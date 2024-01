Répandre la joie autour d’elle, malgré tout

Un circuit de train en bois se fraie un chemin sur le plancher du salon où le sapin de Noël sera bientôt chose du passé, mais en cette première semaine de la nouvelle année, il continue d’occuper la place d’honneur parmi les jouets de James.

Le visage de Catherine s’illumine en me parlant de son fils avec qui elle s’est amusée à bricoler une gare et un tunnel. Du haut de ses 3 ans, le garçon s’est appliqué à transformer des petites boîtes en carton. C’est lui qui a également rasé la chevelure de sa mère, à l’invitation de celle-ci.

«Les cheveux de maman ne sont plus bons. On va les couper et il va en repousser des meilleurs», a-t-elle expliqué au gamin qui ne se fait pas prier pour donner des bisous sur «la tête de kiwi» de Catherine qui a baptisé de la sorte son crâne dégarni. Ça fait rire chaque fois son enfant.

Rien ni personne ne l’empêchera de répandre la joie autour d’elle. Maurice est averti. Qui est «Maurice»? Le surnom que Catherine a également donné au cancer qui, pour la troisième fois en quatre ans, lui fait vivre des montagnes russes émotionnelles.

Passer une journée sans rire avec James? «Ça ne se peut pas!», affirme Catherine Vincent qui puise sa force auprès de son petit garçon âgé de 3 ans. C’est lui qui a rasé les cheveux de sa mère dont les traitements de chimio se poursuivent. (Christine Berthiaume)

La tumeur de Wilms est un cancer du rein qui touche surtout les enfants, mais il arrive exceptionnellement qu’il se développe chez l’adulte. Catherine Vincent avait 27 ans lorsqu’on lui a appris qu’elle en était atteinte, après huit longs mois à se rendre à tout moment à l’urgence pour connaître la cause de la présence du sang dans ses urines.

Catherine a fini par être dirigée vers un urologue. Une biopsie plus tard, le diagnostic est tombé et le rein droit lui a été retiré.

«Tout est beau. Vis ta vie comme avant», l’a rassurée le spécialiste au terme de l’intervention qui n’a pas nécessité de chimiothérapie.

Catherine s’est tournée vers son conjoint de l’époque, avec un sentiment de vivre pleinement, sans reporter ses projets à demain. «Si j’ai à avoir un enfant, c’est maintenant.»

James est venu au monde neuf mois plus tard, un bébé en santé comme sa mère qui avait repris avec entrain son travail de conseillère technique automobile. Tout allait bien.

La jeune femme pensait avoir rayé le cancer de son existence jusqu’à ce qu’on observe la présence d’un nodule pulmonaire durant un examen de suivi, à l’automne 2021. La tumeur de Wilms était de retour. En réalité, «Maurice» n’était jamais vraiment parti.

«J’étais fâchée, mais je me suis dit que j’allais passer au travers. J’avais un enfant d’un an à la maison.»

Un lobe du poumon gauche a été retiré avant que Catherine soit prise en charge par une oncologue de Trois-Rivières suivie d’une équipe du Centre hospitalier universitaire de Montréal (CHUM). La jeune femme a terminé 2021 en amorçant des traitements de chimio qui se sont étalés jusqu’au printemps 2022, une année également marquée par un arrêt de travail forcé, le fardeau financier qui en découle et la séparation de son couple.

Portée par une urgence de vivre, Catherine s’est installée chez ses parents qui habitent le secteur Grand-Mère, à Shawinigan. Un mois après son dernier traitement, elle reprenait le boulot malgré la mise en garde de son médecin.

«C’est sûr qu’on se revoit», a laissé entendre la spécialiste qui n’approuvait pas ce retour aussi hâtif à l’éreintante conciliation famille-travail-maladie. De fait, malmenée par la fatigue qui s’est rapidement accumulée, Catherine a eu besoin d’une pause pour retrouver son équilibre. C’était il y a un an.

