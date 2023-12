Annie et ses hommes

Annie Trudel et Claude Lamoureux sont partis à l’aventure sur les routes des États-Unis et du Mexique en compagnie de Geoffrey, Jonathan et Yan. Sans oublier bien sûr le petit chien Ramzy. (Courtoisie)

Technicienne en éducation spécialisée nouvellement à la retraite, Annie est également responsable d’une ressource de type familial pour personnes autistes ou ayant une déficience intellectuelle. Chez elle, quand vient le temps de profiter du soleil, de la chaleur et de la mer, on ne laisse personne derrière.

Jonathan, Geoffrey et Yan ont respectivement 39 ans, 35 ans et 32 ans. Ce ne sont pas des frères, ni les enfants biologiques ou adoptifs d’Annie qui veille cependant sur eux comme une mère aimante et attentionnée. Ce sont d’anciens élèves qui sont entrés dans sa vie pour y rester.

Je connais Annie depuis notre propre enfance, à Shawinigan. Dès le primaire, nous avons fréquenté les mêmes classes, ou presque. J’ignore si elle s’en souvient, mais après vérification dans notre album de finissants, cuvée 1986, je constate que l’adolescente de 16-17 ans avait répondu «éducation spécialisée» à côté du mot «ambition»...

On s’est perdues de vue au cégep. Fidèle à son plan de carrière, Annie est partie étudier à Saint-Jérôme pour devenir une technicienne en éducation spécialisée, communément appelée T.E.S.

«Sincèrement, je ne sais pas pourquoi, mais quand j’étais au secondaire, je savais que je voulais devenir une famille d’accueil pour personnes handicapées. Je ne connaissais personne qui faisait ça, mais je voulais m’occuper d’eux. Mon rêve était d’avoir une grande maison avec une piscine intérieure.» — Annie Trudel

Pour elle et sa gang à venir.

Annie sourit en me disant cela. Elle n’a pas de piscine entre les murs de sa demeure, dans la région des Laurentides, mais en ce moment, ses protégés ne sont pas en reste à des milliers de kilomètres de là, dans cet appartement rustique de deux chambres d’où elle me parlait cette semaine. Il y a une piscine sous les palmiers et la plage est à quelques pas. Les chanceux.

Annie Trudel et Claude Lamoureux n’en sont pas à leur premier voyage avec leurs trois protégés. «Nous sommes toujours ensemble!», souligne la responsable d’une ressource de type familial pour personnes autistes ou ayant une déficience intellectuelle. (Courtoisie)

Annie Trudel n’a pas eu d’enfant, mais la femme de 54 ans a toujours été entourée de filles et de garçons qui ont pu compter sur sa présence constante pour les aider à s’épanouir.

Annie a toujours travaillé auprès de personnes handicapées, même pendant ses études. La technicienne en éducation spécialisée a passé la majeure partie de sa carrière dans une école où on accueille des élèves vivant avec des problématiques complexes. Âgés de 4 à 21 ans, ils présentent une déficience intellectuelle moyenne à sévère, avec ou sans déficience motrice grave.

En plus de son travail auprès d’enfants et d’adolescents ayant d’importantes difficultés d’adaptation et d’apprentissage, Annie a offert, et dès sa jeune vingtaine, du répit de fin de semaine à des parents d’élèves qui avaient besoin de reprendre leur souffle.

Comme elle aime à dire avec humour… «Je ramenais du travail à la maison.»

Jonathan avait 11 ans lorsqu’il a commencé à faire de courts séjours chez sa T.E.S. qui louait une maison à l’époque. Quelques mois plus tard, le petit garçon y vivait en garde partagée puis enfin, à temps plein.

Jonathan et Annie cohabitent sous le même toit depuis près de 30 ans, trois décennies durant lesquelles d’autres jeunes sont venus agrandir la famille d’accueil. Il fut un temps où trois des six élèves de la T.E.S. rentraient avec elle, après la classe.

