La femme qui fréquente les cimetières

«On n’entre pas dans un cimetière comme dans une épicerie», observe celle qui s’est donné pour mission de faire découvrir l’art funéraire au commun des mortels.

«Pour moi, entrer dans un cimetière, c’est comme une séance de méditation. Je perds la notion du temps. Je marche, j’explore...» — Nancy Shaink

Surnommé le mois des morts, novembre est déjà chose du passé, mais c’est à l’année et depuis fort longtemps que la femme de Victoriaville arpente ces lieux trop peu fréquentés de notre vivant.

Au fil du temps et des balades, la beauté du décor s’est révélée à celle qui, un appareil photo autour du cou, immortalise des monuments qui sont le reflet d’un patrimoine méconnu. Les cimetières sont devenus en quelque sorte sa spécialité, une passion qui ne s’éteint pas.

Née à Sherbrooke il y a 54 ans, Nancy Shaink a grandi à Ham-Nord. Enfant, elle accompagnait ses parents à l’église où pendant l’homélie du prêtre, son attention était captivée par les sculptures, tableaux, vitraux et autres objets religieux.

«Je trouvais ça beau sans trop savoir ce que ça voulait dire.»

À l’adolescence, la jeune fille a lu tous les livres sur les phénomènes paranormaux qui lui sont tombés sous la main. Encore aujourd’hui, Nancy Shaink peut difficilement expliquer pourquoi le sujet l’intéressait autant, au point de relire les mêmes ouvrages.

«J’étais intriguée. Peut-être que ça me parlait sans que je le sache», fait remarquer celle qui n’a cependant jamais eu de fascination pour les films d’horreur. «Je fais des cauchemars à rien...»

Titulaire d’un baccalauréat en sexologie, Nancy Shaink a fait une maîtrise en sciences des religions avant de se lancer dans l’aventure du doctorat en théologie pratique de l’Université Laval. Ses travaux de recherche s’inspirent de ses visites commentées depuis dix ans dans les cimetières du Centre-du-Québec.

Nancy les a tous sillonnés, ou presque. Sa curiosité déborde même de la région, voire de la province. Sur la route des vacances, dans une grande ville ou un petit village, il lui est impossible de passer devant un cimetière sans s’arrêter pour y entrer.

«Il y a tellement de choses qu’on ne connaît pas!»

Lorsqu’elle déambule dans ces lieux de sépulture, Nancy Shaink se laisse autant émouvoir par la petite croix blanche un peu croche et en métal rouillé, que par un monument imposant et poussiéreux sur lequel s’est formée de la mousse verte.

«Il y a de la beauté dans la décrépitude. C’est la mémoire et le passage du temps», rappelle Nancy Shaink avec sagesse.

Nous avions rendez-vous au cimetière Sainte-Victoire où j’ai aperçu un couple âgé marchant tranquillement, un homme accompagné de son chien et quelques piétons habitués d’emprunter ce raccourci au coeur de Victoriaville.

C’est ici qu’on retrouve la statue préférée de Nancy Shaink. Il s’agit d’un ange psychopompe dont le rôle, explique-t-elle, consiste à porter les âmes des défunts jusqu’au ciel.

Nancy l’a photographié sous tous ses angles, en se laissant émerveiller comme à l’époque où elle était une fillette qui admirait les objets religieux sans en connaître la symbolique.

La photographe a décidé de faire la tournée des librairies de livres usagés afin de se procurer des volumes sur l’art funéraire exposé autour de nous, mais qu’on ne voit pas toujours... ou qu’on préfère éviter.

Nancy Shaink se souvient de la réaction des gens venus à sa première exposition sur des anges photographiés dans les cimetières du Centre-du-Québec. Il y avait ceux qui, découvrant l’existence de ces statues, croyaient que ses photographies avaient été prises au grand cimetière du Père-Lachaise, à Paris. Il y avait également les autres, moins enthousiastes, qui reculaient d’un pas en trouvant les photos aussi «glauques» que l’artiste.

«Je voyais bien dans leur regard qu’ils trouvaient ça bizarre», raconte Nancy Shaink qui n’a pas été offusquée.

«Beaucoup de gens ne veulent pas mettre les pieds dans un cimetière en raison de leur peur de la mort. Il faut être bien avec soi», convient celle qui rencontre des personnes préférant rester à l’écart, contrairement à d’autres qui, comme elle, s’approchent des monuments pour lire les épitaphes et regarder de plus près les dessins qui sont gravés.

Nancy Shaink devrait reprendre ses visites guidées au printemps, une activité à la fois paisible et instructive. «Je ne savais pas ça!», lui disent souvent les participants qu’elle initie à l’art funéraire avec, en prime, un peu d’histoire locale.

La doctorante prépare sa tournée d’un cimetière en faisant notamment des recherches dans les archives de la paroisse et sur les notables qui sont morts et enterrés.

Nancy Shaink a déjà reçu des enfants d’un camp de jour qui devaient trouver un ange ici, un autre monument là-bas, un ancêtre plus loin, en respectant bien entendu les règles du jeu et des lieux. Sages et curieux, les jeunes ont eu la permission de pique-niquer en compagnie de la guide qui trouve important de leur faire connaître ce patrimoine qu’il faut préserver.

«Un cimetière est une terre sacrée. Ce n’est pas tout le monde qui le réalise, mais on franchit un seuil en passant d’un monde ordinaire à un monde non ordinaire», décrit Nancy Shaink en invitant les gens à s’y ressourcer.

Et qui sait, vous croiserez peut-être, comme elle, des écureuils, marmottes et chevreuils qui se faufilent souvent à travers les arbres. Il y a plein de vie, aussi, dans un cimetière.