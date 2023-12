Le bras autour de son épaule

«Tenir debout»… Comme le titre de la chanson et à l’image de la canne aux côtés de Michaël Thiffault et de sa mère, Lucie Carignan. (Olivier Croteau/Le Nouvelliste)

Michaël Thiffault n’est pas resté pour l’entrevue. Le jeune homme de 29 ans a laissé à sa mère le soin de raconter son histoire qui est aussi la leur. Lucie Carignan est sa proche aidante, sa coloc qui habite à l’étage au-dessus, une présence pour répondre à ses besoins grandissants.

«Lorsqu’il tombe, je l’entends et c’est sûr que je descends, mais je ne suis pas toujours rendue en bas pour vérifier. Michaël a sa vie.»

Un quotidien en chute libre depuis que ses membres se raidissent et s’affaiblissent jusqu’à la paralysie. Il est atteint de la maladie Strumple-Lorrain, également connue sous le nom de la paraparésie spastique héréditaire.

Le diagnostic a été posé il y a cinq ans. Jusqu’à ce moment-là, Michaël Thiffault et ses proches ignoraient l’existence de cette maladie rare et dégénérative, dont les symptômes sont permanents et irréversibles.

Enfant, Michaël avait des difficultés scolaires, mais rien pour mettre la puce à l’oreille de son entourage. Il n’était sûrement pas le premier élève à avoir des problèmes de cette nature. Personne ne pouvait suspecter l’existence de cette maladie pouvant notamment se manifester par des troubles cognitifs qui ont persisté à l’âge adulte.

«Michaël ne gardait pas ses emplois très longtemps. Il a vécu beaucoup d’échecs», raconte Lucie qui se sentait impuissante devant la baisse de confiance en soi de son fils qui n’était pas au bout de ses peines, malheureusement.

Aux alentours de 2017, Michaël s’est mis à avoir de la difficulté à marcher, lui qui faisait de la course à pied, du vélo, du patin à roues alignées, des randonnées en montagne, etc. La démarche du sportif était de plus en plus affectée par des raideurs. Il pouvait s’enfarger dans ses propres jambes.

«Michaël marchait comme une personne en état d’ébriété», décrit Lucie qui voyait le regard des autres sur son garçon, le jugement qu’ils portaient sur lui sans connaître la cause.

«Maman, il y a quelque chose qui ne va pas, mais je ne suis pas capable de savoir c’est quoi. Je ne comprends pas», lui confiait le jeune homme avant de recevoir le diagnostic de paraparésie spastique, en janvier 2020.

«Michaël va perdre l’usage de ses jambes et on ne sait pas jusqu’où ça va aller. C’est une maladie orpheline, il n’y a pas de traitement. Il devra se déplacer en fauteuil roulant», a lâché le neurologue sans ménagement.

«Je suis restée tellement surprise que je n’ai pas posé une seule question. Il nous a laissés partir comme ça.»

Sous le choc.

À l’époque, Lucie habitait Saint-Justin, à environ 45 minutes de Michaël qui vivait au troisième étage d’un appartement à Trois-Rivières. «S’il sort et que ses jambes ne répondent plus, il peut tomber en bas n’importe quand», les avait prévenus le médecin avec son franc-parler.

«Il faut trouver une solution», s’est dit Lucie qui ne pouvait pas vivre avec l’inquiétude de savoir Michaël, seul chez lui. Mère et fils sont déménagés ensemble sous le même toit, dans une maison de Louiseville où ils occupent chacun leur étage.

Michaël est atteint d’un stade sévère et évolutif de la maladie de Strumple-Lorrain. Ses pieds sont de plus en plus raides et difficiles à lever, l’obligeant à les traîner au sol. Ses bras et ses mains se contractent aussi, de plus en plus et sans avertissement.

La canne s’est imposée rapidement dans la vie de Michaël qui est doté d’une grande force de caractère... et physique. Il supporte le bas de son corps avec ses bras, repoussant le plus tard possible l’incapacité totale de marcher.