À 27 ans, la jeune femme a acheté sa première petite maison pour continuer d’ouvrir grand ses portes et son coeur à Laurence, à Philippe, à Steve et à tous ceux et celles qui sont débarqués avec leurs valises, emportant avec eux leurs beaux, mais néanmoins grands défis liés à la déficience intellectuelle et à l’autisme.

«J’aimais ça! Je me sentais bien et valorisée. Ils me rendaient heureuse.»

Aussi simple et fondamental que ça.

À l’instar de Jonathan, Geoffrey et Yan avaient 11 ans lorsqu’on a fait appel à Annie Trudel pour les prendre eux aussi sous ses ailes. Après toutes ces années, ses trois gars sont toujours là. Plus que jamais en fait.

Il y a quelques années, cinq beaux grands jeunes hommes vivaient avec Annie Trudel et son conjoint, Claude Lamoureux. L’hiver venu, tous ont pris l’avion pour aller admirer les couchers de soleil du Mexique. (Courtoisie)

Annie et ses hommes sont partis du Québec il y a environ un mois. Ils ont roulé jusqu’au Texas à bord du véhicule récréatif doté d’une remorque pour transporter la voiture avec laquelle ils ont traversé les routes montagneuses jusqu’à Bucerias, une petite ville balnéaire située à environ 20 kilomètres au nord de Puerto Vallarta.

«Nous avons vraiment de bons voyageurs!», souligne la femme qui a les deux mains sur le volant pendant qu’à l’arrière, ses trois jeunes sont assis épaules à épaules pour les derniers kilomètres en voiture.

Personne ne réclame sa bulle. L’harmonie règne dans l’habitacle. Jonathan se branche sur sa musique pendant des heures, Yan s’amuse inlassablement avec des petites cordes qu’il a toujours dans les mains et Geoffroy patiente sagement en compagnie de sa poupée Barbie qui n’a plus de cheveux, comme lui.

lls ont hâte d’arriver dans leur deuxième maison. Jusqu’à la fin avril, cette familia québécoise loue un appartement que la propriétaire d’un complexe a fait expressément construire pour Annie, Claude et leurs trois inséparables.

«Elle trouvait ça extraordinaire qu’on vienne ici avec les gars!»

Pour vivre l’inclusion sociale à la sauce mexicaine.

Annie Trudel et Claude Lamoureux n’en sont pas à leur premier voyage avec leurs jeunes. Ils ont déjà été cinq avec eux, des adultes au coeur d’enfant qui mettaient les pieds dans la mer pour la première fois.

Le teint basané, Jonathan, Geoffrey et Yan sont de retour cette année. Ils sont apparus dans mon écran pour me saluer timidement avant de retourner à leurs occupations respectives. Visiblement, ils sont ravis d’être là-bas. Le trio ne voit pas le temps passer à la piscine et à la plage, à regarder Claude et Annie jouer aux cartes ou à accompagner celle-ci à sa partie de pétanque du mardi matin.

«Nous sommes toujours ensemble», fait remarquer Annie qui refuse de parler des trois hommes en utilisant le terme «usagers» ou «bénéficiaires».

Après toutes ces années à se dévouer pour eux, elle aurait été justifiée de vouloir partir en vacances avec son mari, pour profiter d’un peu de répit aussi. Oubliez ça. Tant qu’à toujours penser à eux au loin, à se demander si tout se passe bien pendant leur absence… «On part en gang», se sont dit Annie et Claude qui ne voient pas le jour où ils voyageront - et vivront - sans eux.

«Bientôt, nous irons en voilier pour observer les baleines!»

Il y a de l’excitation dans l’air. Jonathan en rêve depuis si longtemps. Une fois de plus, personne ne restera derrière. Tous partiront à l’aventure avec lui. Après tout, les cinq forment une famille unie et unique. La vie rêvée d’Annie.