étape. Je ne pensais pas que j’arriverais à un tel niveau de résilience et d’acceptation… dans un délai raisonnable. Il a fallu que je m’y résigne: gérer mon état de santé cérébrale est devenu un contrat trop costaud (et sans fond) pour mes proches. La tâche doit être partagée. J’ai maintenant besoin d’être capable de pouvoir recourir à quelqu’un dans un court délai et n’importe quand...»

C’est ce que Sandra a écrit le 27 décembre dernier, l’avant-veille de son déménagement dans une RPA de Lévis. Avec l’authenticité qu’on lui connaît, elle a pris le temps d’en informer les quelque 19 000 personnes qui la suivent depuis cinq ans sur les réseaux sociaux, via sa page «Je vis avec l’Alzheimer précoce».

Avec la même générosité, Sandra a accepté de me faire visiter les lieux. Elle m’attendait dans le vaste hall d’entrée de l’immeuble d’habitation où on se croirait dans un hôtel de luxe. À sa demande, nous avons pris la direction d’un long corridor menant à une pharmacie. «Je n’ai plus de shampoing!», a-t-elle dit en entrant pour la première fois dans le petit magasin situé à côté du local d’une coiffeuse, à quelques pas des allées de quilles et tables de billard, d’un golf virtuel, d’une salle d’entraînement, d’une piscine intérieure…

Sandra n’a pas eu le temps d’essayer toutes les activités s’offrant à elle dans son nouvel environnement où sa chevelure rousse détonne parmi ses voisins qui ont majoritairement les cheveux blancs ou grisonnants. Je lui pose la question en devinant sa réponse.

Effectivement, la mi-quadragénaire est la benjamine du groupe. Certains la reconnaissent, d’autres pas, mais tous la saluent déjà comme une des leurs, même que de gentilles dames n’ont pas tardé à la prendre sous leurs ailes bienveillantes.

«Tu devrais venir jouer avec nous à remue-méninges, c’est bon pour le cerveau», lui a suggéré une résidente tandis qu’une autre s’est portée volontaire pour l’initier au tricot.

«Je ne suis pas sûre que mes mains et mon cerveau seront capables de se coordonner, mais je peux quand même essayer», lui a répondu Sandra. Visiblement touchée par cet accueil chaleureux, elle rappelle que la maladie d’Alzheimer n’entraîne pas uniquement des pertes de mémoire. Cela affecte aussi sa dextérité, sa précision...

Nous avons pris l’ascenseur pour atteindre le 9e étage et l’aire commune avec une vue panoramique sur Lévis et par-delà le fleuve, sur la ville de Québec. «Regarde là-bas, on voit le Château Frontenac!», m’a-t-elle fait remarquer avant de s’avancer vers un grand mur aménagé en bibliothèque. Ni l’une ni l’autre n’avons pensé à chercher parmi tous les ouvrages mis à la disposition des résidents, mais s’y trouve peut-être son propre livre L’urgence de vivre dans lequel Sandra Demontigny relate son quotidien avec une maladie complexe et impitoyable.

Au moment de notre rencontre, des boîtes restaient à être déballées dans son appartement trois pièces et demie qu’elle a choisi pour sa douce luminosité. Sandra s’y sent de mieux en mieux, elle qui a d’abord pleuré sa décision d’aller vivre dans une résidence pour personnes âgées.

«J’étais triste et une partie de moi était en colère contre la vie.»

Des situations la dépassent et cela n’ira pas en s’améliorant, Sandra le sait trop bien. «C’est comme si j’avais un genou à terre face à la maladie. J’arrive à une étape où je n’ai pas le choix de fléchir.»

Venir vivre ici est la meilleure chose que cette femme pouvait faire pour améliorer sa qualité de vie, se sentir davantage en sécurité et rassurer ses trois enfants maintenant âgés de 25 ans, 21 ans et 17 ans.

Daphné, Mathis et Sacha ont leur vie à vivre. Ils travaillent, étudient, sortent avec leurs amis... Pas toujours évident pour eux d’être les proches aidants de leur mère qui est de moins en moins autonome. Ils ne peuvent pas toujours lui rappeler de prendre ses médicaments et de manger trois fois par jour. Parce que oui, il arrive que Sandra ne ressente pas la faim et saute un repas.

«Les défis sont de plus en plus nombreux et, tranquillement aussi, plus ardus. J’ai de plus en plus besoin de l’autre. De mes enfants, de mon chum, de la personne que je croise ici… Le trouble de la mémoire, même à très court terme, est plus marqué. Je peux finir une phrase et me demander ce que je viens de dire. Je sais que j’ai parlé, mais je ne sais plus ce que j’ai dit.» — Sandra Demontigny

Chère Sandra, toujours aussi bouleversante de lucidité. Sa façon de décrire sa réalité laisse sans mots, elle qui, plus qu’avant, cherche les siens. La confusion prend ses aises dans sa tête.

