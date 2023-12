Travailleur social aveugle et à l’écoute

«Je suis né à 24 ou à 25 semaines de grossesse avec la rétinopathie du prématuré grade 4, mais vous n’avez pas besoin de retenir tout ça», indique l’homme de 35 ans en se doutant bien qu’au contraire, on veut savoir de quoi il s’agit exactement.

«J’ai eu trop d’oxygène au cerveau et c’est ce qui a fait décoller les rétines.»

À deux reprises lorsqu’il était un enfant, Marc s’est rendu aux États-Unis pour y subir une intervention chirurgicale qui consistait à les recoller. Ces délicates opérations n’ont cependant pas donné les résultats espérés.

«Je n’ai aucune perception lumineuse. La cécité est permanente.»

Ses yeux bleus sont en réalité des prothèses oculaires. En 2021, Marc a demandé qu’on lui retire ses vrais yeux. En plus de s’atrophier, ils avaient blanchi en raison des dépôts de calcium s’y accumulant avec les années.

«Mes yeux n’ouvraient pas et cela créait de la douleur.»

Marc a décidé de se tourner vers l’énucléation, soit «l’ablation chirurgicale du globe oculaire par section du nerf optique», indique Le Larousse, une définition corroborée par celui qui ne regrette pas cette décision finale et sans appel.

«J’étais prêt.»

Marc Robidoux aime dire qu’il est originaire de Saint-Hubert, un arrondissement de la Ville de Longueuil. Il a décidé de venir s’établir à Trois-Rivières en 2021 après un passage à Sherbrooke pour ses études universitaires. À l’emploi du CIUSSS de la Mauricie et du Centre-du-Québec, le travailleur social est, jusqu’à preuve du contraire, la seule personne non voyante parmi des milliers de collègues.

Une belle et grande fierté pour celui qui fait partie de l’équipe d’intervenants des services en déficience intellectuelle et en trouble du spectre de l’autisme de Trois-Rivières. Son rôle consiste principalement à donner l’information entourant une demande de tutelle et les mesures alternatives existantes.

«Je regarde avec la famille quels sont ses besoins et ce qui existe pour y répondre. J’explique la loi et les programmes, les raisons pourquoi je recommande ou pas la tutelle. Je parle à l’éducateur, j’organise des rencontres, etc. Ma job consiste à alléger le fardeau des familles en leur donnant tous les renseignements pour les aider dans leur quotidien.»

Marc est appelé à intervenir auprès de personnes vivant avec une déficiente intellectuelle ou un TSA, des enfants et des adultes qui laissent souvent leurs proches répondre pour eux. On a tout faux de penser que le travailleur social aveugle ne peut pas décoder le langage corporel de ces usagers.

«J’observe beaucoup plus que vous pouvez l’imaginer», soutient celui qui ressent les émotions de la personne assise en face de lui à travers l’intonation et le débit de la voix. Il arrive même à deviner ses mimiques et ses postures comme il l’a fait avec cet homme qui a souri tout au long de leur entretien.

«Peut-être qu’il ne comprenait pas qui j’étais et pourquoi j’étais là, mais il était heureux que quelqu’un lui parle.»

En lui prêtant d’abord et avant tout une oreille attentive, au-delà du regard.

Titulaire d’un baccalauréat en sciences politiques, Marc Robidoux a fait une maîtrise en travail social, une discipline où, fait-il remarquer, il n’est pas rare d’y rencontrer des étudiants non voyants. Leur sens inné de l’écoute est un atout non négligeable.

L’intervenant s’estime bien placé pour connaître les programmes destinés aux personnes handicapées, mais aussi pour comprendre leurs déceptions et frustrations face aux obstacles qui se dressent devant eux. Marc n’est pas à l’abri des contraintes qui entravent sa propre quête d’autonomie.

«Grand Corps Malade disait que le sixième sens des handicapés est l’envie de vivre une vie la plus normale possible. On ne respire pas le même air avec la même facilité, mais on est là, on existe. Je pense qu’on peut apporter beaucoup à la société, il faut juste qu’on nous laisse nous émanciper.»

Marc Robidoux n’hésite pas à porter un regard critique sur les problèmes d’accessibilité auxquels sont confrontées les personnes handicapées. Il en aurait long à dire sur le manque de flexibilité du service de transport adapté, particulièrement dans sa ville d’adoption.

Devoir tout planifier à la minute près devient un «irritant» pour celui qui n’a pas le luxe d’aller où ça lui chante et quand bon lui semble. Privé de ses yeux, le trentenaire parle du deuil de ne pas pouvoir conduire sa propre voiture, mais affirme avec certitude que sa vie est belle malgré le fait qu’il ne voit pas.

«Je vis avec mon handicap qui est là pour rester», rappelle celui qui fait son propre ménage. C’est plus long, mais il le fait.

À vrai dire, Marc n’est jamais à court d’idées ni de solutions, quitte à faire appel à quelqu’un de son entourage. C’est le cas de la mère d’une collègue qui l’accompagne à l’épicerie.

«C’est beau être autonome, mais il ne faut pas hésiter à demander de l’aide.»

Marc Robidoux donne l’exemple. Ça se voit et ça s’entend.