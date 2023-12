À 17 ans, une thérapie pour Noël

Directeur des services professionnels du Grand Chemin, Miguel Therriault souhaite que la fête de Noël soit l'occasion pour des jeunes comme Maude et Sébastien de se fabriquer de nouveaux et beaux souvenirs. (Stéphane Lessard/Le Nouvelliste)

Pour la première fois depuis trop longtemps, les yeux de Maude*, 17 ans aussi, brillent à l’idée de vivre cette période de réjouissances qui a souvent été synonyme de noirceur. «Je n’étais pas bien, j’étais dans la consommation.»

Pour Maude comme pour Sébastien, l’esprit des Fêtes n’avait pas le pouvoir de faire disparaître leurs problèmes d’un simple coup de baguette de la fée des étoiles. Noël faisait plutôt accroître leur mal-être.

C’est en train de changer. Les deux ados travaillent très fort en ce moment pour déballer un cadeau qu’eux seuls peuvent s’offrir: reprendre leur vie en main.

Je les ai rencontrés au centre le Grand Chemin de Saint-Célestin, un organisme à but non lucratif qui accueille des jeunes de 12 à 17 ans ayant une problématique de toxicomanie, de jeu excessif ou de cyberdépendance. Les services offerts sont gratuits.

Maude et Sébastien sont à mi-chemin d’un programme d’une durée de huit à dix semaines. La thérapie se déroule en cure fermée. Les deux ados et les autres pensionnaires passeront le réveillon loin des membres de leur famille. Pas évident.

C’est la raison pour laquelle ces jours-ci, de véritables lutins s’activent secrètement autour d’eux. Des intervenants sont à leur concocter un programme que je ne peux pas dévoiler. C’est une surprise, mais la magie opère déjà. Les jeunes en savent juste assez pour être emballés à l’idée de se fabriquer de nouveaux souvenirs. C’est bien parti pour être leur plus beau Noël.

Sébastien est arrivé au Grand Chemin au début du mois de novembre.

«J’avais un choix à faire, devenir un criminel ou m’aider. La mort ou la vie.» — Sébastien

Le jeune homme n’y va pas par quatre chemins lorsqu’on lui demande pourquoi il est en thérapie. Sébastien a décidé de faire face à ses problèmes de dépendance à la drogue et aux jeux de hasard. Dans le passé, l’adolescent a commis des infractions criminelles, dont des cambriolages dans les domiciles et des vols de voitures. «Je ne suis pas fier de ça...», laisse-t-il tomber en avouant que le trafic de stupéfiants et d’armes blanches figure aussi à son lourd dossier.

Issu d’un milieu familial dysfonctionnel, Sébastien n’avait que 14 ans lorsqu’il s’est mis à flirter avec la criminalité. «Ça m’apportait de l’argent et je pouvais consommer toute la journée. Ça a commencé avec du cannabis jusqu’aux drogues par injection», mentionne l’adolescent qui comblait ainsi son sentiment de solitude.

Un puits sans fond que Maude connaît malheureusement aussi.

Les trois dernières années de l’adolescente ont été embrumées par l’alcool et le cannabis. «Je prenais des médicaments pour dormir.» Une ordonnance médicale dont elle ne respectait pas la dose prescrite.

Ajoutez à ce dangereux cocktail des conflits répétitifs avec sa famille qui la voyait s’enfoncer et vous avez le portrait d’une fille renfermée, qui préférait couper les liens que d’accepter l’aide de son entourage.

«J’étais rendu à un point de ma vie où ce n’était plus une vie.»

Lorsque Maude a entendu parler du Grand Chemin, elle a demandé à visiter l’endroit où, pour la première fois depuis très longtemps, une forme de quiétude l’a envahie.

«Ça m’a beaucoup rassurée de voir à quel point les gens sont accueillants. Je me sentais à ma place.» — Maude

Sébastien n’en pense pas moins. Depuis qu’il a franchi les portes du centre, l’adolescent découvre un mode de vie plus sain.

«Ça va faire bientôt quatre mois que je suis abstinent», souligne le jeune homme qui met tout en œuvre pour remplir son coffre à outils et se construire un avenir meilleur.

«Honnêtement, depuis que je suis ici, j’aime vraiment plus la vie! Le Grand Chemin me sauve la vie», affirme Sébastien qui a hâte à Noël. Il ne sera pas dans la rue comme l’an dernier, à consommer avec d’autres personnes en situation d’itinérance, mais bien au chaud avec des gens qui croient en lui.

Directeur des services professionnels du Grand Chemin, Miguel Therriault a récemment mis sur pied une campagne de sociofinancement en rappelant qu’à titre d’organisme communautaire, les dépenses du centre sont limitées.

Selon la rumeur, le père Noël devrait se pointer le 24 ou le 25 décembre au centre d’hébergement de Saint-Célestin, mais si le coeur vous en dit, chaque don est bienvenu. Aux dernières nouvelles, l’objectif de 1000 $ était quasi atteint. Ce montant permettra d’offrir du bon temps aux jeunes qui le méritent. Jour après jour depuis leur arrivée, ils travaillent sans relâche pour retrouver la paix en eux.

Avec cet argent, Miguel Therriault et son équipe souhaitent leur proposer des activités sportives et culturelles dans la région et peut-être même à l’extérieur, des sorties spéciales, mais accessibles qu’ils pourront revivre une fois leur thérapie terminée.

Les jeunes ne seront pas à la maison pour passer le temps des Fêtes en famille, mais ils pourront recevoir la visite de leurs parents impliqués dans la démarche de leur enfant. Leur soutien est essentiel.

La mère de Sébastien a confirmé sa présence. «Elle est aussi dans un processus d’abstinence. Je pense que ça va lui faire du bien d’être avec moi.»

Et lui d’être avec elle.

Maude et Sébastien espèrent que leur témoignage se rendra jusqu’à celui ou celle qui, jeune ou moins jeune, n’a pas le coeur à la fête en ce moment. C’est la raison pour laquelle ils ont accepté de raconter leur histoire.

«La vie est belle sans consommation», affirme Maude avant d’ajouter de sa voix douce: ce n’est pas parce que tu as un mauvais comportement que tu es une mauvaise personne et que tu ne peux pas changer.»

Que peut-on lui souhaiter en retour?

Maude réfléchit, cherche le bon mot… «Comment on dit ça quand on continue malgré les moments plus difficiles. Ah oui! La persévérance!»

Bien noté. Et toi Sébastien? «Être heureux, tout simplement.»

Bonne idée. Ça se glisse bien sous son premier sapin de Noël qui ne sera certainement pas le dernier.

* Les prénoms ont été changés pour préserver l’anonymat des deux jeunes d’âge mineur.