Imaginons une pelote de laine entremêlée… «Tu as beau tirer sur les fils, la réponse ne vient pas.»

Ou un classeur à clé… «Je sais que je le sais, mais c’est comme si la réponse se trouvait dans un tiroir que je suis incapable d’ouvrir.»

Mère de trois enfants et jeune grand-maman d’un petit Ezra, 2 ans, Sandra Demontigny sait qu’elle peut compter sur l’amour et le soutien de sa famille pour l’aider à s’adapter à sa nouvelle vie. (Isabelle Légaré)

Notre première rencontre remonte en janvier 2019. Originaire de Trois-Rivières, la sage-femme de profession m’avait reçue dans sa maison ancestrale située en bordure d’une rivière, dans la région de Chaudière-Appalaches. Quelques mois plus tôt, on lui avait confirmé le diagnostic tant redouté.

Sandra Demontigny avait malheureusement hérité d’une forme rare de la maladie d’Alzheimer (dite «autosomique dominante»). À 39 ans.

Son père avait la jeune quarantaine au moment de développer prématurément les symptômes qui, au stade avancé, s’étaient notamment manifestés par de l’errance et un comportement agressif. Le brave homme est décédé à l’âge de 53 ans. Il a connu une pénible fin de vie devant le regard impuissant de sa fille qui, depuis ce jour où elle se sait atteinte de l’Alzheimer précoce, prend régulièrement la parole pour faire connaître la maladie et revendiquer le droit de mourir dans la dignité.

«J’ai reçu un coup de massue. J’avais deux options: rester là et m’effondrer encore plus ou me relever pour essayer de faire un peu de positif avec mon diagnostic.» — Sandra Demontigny

Depuis cinq ans, Sandra Demontigny est en mission, sauf que le temps file pour celle qui milite pour l’accès à l’aide médicale à mourir anticipée.

Juin 2023, un projet de loi a été adopté en ce sens, mais il pourrait s’écouler jusqu’à 24 mois avant son application, un délai trop long aux yeux de celle qui ne cache pas sa déception.

«Je ne sais pas si je serai encore capable de consentir dans deux ans», lâche-t-elle avant d’ajouter: «Je crains de passer tout droit. En tout cas, ce sera très limite. C’est pourquoi j’aimerais que le gouvernement réagisse promptement à la situation.»

Sandra se voit aller comme elle a vu aller son père. Ici et maintenant, ça va encore, elle peut tenir une conversation comme ce fut le cas en prévision de cette chronique, mais qu’en sera-t-il dans un an et demi? Pourra-t-elle discuter ainsi pendant une à deux heures?

«Je ne penserais pas… Ça change quand même beaucoup. Mes proches me le disent», souligne Sandra qui le constate aussi.

Le jour de notre rencontre, Daphné se proposait d’accompagner sa mère au commerce où elle pensait avoir oublié sa carte de débit. À moins que ladite carte se trouve quelque part dans son nouvel appartement?

Sandra l’ignore et inutile de lui demander où et quand elle l’a utilisée la dernière fois. Toutes ces questions ont un effet anxiogène sur celle qui laisse tomber: «Quand je perds quelque chose, c’est vraiment perdu. Je n’ai même pas d’indice.»

Heureusement, de belles surprises jaillissent parfois à travers tout cela, comme la naissance d’Ezra, son petit-fils maintenant âgé de 2 ans, puis l’arrivée d’André, un ancien voisin devenu son amoureux. Le retraité est là, envers et contre la maladie d’Alzheimer qui se glisse entre lui et sa blonde. Il reste à ses côtés avec toute l’adaptation que cette situation exige. Patient, le chum a fait preuve d’une écoute empathique envers celle qui a longuement réfléchi avant de venir s’installer dans cette résidence privée pour aînés qui sera sa dernière maison. Sandra l’a écrit et me le répète de vive voix.

«C’est vraiment comme ça que je le sens. C’est aussi pour cela que j’ai choisi une place qui me plaît, près de mon monde, proche des services, avec une unité de soins, si jamais...»

La femme entrevoit la nouvelle année avec sérénité, malgré les difficultés qui vont continuer de se présenter sur sa route.

«J’espère que la maladie évoluera le plus lentement possible...», dit-elle en fixant l’horizon que lui offre sa demeure, un chez-soi où la résidente entend saisir chaque jour qui passe pour réaliser son vœu le plus cher.

Que souhaite Sandra Demontigny?

«La paix du corps, du coeur et de l’esprit. »