«Qu’est-ce que je veux faire dans la vie? Quelles sont mes valeurs?», s’est demandé la jeune trentenaire. Habituée de tout contrôler, Catherine a décidé de faire confiance, même quand, en mai dernier, on lui a annoncé la découverte d’un autre nodule, cette fois, sur les deux poumons.

«Ce n’est pas opérable. Je suis plus au pied du mur que je l’étais», lâche-t-elle, mais toujours aussi déterminée à sortir «Maurice» de sa vie.

Depuis le début du mois de novembre, Catherine expérimente un nouveau protocole de chimiothérapie et de radiothérapie. Au CHUM, on lui a fait savoir que si ce plan A ne fonctionne pas, un plan B pourrait lui être proposé. Tant mieux, mais la jeune femme a espoir que cette fois, c’est la bonne.

Catherine n’échappe pas aux effets secondaires de cette puissante médication, mais elle trouve réconfort dans sa nouvelle maison, aux côtés de son amoureux qui est arrivé dans sa vie comme un baume au coeur. François est là, en toute connaissance de cause. Leur relation débutait à peine lorsque «Maurice» est réapparu pour la troisième fois.

Catherine Vincent peut compter sur le soutien de ses proches pour traverser avec elle l’épreuve du cancer. (Stéphane Lessard/Le Nouvelliste)

Le temps des Fêtes a apporté son lot d’émotions… Combien de Nouvel An me reste-t-il?», s’est demandé Catherine sans chercher à connaître la réponse.

«Parfois j’ai peur, c’est normal, mais je ne me laisse pas envahir», soutient celle qui n’hésite pas à parler ouvertement du cancer avec ses proches, à commencer avec son chum.

«On traverse ça ensemble», lui dit-il depuis le début de leur relation solide comme le roc.

Chaque jour, même fragilisée par les effets secondaires de la chimio, Catherine se fait un devoir de faire rigoler son adorable James, en jouant notamment à cache-cache avec lui. Le petit en redemande et bécote le front de sa mère qui rit à ton tour.

«Pleurer dans un coin est une perte de temps», dit-elle en se considérant chanceuse d’être aussi bien entourée.

Catherine a pu compter sur la générosité de ses proches lorsqu’elle a dû s’absenter du travail pour cause de cancer, avec les contrecoups que cela implique dans le budget. La jeune femme a également bénéficié de l’aide de Rouler pour la vie, une fondation dont la mission consiste à alléger le poids financier sur les épaules d’une personne gravement malade.

Catherine Vincent souhaite maintenant redonner. Entre deux séries de traitements, elle amasse des dons qui seront remis à l’organisme. «Cette fondation donne une certaine dignité, sans discrimination, à des gens qui sont malades et qui n’ont pas d’assurances, sans revenu possible, bref des gens qui sont en mode survie dans leur quotidien de maladie», écrit-elle sur sa page Facebook.

Sa mère a raison. «Catherine a une énorme force de caractère», m’avait dit France Trottier en me proposant de rencontrer sa fille qui sourit timidement lorsque je lui rapporte cet aimable commentaire.

«Je ne sais pas quoi répondre à ça… J’ai de la misère avec les compliments...»

Ses parents habitent à un coin de rue. Catherine peut compter sur eux en tout temps. Régulièrement aussi, des membres de sa famille, des amis et voisins se présentent à sa porte pour donner un coup de main ou proposer une activité. La jeune femme accepte avec joie, de la même façon qu’elle a mis tout son cœur pour organiser la fête de James et le 5e anniversaire de Lilou, la fille de son chum.

Catherine est devenue une experte dans l’art de créer des événements mémorables. Pendant ce temps, elle ne pense pas à «Maurice», aux traitements en cours et à son prochain bilan de santé.

«On vit, c’est tout. Pas à moitié, pour vrai.»

Comme son sourire sur les photos.