Michaël s’entraîne chez lui avec des poids et haltères, malgré le fait qu’il souffre en permanence de crampes musculaires atténuées par une médication contre la douleur.

Lucie et son fils n’ont aucune idée de la suite, à savoir comment la maladie évoluera. «Une chose est sûre, je vais en sortir grandie et lui aussi. Parfois, il arrive une situation qu’on n’arrive pas à comprendre. Il faut juste l’accepter et voir ce qu’on peut faire avec...»

À l’exemple de Michaël, Lucie Carignan refuse de s’effondrer. Ils pleurent et rient ensemble, en faisant preuve d’un courage hors du commun. Et puis, il y a le chien Molly qui descend et remonte les escaliers, en apportant au fils et à sa mère sa dose de réconfort et de bonne humeur.

Lucie Carignan est la proche aidante de son fils Michaël, 29 ans, atteint de la maladie de Strumple-Lorrain. (Olivier Croteau/Le Nouvelliste)

Lorsque le diagnostic est tombé, Lucie insistait pour que Michaël utilise sa canne et le déambulateur, alors que le jeune homme n’était pas encore prêt à franchir cette étape qu’il associait aux personnes âgées et en perte d’autonomie.

«Il faudrait ramasser ceci et cela», lui conseillait-elle également, inquiète à l’idée qu’il accroche un objet sur le plancher de son appartement, trébuche et se blesse.

«Je répondais à mon besoin de sécurité, mais pas à son besoin à lui.»

Son visage s’éclaire en me disant cela. Aidée d’une travailleuse sociale, Lucie a appris à interagir différemment avec Michaël, pour le bien de leur relation renforcée par une confiance réciproque.

«Lorsqu’on se montre à l’écoute, la personne trouve ses propres solutions», a réalisé Lucie avant de mentionner qu’à l’été dernier, son garçon s’est finalement doté d’un déambulateur.

«Si jamais tu tombes et que tu te casses une jambe ou un bras, nous serons obligés de te mettre dans un fauteuil roulant et tu ne te relèveras plus de là.» — Disaient le physio et l’ergothérapeute de Michaël

Cette décision est la sienne. Michaël l’a prise à son corps défendant, en pleurant sur les paroles de la chanson «Tenir debout»… Depuis, le gaillard sort davantage de chez lui pour aller se promener en ville, accompagner sa mère à l’épicerie et renouer avec une sensation de liberté.

Nouvellement nommée directrice de la Corporation de développement communautaire de la MRC de Maskinongé, Lucie Carignan était auparavant à l’emploi de la Société d’aide au développement des collectivités (SADC). Depuis que Michaël a reçu son diagnostic en 2020, elle arrive à concilier ses responsabilités professionnelles et son rôle de proche aidante.

«Une journée à la fois», admet la femme de 56 ans qui a été très claire avant d’accepter son nouveau mandat.

«Vous connaissez la situation de mon fils. Il a une maladie dégénérative. Ça n’ira pas en s’améliorant. Je vais faire tout le travail que j’ai à faire, en soirée s’il le faut, mais mon garçon passe en premier, c’est non négociable», a-t-elle dit au conseil d’administration qui est aussi au courant du défi qu’elle entend relever à l’automne 2025. Les chemins de Compostelle l’appellent.

Avec la complicité de sa fille Jessika, Lucie Carignan a créé la page Facebook «La Dé-marche» pour soutenir les personnes souffrant d’une maladie dégénérative et la cause de la Fondation Interval. La femme n’a pas assez de concilier son travail et la proche aidance à temps plein, voilà qu’elle veut engloutir 800 kilomètres à pied, pendant cinq semaines. Pourquoi?

Avant de recevoir le diagnostic qui a bouleversé son quotidien, Michaël rêvait lui aussi de Compostelle. Mère et fils comptaient le faire ensemble avant que la maladie se mette en travers de leur vie.

«Il ne sera pas physiquement avec moi, mais il sera avec moi quand même», soutient Lucie Carignan en se laissant porter par la «résilience extraordinaire» de Michael, son fils qu’elle enlace à son tour.