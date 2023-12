Du party de bureau au brouillard de la COVID longue

En ce 28 novembre 2022, l’ambiance était à la fête dans ce restaurant où elle accompagnait son conjoint à son party de Noël de bureau. La preuve de vaccination n’était plus requise dans les lieux publics. Le port du masque n’était pas obligatoire non plus. Les bulles sociales faisaient place à celles du champagne. Nous pouvions trinquer bras dessus, bras dessous. Santé!

Il y a eu un hic...

La COVID a profité du relâchement des mesures sanitaires pour s’immiscer comme une invitée indésirable. Isabel n’a pas été épargnée par le virus friand de conversations à plus ou moins deux mètres de distanciation physique dans ce resto bondé.

Contrairement à la majorité des autres personnes infectées durant cette soirée, Isabel ne s’est jamais complètement rétablie. Elle a développé ce qu’on appelle la «COVID longue», longue comme dans symptômes qui ne veulent plus la lâcher malgré les jours, semaines et mois cochés au calendrier.

«Depuis un an, ma vie est sur pause. Pause du travail, de la vie sociale, de l’activité physique, de la lecture, de la qualité de vie en famille. Pause tout court…», a récemment écrit Isabel sur sa page Facebook, une sorte de «coming out», m’a-t-elle dit en acceptant de parler des impacts de cette maladie invisible et invalidante, à laquelle plus de 200 symptômes sont associés.

Isabel Rouette est conseillère en communication et commercialisation au sein de l’équipe Entreprendre de la MRC de Bécancour. Âgée de 54 ans, elle est une femme active, tant dans sa vie professionnelle que sur le plan personnel.

Isabel Rouette n’avait jamais contracté le virus avant que ça lui tombe dessus à la fin novembre 2022. (Olivier Croteau/Le Nouvelliste)

«Nous sommes une famille sportive», dit-elle au sujet de son conjoint et de leur fils de 16 ans. Vélo de route et de montagne, triathlons, ski de fond et de randonnée alpine… Isabel carbure au plaisir de bouger, un bonheur parfait que la COVID est venue lui chiper.

Elle n’avait jamais contracté le virus avant que ça lui tombe dessus à la fin novembre 2022. «J’ai fait attention tout le temps de la pandémie», indique celle dont le dernier vaccin remontait à environ six mois, le délai recommandé pour avoir une dose de rappel.

Les premiers signes de la COVID sont apparus au surlendemain du souper entre collègues et amis: maux de tête et de gorge, fièvre, essoufflement et fatigue. «Je n’ai pas eu de symptômes aggravants», précise Isabel qui, après une semaine de repos, est retournée travailler même si elle était encore fatiguée, essoufflée et sévèrement incommodée par des acouphènes.

Se préparer, monter dans son véhicule et conduire jusqu’au bureau lui a demandé beaucoup d’effort, au point où en arrivant dans le stationnement… «Je me serais couchée dans ma voiture», raconte celle qui participait ce jour-là à une simulation en sécurité civile.

Ce n’était pas la première fois que la conseillère en communication prenait part à ce type d’exercice, mais quand le formateur lui a demandé de composer un texte à la population, Isabelle a réalisé que ça n’allait pas du tout.

«Les fils de mon cerveau ne se connectaient pas.»

Incapable d’écrire, elle a fini par gribouiller quelque chose de peine et de misère. «J’étais brûlée...»

***

Mise en arrêt de travail par son médecin, Isabel n’a toujours pas repris le boulot.

Le diagnostic de la COVID longue a été confirmé trois mois après l’infection initiale et la persistance des symptômes.

Bien malgré elle, la femme énergique de nature n’a jamais autant dormi que durant la dernière année. «Jusqu’à quinze heures par jour», raconte Isabel qui, au début, avait du mal à suivre une conversation, à prendre une décision, voire à prendre une douche!

«C’était mon exploit de la journée...», avoue celle qui profitait parfois d’une meilleure journée pour sortir de la maison et renouer avec l’activité physique. Pas comme avant, la sportive n’en a toujours pas la force musculaire, mais pour prendre soin de sa santé mentale.

«Plus je vais dormir, moins je vais bouger et aller bien», se disait Isabel qui s’est permis quelques randonnées contemplatives en forêt, même si ça impliquait de récupérer pendant trois jours. Elle avait les jambes mortes, mais au moins son moral s’en portait mieux.

«Ça va durer combien de temps?», a été sa première question en apprenant qu’elle avait développé la COVID longue. «On ne le sait pas...», a été la réponse de son médecin.

Pour l’heure, il n’existe aucun médicament ni traitement permettant d’en guérir. Dans le meilleur des cas, on peut l’aider à vivre avec...

Québec a mis sur pied des cliniques multidisciplinaires pour les adultes dont le quotidien est perturbé par la COVID longue. À Trois-Rivières, une physiothérapeute, un intervenant psychosocial et un kinésiologue offrent des services d’accompagnement virtuel aux personnes dont la fréquence et l’intensité des symptômes peuvent varier.

Isabel Rouette prend son mal en patience. Malgré des difficultés à se concentrer, des troubles de la mémoire et une fatigue constante, elle persévère dans sa quête d’information sur la COVID longue et, surtout, de solutions. La professionnelle en communication tient un journal de bord dans lequel elle planifie ses activités, tâches, déplacements et rendez-vous selon le niveau d’énergie que ça lui demande et l’énergie qu’elle est en mesure de déployer.

«Il me reste encore du travail à faire pour reprendre tranquillement une vie normale. J’y travaille fort tous les jours. Je ne lâche pas même si, parfois, j’ai des moments de découragement», a également écrit Isabel en prenant soin de remercier son conjoint et son fils pour leur soutien et leur compréhension. Son incapacité à prendre part comme avant à la routine familiale a forcément un impact sur eux aussi.

Ses symptômes de la COVID longue s’apparentent à ceux de la commotion cérébrale. C’est la raison pour laquelle à la suggestion de son médecin, Isabel Rouette fréquente depuis quelques semaines une clinique privée de Trois-Rivières (Neuractiv) dont le projet Hémisphère se spécialise dans le traitement des commotions cérébrales, migraines et vertiges d’origine vestibulaire.

Entourée d’une équipe composée de chiropraticiens, physiothérapeutes et ergothérapeutes, Isabel constate des améliorations. «À l’aide d’équipements, ils peuvent détecter à quel endroit le cerveau a des difficultés», explique la femme avec confiance.

C’est long longtemps la COVID longue, mais «Life is good»…

Cette phrase est inscrite un peu partout dans sa maison. C’était son leitmotiv bien avant que le virus vienne jouer les trouble-fête. Résiliente, Isabel Rouette continue de répéter que la vie est belle même si rien n’est encore gagné.

«Je vais mieux. Je vois une lumière au bout du tunnel.»

Comme si le brouillard commençait enfin à se dissiper.